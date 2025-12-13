Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trio usa máscaras de terror em execução, queima carro e, mesmo assim, é descoberto

Usando máscaras de demônio e do Pânico, criminosos mataram a tiros um homem de 30 anos em uma conveniência

Laura Brasil

13/12/2025 - 10h55
Um dos suspeitos de executar Weslei Lima Souto, de 30 anos, conhecido como “Thula”, mesmo tendo usado máscara para ludibriar as autoridades, terminou preso pela polícia em Três Lagoas.

Momentos antes do crime, segundo o site MS News, a vítima chegou a uma conveniência no bairro Vila Verde, em uma Honda Biz. Ela esperava na fila para efetuar o pagamento quando três indivíduos armados desceram de um HB20.

O circuito de câmeras de segurança do estabelecimento mostra que um pai, com a filha no colo, estava à frente da vítima, que chegou a olhar em direção à porta e coçar a cabeça (confira o vídeo abaixo), parecendo confuso com a aproximação, da qual nem teve chance de se esquivar.

Chama atenção o fato de os criminosos terem usado máscaras, uma de demônio e outra do filme Pânico, franquia lançada originalmente em 1996 e retomada em 2022.

A polícia tomou conhecimento do homicídio triplamente qualificado e iniciou diligências. Os criminosos chegaram a atear fogo no veículo para apagar eventuais vestígios.

Com o auxílio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e apoio das equipes da Seção de Investigação Geral (SIG), assim como da unidade da delegacia do município, foi possível levantar, com testemunhas, a identificação de um dos suspeitos, apontado como autor direto dos disparos.

A equipe se deslocou até a residência do homem, que não teve nome nem idade divulgados. Durante a conversa, ele acabou confessando a participação no crime e assumiu que disparou contra Weslei.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e, durante interrogatório, na presença do advogado, relatou que a execução ocorreu por brigas anteriores e ameaças que a vítima teria feito.

Além disso, revelou que foi o primeiro a descer do veículo e a efetuar os disparos. Pela sequência das imagens, a polícia indica que ele era o homem que usava a máscara do Pânico. Os tiros atingiram a região da cabeça da vítima.

Ele relatou ainda que, mesmo após Weslei cair no chão, continuou atirando, atingindo também o tórax. Em seguida, o segundo indivíduo, com a máscara demoníaca, efetuou diversos disparos, assim como o terceiro, que não é visto nas imagens do circuito interno de segurança.

Fuga

Um quarto envolvido conduziu o veículo em que o trio fugiu. Eles seguiram até uma área rural e atearam fogo no automóvel, que ficou totalmente destruído.

Por meio de informações repassadas por uma empresa da região, o carro foi localizado e submetido a exames periciais realizados por agentes da Polícia Científica da Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) de Três Lagoas.

Armas

A inteligência policial conseguiu levantar que as armas de fogo utilizadas no crime estavam enterradas em uma propriedade rural.

No local, após escavação, policiais encontraram e apreenderam as armas, além de dezenas de munições, bem como as máscaras e roupas utilizadas pelos criminosos.

Divulgação Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Os aparelhos celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos. O delegado solicitou a quebra de sigilo telemático para acessar informações que serão analisadas pelo Núcleo Regional de Inteligência.

Após a prisão em flagrante, a autoridade policial apresentou pedido de conversão para prisão preventiva. O suspeito foi encaminhado às celas da Depac, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja o momento do crime

 

 

Cidades

Cantor que passou mal antes do show é submetido a cirurgia cardíaca

Clemente Nascimento, pioneiro na cena do punk brasileiro, passou pelo procedimento nesta sexta-feira (12), na Santa Casa de Campo Grande

13/12/2025 09h54

Clemente Nascimento, das bandas Inocentes e Plebe Rude, teve um mal-estar momentos antes de subir ao palco no Bosque Expo

Clemente Nascimento, das bandas Inocentes e Plebe Rude, teve um mal-estar momentos antes de subir ao palco no Bosque Expo Reprodução Instagram

O ícone do punk rock nacional, Clemente Nascimento, passou mal momentos antes do show e, na tarde de sexta-feira (12), precisou passar por uma cirurgia cardíaca na Santa Casa de Campo Grande.

O cantor e guitarrista das bandas Inocentes e Plebe Rude iria se apresentar no dia 11 de dezembro, quando sofreu um mal-estar e precisou receber atendimento médico.

