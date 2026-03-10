Com bolsas de R$ 1 mil, TRE-MS abre processo seletivo para vagas de estágio

João e o Pé de Feijão

As árvores plantadas no canteiro da Av. Gury Marques e causou divergências entre os comerciantes da região

Cerca de 20 árvores de grande e médio porte foram plantadas no canteiro da Avenida Gury Marques Marcelo Victor/Correio do Estado

O canteiro centra da Avenida Gury Marques, próximo ao cruzamento com a Avenida Guaicurus, recebeu uma repaginação no seu visual, foram vistas “novas” árvores no local, que de acordo com os comerciantes da região faz cerca de uma semana que elas começaram a aparecer.

Apesar de o plantio parecer benéfico para a cidade, trabalhadores da região tiveram discordâncias ao serem questionados sobre o “novo bosque”.

O autônomo Geraldo Pereira que tem ponto fixo em frente a Unidade de Pronto Atendimento do Guaicurus (UPA), gostou da nova adição no canteiro central, para ele, além de deixar o ambiente mais bonito também irá atrair mais animais, como araras para o local.

Diferente de Geraldo, Isabelle Moraes, atendente em uma loja de frente com o local, acha que a adição dessas novas palmeiras servirpá apenas para sujar ainda mais o local. “Então, só vai fazer mais sujeira né? Porque nem sombra eu acho que vai fazer, porque é só coqueiro”.

Já o operador de um cybermóvel, Gildásio Amaral acredita que as árvores só trazem benefício. De acordo com ele, “ela tanto protege a gente dos ventos fortes, como também ajuda a refrescar mais, né? Ela absorve o calor. Eu acredito que seja bom. Não acredito que seja maléfico, não.”

Ele completa dizendo que, desde que está no local, as limpezas sempre ocorreram de forma correta e que as novas árvores não irão atrapalhar.

Além do plantação, neste primeiro momento também estão realizando a rega dessas árvores, para garantir que elas peguem raiz e não acabem morrendo.

O plantio dessas novas árvores faz parte de um programa idealizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que visa uma melhor arborização na cidade morena.

O projeto começou com o plantio de 20 árvores no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). E agora deve estender ao longo da capital, sul mato-grossense.