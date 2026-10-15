TRE-MS abre seleção de estágio com bolsas de R$ 1 mil para alunos de 9 cursos; veja

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio destinado a estudantes de nível superior de nove cursos.
Conforme o edital, o processo seletivo prevê a formação de cadastro de reserva e oportunidades para atuação na Secretaria do Tribunal, em Campo Grande. As bolsas são de R$ 1.020,00.
Podem participar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática, Psicologia e Publicidade e Propaganda, matriculados a partir do 3º semestre da graduação.
O prazo começou nesta quarta-feira (14) e segue até as 12h do dia 29 de outubro de 2026. A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), por meio de plataforma on-line.
A jornada é de cinco horas diárias, 25 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.020,00, além de auxílio-transporte calculado com base na tarifa do transporte público de Campo Grande e na quantidade de dias úteis do mês.
Seleção
A inscrição e a realização da prova ocorrem no mesmo período. Assim, o candidato pode fazer a avaliação on-line no momento em que se inscrever, sem precisar aguardar o fim do prazo. O procedimento deve ser concluído até as 12h de 29 de outubro.
A prova é objetiva, com 20 questões de múltipla escolha: 10 de Língua Portuguesa, cinco de Conhecimentos Gerais e cinco de Noções de Informática. Para ser aprovado nessa etapa, é necessário obter pelo menos 50% de aproveitamento.
Cronograma
- 14 a 29 de outubro: inscrições e realização da prova on-line, até as 12h do dia 29;
- 30 de outubro: disponibilização do gabarito provisório;
- 31 de outubro: prazo para apresentação de recursos contra o gabarito provisório;
- 4 de dezembro: publicação da classificação provisória, do gabarito definitivo e das respostas aos recursos;
- 5 de dezembro: prazo para recursos contra a classificação provisória;
- 11 de dezembro: publicação da classificação definitiva.
Saiba*
Os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos e as demais regras do processo seletivo.