O organizador do evento destacou o artista, de 62 anos, como a principal atração musical, que ocorreria no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Por meio de nota nas redes sociais, a família comunicou que Clemente Nascimento passou por uma cirurgia complexa no coração e estava em recuperação.

Confira a nota:

“A família Nascimento, o Inocentes e a Plebe Rude informam que, na noite de ontem, 11/12, em Campo Grande (MS), momentos antes de um show, Clemente Nascimento sentiu um mal-estar e precisou ser internado na Santa Casa da cidade.

Clemente foi submetido, durante a tarde de hoje, a uma cirurgia de emergência complexa no coração e está em recuperação.”
 

 

 

 

Referência no cenário punk

Um dos ícones da cena musical do punk e do rock brasileiro, Clemente Nascimento iniciou, em 1981, sua trajetória com os Inocentes, banda que teve papel importante na consolidação do gênero no país.

Em 2004, passou a integrar a banda Plebe Rude, que surgiu em Brasília na década de 1980, período efervescente que marcou vários outros nomes da música brasileira.
 

ANO LETIVO 2026

Solicitação do Passe de Estudante 2026 já está disponível

Estudantes de escolas e universidades públicas ou privadas podem solicitar cartão de transporte público do ano letivo de 2026; previsão da primeira remessa é para fevereiro

13/12/2025 09h22

Cartão de transporte público para ano letivo de 2026 está disponível para cadastro

Cartão de transporte público para ano letivo de 2026 está disponível para cadastro Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande disponibilizou o cadastramento e recadastramento para solicitar o Passe do Estudante para o ano letivo de 2026.

Disponível desde a última segunda-feira (08) e coordenada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o benefício garante gratuidade no transporte coletivo para estudantes regularmente matriculados, de modo que o deslocamento entre casa e escola garanta ao estudante parte do acesso ao direito à educação.

A solicitação pode ser feita pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros, e é necessário que o usuário do passe realize o cadastro com o próprio CPF, ou então, em caso de menores de idade, que o responsável legal faça o cadastro pelo estudante. 

Conforme o cronograma anual disponibilizado, as solicitações estarão disponíveis durante todo o ano que vem, até 15 de novembro, seguindo os períodos de lote das arremessas.

A primeira remessa está prevista para 02 de fevereiro de 2026.

Quem pode solicitar

Tem direito ao benefício e pode solicitar todos os estudantes, sejam de ensino público ou privado, universitários ou estudantes de cursos técnicos profissionalizantes.

Cada estudante pode escolher e registrar até seis linhas diferentes, desde que faça sentido e corresponda ao trajeto que o leve de casa para escola e da escola para casa.

O uso é limitado a duas viagens por dia, com intervalo mínimo de 30 minutos entre os acessos de catraca nos próprios ônibus, terminais e estações Peg Fácil.

Como solicitar

Para quem irá solicitar o benefício pela primeira vez, ou não utilizou o benefício em 2025 é necessário pagar uma taxa para conseguir se cadastrar e emitir o cartão de 2026, o valor é de R$ 14,85, que é de três tarifas (R$ 4,95).

Além disso, para pagar a taxa é necessário ir presencialmente a um dos terminais urbanos, com documento com foto em mãos. Ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar.

Após isso, o cadastro para escolher as linhas é feito de forma online, pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros.

Usuários do benefício em 2025, podem realizar o recadastramento e terão o novo cartão sem custo. No site, a foto enviada deverá seguir o padrão:

  • formato JPG/JPEG
  • fundo neutro;
  • imagem frontal;
  • sem acessórios que comprometam a identificação do usuário;
  • resolução mínima de 350 dpi.

Caso a foto seja rejeitada, o estudante pode reenviar quantas vezes precisar, até ser aceita.

Após validação, o estudante segue para a etapa de cadastro pessoal, cedendo as seguintes informações:

  • CPF;
  • data de nascimento;
  • endereço completo;
  • e duas ruas laterais a localização da residência.

Para estudantes de escolas públicas ou privadas, é necessário imprimir o formulário de protocolo e entregar à escola, para validação final. Para universidades, é necessário conferir o sistema de benefícios, auxílios e transporte, para que seja feito de forma online.

A entrega de cartões seguirá o cronograma estabelecido pela Agetran. Confira a tabela abaixo com as datas de solicitação de acordo com as remessas e datas de emissões.

