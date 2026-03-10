Com bolsas de R$ 1 mil, TRE-MS abre processo seletivo para vagas de estágio

Com bolsas de R$ 1.020,00, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio.
O processo seletivo visa o preenchimento de vagas nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática e Ciências Matemáticas.
As oportunidades são destinadas para a sede do Tribunal, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já.
De acordo com o Edital, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos e esteja matriculado com frequência regular em curso de educação superior. Somente será aceito no programa o candidato em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.
Os estudantes selecionados também receberão vale-transporte, conforme as regras estabelecidas no edital.A carga horária dos aprovados será de 5h diárias, totalizando 25h semanais.
Nível Médio
Também estão abertas as inscrições para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível médio, conforme o Edital nº 01/2026.
As oportunidades são destinadas às zonas eleitorais localizadas nos municípios de Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Chapadão do Sul, Miranda, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.
As inscrições estarão abertas de 4 a 13 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já. Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 605,00, além de vale-transporte.