Campo Grande

As inscrições serão presenciais, e o formulário deve ser entregue nos dias 13 e 14 de dezembro

Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu processo seletivo, de acordo com o edital de número 9/2023, publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial (Diogrande), para compor o cadastro de reserva de professores de artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro, a fim de desempenharem as funções no Projeto Arte e Cultura da Reme (Rede Municipal de Ensino).

O edital vai regulamentar o processo de seleção de professores de artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro, efetivos ou convocados temporariamente, para comporem o quadro de reserva, para o preenchimento das vagas oriundas do Projeto Arte e Cultura da Reme. O processo é organizado e executado por uma comissão da Semed.

Ao final do primeiro semestre letivo, o professor que estiver convocado poderá ser reconvocado, na mesma unidade escolar ou em outra, para o semestre letivo seguinte. Ao final do ano letivo de 2024, o professor retornará à classificação original e poderá ser convocado novamente para o ano subsequente, conforme necessidade da Administração Municipal, caso haja prorrogação da vigência deste processo seletivo.

As inscrições serão presenciais, e o formulário de inscrição digitado e impresso em duas vias e entregues, com os demais documentos, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, das 8h às 20h no Centro de Formação/CEFOR Lúdio Martins Coelho da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Será de inteira responsabilidade do candidato inscrito acompanhar as informações referentes ao processo seletivo publicadas no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/.

A relação com o nome dos candidatos classificados neste processo seletivo será publicada no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/semed/, a partir do dia 15 de janeiro de 2024.

A publicação consta no Diogrande n.7.286, a partir da página 7.