 Remessa  Validação  Entrega
 1ª  08/12/2025 a 14/12/2025  —
 1ª  15/12/2025 a 21/12/2025  —
 1ª  22/12/2025 a 28/12/2025  —
 1ª  29/12/2025 a 04/01/2026  —
 1ª  05/01/2026 a 11/01/2026  02/02/2026
 2ª  12/01/2026 a 18/01/2026  —
 2ª  19/01/2026 a 25/01/2026  09/02/2026
 3ª  26/01/2026 a 01/02/2026  —
 3ª  02/02/2026 a 08/02/2026  23/02/2026
 4ª  09/02/2026 a 15/02/2026  —
 4ª  16/02/2026 a 22/02/2026  09/03/2026
 5ª  23/02/2026 a 01/03/2026  —
 5ª  02/03/2026 a 08/03/2026  23/03/2026
 6ª  09/03/2026 a 15/03/2026  30/03/2026
 7ª  16/03/2026 a 22/03/2026  06/04/2026
 8ª  23/03/2026 a 29/03/2026  13/04/2026
 9ª  30/03/2026 a 05/04/2026  20/04/2026
 10ª  06/04/2026 a 12/04/2026  27/04/2026
 11ª  13/04/2026 a 19/04/2026  04/05/2026
 12ª  20/04/2026 a 26/04/2026  11/05/2026
 13ª  27/04/2026 a 03/05/2026  18/05/2026
 14ª  04/05/2026 a 10/05/2026  25/05/2026
 15ª  11/05/2026 a 17/05/2026  01/06/2026
 16ª  18/05/2026 a 24/05/2026  08/06/2026
 17ª  25/05/2026 a 31/05/2026  15/06/2026
 18ª  01/06/2026 a 07/06/2026  22/06/2026
 19ª  08/06/2026 a 14/06/2026  29/06/2026
 20ª  15/06/2026 a 21/06/2026  06/07/2026
 21ª  22/06/2026 a 28/06/2026  13/07/2026
 22ª  29/06/2026 a 05/07/2026  20/07/2026
 23ª  06/07/2026 a 12/07/2026  27/07/2026
 24ª  13/07/2026 a 19/07/2026  03/08/2026
 25ª  20/07/2026 a 26/07/2026  10/08/2026
 26ª  27/07/2026 a 02/08/2026  17/08/2026
 27ª  03/08/2026 a 09/08/2026  24/08/2026
 28ª  10/08/2026 a 16/08/2026  31/08/2026
 29ª  17/08/2026 a 23/08/2026  08/09/2026
 30ª  24/08/2026 a 30/08/2026  14/09/2026
 31ª  31/08/2026 a 06/09/2026  21/09/2026
 32ª  07/09/2026 a 13/09/2026  28/09/2026
 33ª  14/09/2026 a 20/09/2026  05/10/2026
 34ª  21/09/2026 a 27/09/2026  13/10/2026
 35ª  28/09/2026 a 04/10/2026  19/10/2026
 36ª  05/10/2026 a 11/10/2026  26/10/2026
 37ª  12/10/2026 a 18/10/2026  03/11/2026
 38ª  19/10/2026 a 25/10/2026  09/11/2026
 39ª  26/10/2026 a 01/11/2026  16/11/2026
 40ª  02/11/2026 a 08/11/2026  23/11/2026
 41ª  09/11/2026 a 15/11/2026  30/11/2026


Em caso de erros no cadastramento, o usuário poderá corrigir no site, antes da validação escolar. Depois da aprovação, eventuais alterações só poderão ser realizadas presencialmente na Central do Passe do Estudante, também localizada na Rua 25 de Dezembro.

Alunos com guarda compartilhada, é obrigatória a apresentação presencial de dois endereços.

Uso indevido

Não é permitido a utilização do Passe do Estudante em dias não letivos, emprestar para terceiros, ou utilizar em trajetos diferentes dos autorizados, que não seja dentro da rota casa-escola e escola-casa.

A utilização indevida está sujeita às penalidades previstas nas legislações municipais, e deve estar em acordo com as regras.

*SAIBA

Para quem necessita pegar mais de dois ônibus para chegar em casa ou na escola/universidade, o passe realiza o Sistema de Integrado de Transporte (SIT), também conhecido como integração.

Porém só é possível “bater” o passe mais de duas vezes, desde que seja dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, entre um acesso e outro. Ou seja, o tempo para realizar a integração passa a contar a partir do momento em que o acesso é liberado em uma catraca, seja em ônibus, terminais ou Peg Fácil.

