Cidades

Ensino superior e médio

Com bolsas de R$ 1 mil, TRE-MS abre processo seletivo para vagas de estágio

Edital prevê preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em nove cursos

Alison Silva

Alison Silva

10/03/2026 - 13h45
Com bolsas de R$ 1.020,00, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio. 

O processo seletivo visa o preenchimento de vagas nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática e Ciências Matemáticas.

As oportunidades são destinadas para a sede do Tribunal, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já.

De acordo com o Edital, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos e esteja matriculado com frequência regular em curso de educação superior. Somente será aceito no programa o candidato em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.

Os estudantes selecionados também receberão vale-transporte, conforme as regras estabelecidas no edital.A carga horária dos aprovados será de 5h diárias, totalizando 25h semanais.

Nível Médio

Também estão abertas as inscrições para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível médio, conforme o Edital nº 01/2026.

As oportunidades são destinadas às zonas eleitorais localizadas nos municípios de Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Chapadão do Sul, Miranda, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

As inscrições estarão abertas de 4 a 13 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já. Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 605,00, além de vale-transporte. 

João e o Pé de Feijão

Bosque surge da noite pro dia em avenida de Campo Grande

As árvores plantadas no canteiro da Av. Gury Marques e causou divergências entre os comerciantes da região

10/03/2026 12h45

Cerca de 20 árvores de grande e médio porte foram plantadas no canteiro da Avenida Gury Marques

Cerca de 20 árvores de grande e médio porte foram plantadas no canteiro da Avenida Gury Marques Marcelo Victor/Correio do Estado

O canteiro centra da Avenida Gury Marques, próximo ao cruzamento com a Avenida Guaicurus, recebeu uma repaginação no seu visual, foram vistas “novas” árvores no local, que de acordo com os comerciantes da região faz cerca de uma semana que elas começaram a aparecer. 

Apesar de o plantio parecer benéfico para a cidade, trabalhadores da região tiveram discordâncias ao serem questionados sobre o “novo bosque”. 

O autônomo Geraldo Pereira que tem ponto fixo em frente a Unidade de Pronto Atendimento do Guaicurus (UPA), gostou da nova adição no canteiro central, para ele, além de deixar o ambiente mais bonito também irá atrair mais animais, como araras para o local. 

Diferente de Geraldo, Isabelle Moraes, atendente em uma loja de frente com o local, acha que a adição dessas novas palmeiras servirpá apenas para sujar ainda mais o local. “Então, só vai fazer mais sujeira né? Porque nem sombra eu acho que vai fazer, porque é só coqueiro”. 

Já o operador de um cybermóvel, Gildásio Amaral acredita que as árvores só trazem benefício. De acordo com ele, “ela tanto protege a gente dos ventos fortes, como também ajuda a refrescar mais, né? Ela absorve o calor. Eu acredito que seja bom. Não acredito que seja maléfico, não.” 

Ele completa dizendo que, desde que está no local, as limpezas sempre ocorreram de forma correta e que as novas árvores não irão atrapalhar. 

Além do plantação, neste primeiro momento também estão realizando a rega dessas árvores, para garantir que elas peguem raiz e não acabem morrendo. 

O plantio dessas novas árvores faz parte de um programa idealizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que visa uma melhor arborização na cidade morena. 

O projeto começou com o plantio de 20 árvores no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). E agora deve estender ao longo da capital, sul mato-grossense. 

Cerca de 20 árvores de grande e médio porte foram plantadas no canteiro da Avenida Gury MarquesAs espécies das árvores variam entre palmeiras, coqueiros, ipês, dentre outras - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado 
 
 

Prevenção

Praça Ary Coelho terá exames gratuitos no Dia Mundial do Rim

No dia 12, campo-grandenses poderão receber atendimentos e orientações sobre doenças renais crônicas

10/03/2026 12h40

Praça Ary Coelho recebe campanha no Dia Mundial do Rim

Praça Ary Coelho recebe campanha no Dia Mundial do Rim Rafaela Roque / Arquivo Abrec MS

Na próxima quinta-feira, 12, a Praça Ary Coelho receberá uma ação no Dia Mundial do Rim, onde moradores poderão fazer exames de forma gratuíta, das 8h às 15h. A mobilização serve para reforçar o cuidado com doenças renais, que agem de maneira silenciosa. 

A iniciativa é uma parceria entre diversos órgãos como a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), pela Abrec MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul). 

Os profissionais de saúde estarão disponíveis na praça por todo o dia, realizando exames preventivos e avaliações que ajudam a identificar fatores de risco para doenças renais. Os serviços que serão ofertados gratuitamente são: 

  • Aferição de pressão arterial
  • Teste de glicemia
  • Avaliação de IMC com nutricionistas
  • Teste de creatinina (avalia a função dos rins)
  • Teste de retinopatia para hipertensos e diabéticos
  • Orientações com profissionais de saúde sobre prevenção e hábitos saudáveis

Para ser atendido é simples, basta levar o CPF, documento pessoal de identificação e telefone para contato. 

A campanha do dia 12, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doença renal crônica que pode evoluir sem sintomas nas fases iniciais. 

Atualmente no Brasil, milhares de pessoas ainda enfrentam dificuldade para chegar no diagnóstico e ter acesso ao tratamento adequado.

 Estimativas apontam que 50 mil pessoas com doença renal crônica morrem todos os anos no Brasil antes mesmo de iniciar tratamento.

Serviço

Dia Mundial do Rim 2026 – Ação em Campo Grande

Local: Praça Ary Coelho – Campo Grande/MS
Data: 12 de março de 2026 (quinta-feira)
Horário: 8h às 15h 
 

