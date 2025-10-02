Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NOTA PREMIADA

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Dois ganhadores são de Campo Grande e um de Brasilândia

Tamires Santana

Tamires Santana

02/10/2025 - 11h00
Nesta semana, três sortudos de Mato Grosso do Sul foram sorteados no Programa Nota MS Premiada, do Governo do Estado e levaram para casa R$33.333,33. O prêmio total para quem acertou as seis dezenas era de R$ 100 mil e foi dividido entre os ganhadores, sendo dois de Campo Grande, e um de Brasilândia.

De acordo com informações da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, que faz a gestão do Programa Nota MS Premiada, outros 395 cidadãos, dividiram o prêmio de R$ 200 mil por terem acertado cinco das seis dezenas do sorteio, ganhando cada um o valor de R$506,33.

Foi sorteado?

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda - (Sefaz), entre janeiro e setembro deste ano o programa já distribuiu aproximadamente R$ 2,4 milhões em prêmios.

Entretanto, a Sefaz alerta para que os consumidores fiquem atentos aos sorteio e retirada do prêmio, tendo em vista que, aproximadamente 700 ganhadores ainda não retiraram o prêmio que tem validade de 30 dias para ser regatado. 

Conforme a secretaria, um sorteado de Ponta Porã e um de Naviraí, ambos contemplados com a sena no valor de R$20 mil, no sorteio de julho de 2025, não foram retirar o prêmio.

Também há outros quatro contemplados na sena no valor de R$20 mil sendo dois de Campo Grande, um de Três Lagoas e um de Dourados, sorteados no sorteio de agosto de 2025 também não resgataram o valor.

Aguardam ainda mais 675 sorteados de quina, que ainda não se habilitaram para o recebimento do prêmio. Para verificar se você é um dos vencedores, basta acessar o site oficial da Nota MS Premiada.

O PROGRAMA

O Programa Nota MS Premiada, visa estimular o cidadão a exigir a emissão do documento fiscal no momento da aquisição de bens e produtos, nos mais de 100 mil pontos de venda/varejo no estado, constitui-se em um programa de cidadania fiscal, onde para concorrer, basta exigir o documento fiscal no momento da compra e colocar o CPF na nota.

Conforme publicado em Diário Oficial, o próximo sorteio de R$300 mil, está previsto para o dia 30 de outubro de 2025.

As compras a partir de R$1,00 geram as dezenas para participação nos sorteios, peça CPF na nota e boa sorte.

 

municipalismo

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

Braço de investigação do Ministério Público realizou, desde janeiro, oito operações contra esquemas criminosos no interior

02/10/2025 10h00

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades Foto: Gerson Oliveira

A gestão correta dos recursos públicos é, ou deveria ser, uma obrigação de todos os gestores municipais, porém, não é o que tem apontado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) em suas investigações. Somente neste ano, ao menos 11 prefeituras e Câmara Municipal foram alvos de operações por parte do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades

Levantamento feito pelo Correio do Estado nas investigações em andamento do MPMS mostrou que, pelo menos, 10 prefeituras e uma Câmara Municipal tiveram mandados de busca e apreensão expedidos, e em alguns casos até de prisão, por suspeitas de crimes que envolviam fraude em licitações públicas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação mais recente foi deflagrada ontem, em Miranda, onde, segundo o Ministério Público, a investigação constatou “a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de diversos tipos de produtos no município de Miranda, desde 2020, por meio do conluio de empresários que fornecem propostas ou orçamentos ‘cobertura’ e contando com atuação decisiva de agente público no esquema criminoso”.

Na Operação Copertura foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Miranda e Sidrolândia.

Ainda segundo o MPMS, a investigação apontou que algumas das empresas que venceram licitações em Miranda não possuíam “sequer sede própria ou funcionários registrados, mas venciam licitações de produtos das mais variadas características, como, por exemplo, materiais de construção, escritório, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, informática, kits escolares, etc”.

