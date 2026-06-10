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Uber revela que Três Lagoas é campeã nacional de objetos esquecidos

Levantamento coloca cidade de MS no topo do ranking brasileiro; dentadura, troféus, melancias e até um pé de galo estão entre os itens perdidos

Welyson Lucas

10/06/2026 - 17h17
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Três Lagoas ocupa uma posição curiosa em um levantamento nacional divulgado pela Uber. O município sul-mato-grossense aparece em primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem objetos dentro dos veículos da plataforma, proporcionalmente ao número de viagens realizadas.

A pesquisa faz parte do relatório anual de objetos perdidos da empresa e revela não apenas os hábitos dos usuários, mas também situações inusitadas registradas ao longo do último ano.

Entre os itens deixados para trás estão desde objetos do cotidiano, como celulares, chaves e carteiras, até pertences improváveis, como dentaduras, troféus esportivos, aparelhos auditivos e até um pé de galo que, segundo a Uber, era uma relíquia de família.

O levantamento chamou atenção pelo volume de objetos incomuns encontrados nos veículos. Entre os casos mais curiosos estão uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, um barril de chope de 50 litros, uma televisão de 55 polegadas, um ventilador de pé, dois berimbaus, airfryers e uma única peça de dominó, identificada como a "sena e terno" (6 e 3).

A lista inclui ainda um dente humano recém-caído, a parte inferior de uma dentadura, uma carteira de vacinação canina, o quepe de um piloto de avião e até um cassetete utilizado por um profissional de segurança.

Três Lagoas lidera ranking nacional

O destaque para Três Lagoas chamou atenção porque a cidade superou municípios de diferentes regiões do país quando considerado o número proporcional de viagens realizadas.

Confira as dez cidades brasileiras onde os passageiros mais esquecem pertences nos carros da Uber:

  1.  Três Lagoas (MS)
  2.  Itumbiara (GO)
  3.  Catalão (GO)
  4.  Teófilo Otoni (MG)
  5.  Patos (PB)
  6. Rondonópolis (MT)
  7. Guarapuava (PR)
  8. Rio Verde (GO)
  9.  Tangará da Serra (MT)
  10. Caldas Novas (GO)

Segundo a empresa, o levantamento considera a quantidade de objetos esquecidos em relação ao volume total de corridas realizadas em cada município.

Celulares continuam no topo

Apesar dos casos inusitados, os itens mais frequentemente esquecidos continuam sendo objetos de uso diário.

O ranking nacional dos pertences mais deixados nos veículos é liderado por celulares e câmeras. Em seguida aparecem mochilas, bolsas, malas e pastas, além de chaves, carteiras e óculos.

Os dez itens mais esquecidos pelos brasileiros são:

  1. Celulares e câmeras;
  2. Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas;
  3. Chaves;
  4. Carteiras e bolsas de mão;
  5. Óculos;
  6. Fones de ouvido e caixas de som;
  7. Passaportes;
  8. Roupas;
  9. Notebook;
  10. Dinheiro.

Sexta-feira é o dia mais crítico

O estudo mostra ainda que os esquecimentos acompanham a rotina dos brasileiros. As noites de sexta-feira e sábado concentram o maior volume de registros.

Durante os fins de semana, itens como bolos e tênis figuram entre os objetos mais esquecidos. Já nos dias úteis, sacolas, guarda-chuvas e óculos lideram as ocorrências.

Como recuperar um objeto perdido

Quem esquecer algum pertence durante uma viagem pode solicitar a devolução diretamente pelo aplicativo da Uber. O procedimento é feito na área de atividades da plataforma, onde o usuário seleciona a corrida realizada e entra em contato com o motorista para verificar se o item foi encontrado.

A empresa ressalta que os objetos são de responsabilidade dos passageiros durante a viagem. Caso o motorista localize o pertence e realize a devolução, poderá ser cobrada uma taxa para compensar o deslocamento necessário para a entrega.

Enquanto celulares, chaves e carteiras continuam liderando as estatísticas, o levantamento mostra que a distração dos brasileiros pode ir muito além do convencional. E, pelo menos neste ano, Três Lagoas conquistou um título inusitado: o de capital nacional dos objetos esquecidos nos carros de aplicativo.

