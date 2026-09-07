Três pessoas morrem em mais uma tragédia na BR-163 em MS

Vítimas estavam em uma caminhonte que foi atingida por uma carreta próximo da cidade de São Gabriel do Oeste

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Três pessoas morreram vítimas da colisão frontal de uma caminhonete Ford Ranger e uma carreta na BR-163, entre as cidades de São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, na manhã desta segunda-feira (7). Com mais este caso, foram pelo menos cinco mortes em rodovias de Mato Grosso do Sul em menos de 12 horas.

A colisão com as três mortes aconteceu próximo da cooperativa Coamo, a cerca de 15 quilômetros da área urbana de São Gabriel, num trecho sem pista dupla da rodovia. Apesar da gravidade do impacto, o tráfego seguiu em meia pista ao longo de toda a manhã.

Conforme informações da concessionária Motiva Pantanal, uma das pessoas fo socorrida com vida e por conta disso a concessionária contabilizou duas mortes no acidente.

De acordo com informações do site EdiçãoMS, as três vítimas ficaram presas às ferragens da caminhonete e até o fim da manhã os nomes não haviam sido divulgados. O condutor da carreta não sofreu ferimentos considerados graves, conforme as informações iniciais.

Equipes de resgate da concessionária Motiva Pantanal foram acionadas para fazer o desencarceramento e prestar atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi mobilizada para acompanhar a ocorrência e orientar o tráfego.

As circunstâncias e causas do acidente ainda estavam sendo apuradas, mas a suspeita inicial é de que tenha ocorrido uma ultrapassagem indevida.

TRAGÉDIA RECENTE

No dia 16 de agosto, a colisão envolvendo duas carretas e três carros de passeio provocou a morte de cinco pessoas e ferimentos em outras quatro. A tragédia aconteceu em um trecho sem duplicação entre as cidades de Campo Grande e Bandeirantes.

O motorista de um carro de passeio forçou uma ultrapassagem, foi atingido por uma carreta que seguia no sentido contrário e na sequência os outros veículos foram atingidos. Um deles transportava combustíveis e todos os veículos foram carbonizados. Quatro das vítimas morreram no local e a quinta, dias depois.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 1° de janeiro e 20 de agosto, a BR-163 em Mato Grosso do Sul registrou 38 mortes, sendo oito a mais do que no mesmo período do ano anterior.

As mortes ocorreram vítimas de 497 acidentes, sendo 130 considerados graves. Neste intervalo em 2025, foram 492 casos de acidentes na rodovia e os mesmos 130 de maneira mais grave.

MAIS BR-163

Em outro acidente neste feriadão, na região sul do Estado, a jovem Danieli Valdoino Spack, de 27 anos, morreu vítima de um capotamento que deixou outras três pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 23h45 deste domingo (6), entre as cidades de Eldorado e Mundo Novo, na BR-163.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que estavam as vítimas saiu da pista em uma curva, bateu contra uma placa e capotou diversas vezes. Os feridos, um deles considerado em estado gravíssimo, foram levados para atendimento em Eldorado.

MS-141

Em outro acidente, também no sul do Estado, o motociclista José Carlos da Silva, de 51 anos, morreu vítima da colisão de sua moto com uma caminhonete Hilux na MS-141, entre as cidades de Ivinhema e Naviraí.

A colisão aconteceu de madrugada, por volta das 04:30 horas, e o condutor da caminhonete permaneceu no local e acionou o socorro, mas o motociclista, que estava a caminho do trabalho, teve morte instantânea.

Os socorristas informaram que o condutor da caminhonete saiu ileso mas não informaram as prováveis causas da colisão. Imagens do local do acidente revelam que a rodovia estadual está tomada por buracos e nas redes sociais dezenas de usuários da rodovia protestavam contra a má qualidade do asfalto e atribuíram o acidente à buraqueira da estrada.