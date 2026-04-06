TRE-MS centraliza atendimentos para regularizar títulos às vésperas da eleição

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Para facilitar o acesso da população aos serviços eleitorais, a partir desta segunda-feira (6), a Justiça Eleitoral de Campo Grande passará a atender os eleitores, em novo endereço: o Memorial da Cultura (antigo fórum estadual), situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro. No local, o horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O local está situado na região central da cidade, bem como em razão da grande demanda de atendimentos que antecede o prazo do fechamento do cadastro eleitoral, que se encerra no próximo dia 6 de maio.

Com a mudança, os serviços anteriormente prestados na Central de Atendimento, no Parque dos Poderes, e no Centro Integrado de Justiça (CIJUS) foram desativados.

Serviços disponíveis

Os serviços disponíveis incluem alistamento eleitoral (primeiro título), transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais, alteração de local de votação, cadastro biométrico.

O prazo para regularização do título eleitoral se encerrará no dia 6 de maio, sem possibilidade de prorrogação, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até essa data, os eleitores devem estar em dia com a Justiça Eleitoral para garantir a participação nas eleições de outubro.

Para consultar sua situação eleitoral, basta acessar o autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e preencher seus dados.

A Justiça Eleitoral reforça a importância de não deixar a regularização para a última hora, a fim de evitar filas, possíveis instabilidades no sistema e outros imprevistos.

Interior

Nos cartórios eleitorais do interior do Estado, o atendimento permanece das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Após essa data, o horário também será ampliado, passando a ser das 8h às 18h até o dia 6 de maio, prazo final para regularização do título eleitoral.

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