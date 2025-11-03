Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ranking

Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Município sul-mato-grossense subiu quatro posições no Ranking de Competitividade dos Municípios com relação ao mês anterior

Karina Varjão

Karina Varjão

03/11/2025 - 17h45
O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025. 

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios. 

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde. 

A planilha aborda quatro tópicos: 

  • Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;
  • Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;
  • Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;
  • Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º. 

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul. 

Fonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições. 

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade. 

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento. 

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado. 

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis. 

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG). 

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos. 
 

CAMPO GRANDE

Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

Acidente aconteceu na manhã de domingo e motociclista morreu na hora, enquanto o pedestre estava internado

03/11/2025 16h45

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O pedestre, identificado como Aroldo Aparecido da Silva, atropelado por uma motocicleta no domingo (2), morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista, Jallison Rodrigues Mota, morreu no local do acidente, na Rua Brilhante.

Conforme noticiou o Correio do Estado, Mota pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou Aroldo, que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido). O hospital confirmou a morte do pedestre nesta segunda-feira.

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

Solidariedade

Bazar do Ismac com itens da Receita Federal terá preços abaixo do mercado

Primeira edição do evento solidário será nos dias 13 e 14 de novembro, com vestuário, aparelhos de celular, eletrônicos, entre outros

03/11/2025 16h33

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) realiza o 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal, que vão desde aparelhos de celular, eletrônicos, relógios e vestuário com preços acessíveis.

Todos os produtos serão comercializados a preços simbólicos e muito abaixo do valor de mercado, permitindo que a população participe ativamente dessa corrente de solidariedade e contribua com o fortalecimento das obras sociais do Instituto.

Os produtos são aparelhos apreendidos que foram doados por meio do Ato de Destinação de Mercadorias nº 0188/2025, oferecendo uma ampla variedade de itens para toda a população.

“O propósito do Bazar é duplo: arrecadar recursos para nossas ações e aproximar a comunidade do trabalho que o ISMAC realiza há quase 70 anos, oferecendo educação, reabilitação e oportunidades a pessoas com deficiência visual em todo o Mato Grosso do Sul”, destaca José Aparecido de Souza, presidente do ISMAC.

O evento solidário será nos dias 13 e 14 de novembro, no estacionamento do Comper Itanhangá, na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande.

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) realizará, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, o 1º Bazar Solidário, um evento que une solidariedade, cidadania e inclusão social em benefício das pessoas cegas e com deficiência visual atendidas pela instituição há quase sete décadas.

Itens disponíveis:

  • Celulares
  • Eletrônicos
  • Relógios
  • Perfumes importados
  • Brinquedos
  • Roupas
  • Calçados
  • Malas
  • Patinetes elétricos
  • Armações de óculos
  • Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Serviço

  • 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal
  • Data: 13 e 14 de novembro
  • Hora: das 8h às 17h
  •  Local: Estacionamento do Comper Itanhangá
  • Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 1679, Campo Grande
  • Realização: ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”
  • Apoio: Receita Federal do Brasil, Grupo Pereira e Hospital São Julião