TERENOS

Já no mês passado foi deflagrada uma das maiores operações contra a administração pública neste ano, a Operação Spotless, que mirou possível organização criminosa “voltada à prática de crimes contra a administração pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso”.

A ação resultou na prisão do então prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB), que foi afastado do cargo.
Matéria do Correio do Estado de ontem mostrou que o prefeito foi enquadrado pelo Ministério Público em quatro crimes: corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele está sujeito a uma pena que pode chegar a 260 anos de prisão.

A investigação mostrou, segundo o MPMS, que Henrique Budke integra um esquema de corrupção generalizado na cidade. Ele foi enquadrado por corrupção, em razão de, pelo menos, 10 atos diferentes, o mesmo para corrupção passiva (10 vezes) e para lavagem de dinheiro (pelo menos quatro vezes), além de organização criminosa, o que explica a possível pena elevada, uma vez que os crimes foram denunciados no chamado concurso material, em que as penas previstas para os crimes praticados são somadas.

Além do prefeito de Terenos, outras 25 pessoas foram enquadradas em vários crimes, como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

A organização criminosa teria fraudado o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando, segundo a investigação, os certames para beneficiar empresas participantes do esquema, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. Segundo o MPMS, somente no último ano os contratos do grupo ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

OUTRAS AÇÕES

Além dessas duas prefeituras, os municípios de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque, Bonito e Jardim também tiveram contratos da administração publica investigados. 
Já em Aquidauana, o alvo foi a Câmara Municipal da cidade, que segundo o Ministério Público, teria fraudado processo licitatório e contrato dele decorrente.

Ainda conforme a investigação, servidores públicos da Câmara Municipal de Aquidauana e empresários do ramo publicitário estariam envolvidos. 

“Pela contratação, a referida Câmara de Vereadores já pagou valor milionário nos últimos três anos e a execução do contrato aponta para inúmeras fraudes, inclusive uso de supostos serviços para beneficiar interesse particular de agente público”, afirmou o MPMS.

Para membro do Ministério Público consultado pela reportagem do Correio do Estado, que preferiu não se identificar, o número frequente de investigações deste tipo é reflexo de aumento de casos, mas sim de maior indignação das pessoas em relação a esses desvios, o que daria mais força para que investigações possam ser conduzidas pelo órgão.

“Na minha visão não tem ocorrido um aumento de casos de fraudes em licitações e corrupção nas prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul, já que isso sempre existiu. O que tem sido frequente e visto nos últimos tempos é um aumento da ojeriza da sociedade com tais crimes contra a Administração Pública e, consequentemente, um incremento nas investigações realizadas pelos órgãos destinados ao combate a essa praga que se chama corrupção. E se depender do Ministério Público a repressão a tais crimes vai só se ampliar”, avalia servidor do MPMS.

MEIO AMBIENTE

Focos de incêndios no Pantanal e em MS aumentam em setembro

Juntando todos os biomas presentes no Estado, os focos aumentaram em 23,9% de um mês para outro, a maioria concentrada no Parque Estadual do Rio Taquari

02/10/2025 09h30

No Pantanal, focos se concentram na Serra do Amolar, área de difícil acesso, o que dificulta trabalho

No Pantanal, focos se concentram na Serra do Amolar, área de difícil acesso, o que dificulta trabalho FOTO: Divulgação

Mesmo com o número de focos de incêndio abaixo da média histórica (desde 1998) no Pantanal Sul-Mato-Grossense, os registros quadruplicaram de agosto para setembro na região. Em conjunto com os outros biomas presentes no Estado, o aumento foi de 23,9% no período analisado (últimos 60 dias). Os dados são do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Até o momento, foram catalogados 362 focos no Pantanal este ano, 96,95% a menos que o mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 11.885 focos. Porém, o salto de 48 para 189 focos de agosto para setembro acendeu o sinal de alerta para as autoridades, principalmente para este mês.

