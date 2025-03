Duas pessoas morreram em estradas de MS durante o fim de semana de Carnaval

Cidades

Ao todo, são 124 motocicletas e 23 automóveis; os lances podem ser feitos até às 15h do dia 17 de março

Está aberto até às 15h do dia 17 de março o leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) de veículos abandonados pelos donos e apreendidos em 21 municípios de Mato Grosso do Sul, que estão no pátio da PMAX em Campo Grande.

Ao todo são ofertadas três categorias do certame, os de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. O leiloeiro responsável é Luís Guilherme Tenório de Araújo, os lances podem ser feitos no site www.tenorio leilões.com.br.

Na categoria Sucata Aproveitável, são 53 lotes no total, sendo 103 motocicletas e 43 automóveis. Neste caso, apenas pessoa jurídica cadastrada em qualquer Detran do Território Nacional pode participar

As sucatas inservíveis oferecem desta vez apenas um lote. Essa modalidade conta com 59 motocicletas e 4 automóveis, quando pesados, somam 8.633 Kg de material ferroso e apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem participar.

No último caso, de Circulação, pessoas físicas ou jurídicas podem participar, com destaque para um Hyundai Azera 3.0 V6 2011 / 2012 na cor prata com lance inicial de R$ 16.790,00. Já no caso das motocicletas o destaque é para uma moto Honda CG 160 Fan 2024 / 2024 na cor cinza com lance inicial de R$ 4.230,00.

A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 13 e 14 de março no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor nº 16 no Bairro Santa Felicidade em Campo Grande – MS.

