POVOS ORIGINÁRIOS

A biomédica e mestranda da UFMS, Maricelma Fialho foi uma das escolhidas para discutir questões, como mudança climática, saúde mental e segurança alimentar com representantes da Casa Branca.

Maricelma Terena falou sobre a importância da preservação do Pantanal e da garantia do acesso a serviços básicos, como educação, sáude e saneamento nas comunidades indígenas. Reprodução

A líder indígena do povo Terena em Mato Grosso do Sul (MS), Maricelma Fialho, representou o Brasil no Fórum Tribal da Juventude, realizado em Washington D.C. O evento que aconteceu na última semana (de 6 a 9 de novembro), reuniu lideranças indígenas dos países que compõem as Américas.

Além de biomédica e mestranda pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Maricelma é tesoureira do Instituto Terena de Educação Intercultural e participante do programa Access E2C, que promove o ensino intensivo de inglês para jovens negros, negras e indígenas em parceria com a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

Durante sua participação no evento, Maricelma Terena falou sobre a importância da preservação do Pantanal e da garantia do acesso a serviços básicos, como educação, sáude e saneamento nas comunidades indígenas.

"Enfatizei que o Pantanal é um importante bioma brasileiro com grande presença dos povos indígenas nessa região. Também destaquei a relevância das demarcações e suporte pós-demarcação dos nossos Territórios, diante das terras empobrecidas e degradadas devido ao histórico de desmatamento e uso de agrotóxicos por quem se apropriou dessas terras", conta a líder Terena.

Além disso, a biomédica chamou a atenção para a equidade social dos povos indígenas. "Reforçei a importância do acesso a serviços básicos, como saúde, educação, saneamento e infraestrutura. Não apenas como direito, mas como questão de justiça e equidade", relembra Maricelma.

O evento realizado em Washington D.C. reuniu jovens líderes indígenas dos EUA e de outros países das Américas para discutir questões essenciais, como mudança climática, saúde mental, soberania e segurança alimentar, com representantes da Casa Branca.

"Participar desse encontro entre os Povos Indígenas da América e os representantes de alto escalão dos Estados Unidos foi uma oportunidade única e significativa para mim, pois sou de uma aldeia localizada no interior do Mato Grosso do Sul, criada por uma mãe solteira, que me inspira todos os dias, e fruto de uma Escola Pública Indígena", comenta Maricelma.

Assine o Correio do Estado.