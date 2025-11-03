Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025.

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios.

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde.

A planilha aborda quatro tópicos:

Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;

Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;

Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;

Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º.

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições.

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade.

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento.

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado.

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis.

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG).

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos.