Historicamente, os meses de agosto, setembro e outubro são os piores para o bioma, com médias de 1.587, 2.116 e 1.187 focos, respectivamente. Essa alta é motivada pela temperatura elevada e os ventos fortes em Mato Grosso do Sul que antecedem a chegada do verão. 

No mês passado, o major Eduardo Rachid Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, conversou com o Correio do Estado para explicar o porquê deste fenômeno e se há preocupação dos militares com o pode acontecer neste trimestre.

“Conforme a gente tem maior intensidade do calor e maior irradiação térmica, o combustível chega a uma temperatura mais alta. Então, é mais fácil iniciar o fogo nesse contexto. Além dessa relação direta com o início do fogo, a gente tem também um incremento na velocidade de propagação, porque uma das fases da propagação do fogo envolve a desidratação da vegetação. Quando a temperatura está mais alta, essa propagação se acelera”, detalhou à reportagem na época.

A Serra do Amolar é uma das partes do Pantanal que está em chamas. Um raio, que caiu no fim de semana em um morro a 800 metros de altura, foi o causador do incêndio. O coordenador do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama) em Mato Grosso do Sul, Márcio Yule, explica como está a situação da região.

“Lançamos seis brigadistas para fazer controle e extinção e continuaremos a partir de amanhã [hoje]. Pelas imagens dá para perceber que são pequenos focos na serra, e estamos usando helicóptero para as áreas inacessíveis por veículos”, disse ao Correio do Estado.

Yule afirma que não há, por enquanto, perigo potencial de o fogo na Serra do Amolar se espalhar para áreas urbanas com risco à vida, visto que o tempo nublado, a temperatura amena e a umidade relativa do ar alta vêm ajudando os militares a combater as chamas. 

Ele complementa dizendo que há 30 brigadistas em Corumbá que estão auxiliando na ação e, caso haja necessidade, que podem receber o reforço de brigadistas de outros estados.

Conforme o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), até o momento, 57 mil hectares do Pantanal Sul-Mato-Grossense foram devastados, o que corresponde a 0,59% da área total do bioma.

Em conjunto, os biomas do Estado registraram aumento de 23,9% no número de focos de incêndio de agosto para setembro. Neste ano, são 1.423 focos registrados e 175.672 hectares queimados, sendo 67,52% apenas no Cerrado, presente em 62 municípios do Estado ecom uma área total de 12,7 milhões de hectares.

RIO TAQUARI

Nas últimas semanas, um incêndio de grandes proporções vem atingindo o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (Pent), que abrange os municípios de Costa Rica e Alcinópolis. Segundo a gestora regional do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Martha Gilka Gutierrez Carrijo, estima-se que foram devastados 3 mil hectares da unidade de conservação.

Mesmo que o fogo tenha começado na região no dia 23 de agosto, foi em 19 de setembro que a situação se agravou, quando um raio provocou um incêndio dentro do parque. Dois dias depois, foram enviados 22 brigadistas e 4 bombeiros para o local, com o objetivo de conter as chamas e evitar que elas se propaguem para outras áreas.

De acordo com a prefeitura de Alcinópolis, no dia 24 de setembro, o fogo voltou a atingir os vales do cânion, o que exigiu reforço das equipes na parte baixa do Pent. 

Desde então, o fogo está tomando proporções maiores e, conforme o secretário de Meio Ambiente do município, Elisberto Martins Rezende, as chamas chegaram na Base dos Containêres, sede principal do parque.

Ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros confirmou que estão com duas equipes no local, um grupo de Operações Aéreas e bombeiros militares do quartel local. Ao todo, 13 bombeiros ocupam a área para tentar evitar que o fogo se espalhe. Ontem, o Imasul suspendeu as visitações ao parque por tempo indeterminado.

O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari foi criado há 26 anos, com o intuito de cuidar da Bacia Hidrográfica do Taquari, uma das mais importantes do Pantanal, que vinha sofrendo com a
degradação. O parque tem 30.618 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.
 