Campo Grande

Reajuste de Adriane chegará aos servidores só em março de 2027

Pagamento será feito em duas parcelas, em agosto deste ano e em março do ano que vem

10/06/2026 16h30

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Servidores municipais terão reajuste de 4,39% somente em 2027

Servidores municipais terão reajuste de 4,39% somente em 2027 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A porcentagem completa de 4,39% de reajuste prometido prefeita Adriane Lopes (PP) só chega na folha de pagamento dos servidores municipais em março de 2027. 

Isso porque o adicional será feito em duas parcelas, conforme firmado em acordo com os sindicatos, da seguinte forma:

  • 2,20% em agosto de 2026;
  • 2,19% em março de 2027. 

Assim, o reajuste completo só será realmente efetivo no ano que vem. 

Em justificativa, Adriane afirmou que o município enfrenta medidas de contingenciamento orçamentário desde o mês de março de 2025 para garantir "maior eficiência na execução do orçamento municipal". 

Por causa disso, foram adotadas medidas de sustentabilidade financeira das contas públicas, com redução dos gastos públicos para ampliar e melhorar a prestação do serviço público. 

Em fevereiro, foi editado um novo Decreto, mantendo as medidas de contingenciamento até o dia 30 de junho de 2026, além da adesão do Município ao Programa de Equilíbrio Fiscal junto à Secretaria do Tesouro Nacional. 

Após essas medidas, a Prefeitura afirmou que é possível o reajuste aos servidores em cargos efetivos, visando "reconhecer e valorizar o servidor público municipal que ao longo do tempo tem contribuído sobremaneira para o aprimoramento da máquina administrativa com resultados positivos aos munícipes campo-grandenses". 

Ainda na manhã desta quarta-feira (10), Adriane Lopes afirmou que mais de nove mil servidores serão beneficiados com o reajuste, que só foi possível graças a  medidas de equilibrio fiscal e corte de despesas. 

Vale ressaltar que o remanejamento salarial se aplica apenas aos cargos efetivos que não possuam legislação remuneratória específica. Ou seja, não estão incluídos:

  • cargos comissionados;
  • professores (que já fizeram acordo individualmente);
  • agentes comunitários de saúde e combate às endemias;
  • servidores com cargo que possuam política remuneratória própria ou fixado em legislação específica;
  • adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens pecuniárias.

Relembre

O último reajuste real à categoria foi dado pelo prefeito Marquinhos Trad (PDT) de 10% em 2021. Assim, desde que assumiu o cargo, em abril de 2022, Adriane Lopes concedeu reajustes salariais individualizados, mas nenhuma reposição linear.

Desde então, a inflação se aproxima dos 15%. Entre as categorias que conseguiram alguma melhora estão os professores, cujos custos estão atrelados ao Fundeb. 

Além disso, a elite do funcionalismo como procuradores, auditores fiscais, médicos e parte dos dentistas, também conseguiram reposição salarial. E este aumento beneficiou a própria prefeita e todo o primeiro escalão. 

Em julho do ano passado, Adriane Lopes afirmou que devido à adoção de medidas de ajuste fiscal, como a adesão do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), havia a possibilidade dos servidores permanecerem com os mesmos salários por mais dois anos.

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COPA DO MUNDO

Resenha do Hexa reúne torcida, música e solidariedade para acompanhar o Brasil

O evento acontece no dia 13 de junho, no POSTO  VITÓRIA com telão, shows, praça de alimentação e entrada solidária mediante doação de agasalho

10/06/2026 16h04

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Divulgação

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Campo Grande vai vestir verde e amarelo para viver uma experiência única de emoção, união e solidariedade. No próximo sábado, 13 de junho, a partir das 11 horas da manhã, o POSTO VITÓRIA será palco da Resenha do Hexaaa, evento que promete reunir centenas de torcedores para acompanhar a Seleção Brasileira em um ambiente preparado especialmente para celebrar a paixão nacional pelo futebol.

Realizada pela ACAMPA-MS, Federação Inclui Brasil e Guaicurus Produções, a iniciativa vai muito além da transmissão da partida. A proposta é transformar o dia do jogo em um grande encontro de famílias, amigos e apaixonados pelo Brasil, unindo entretenimento, música e ação social.

Um super telão será instalado para a exibição da partida, além de uma estrutura completa com praça de alimentação, segurança, conforto e atrações musicais que prometem manter a festa antes, durante e após o jogo.

Entre as atrações confirmadas estão Lucas & Lauan, Banda V12, Choquito e apresentação de DJ nos intervalos, garantindo um clima de celebração e integração para todos os públicos.

Segundo os organizadores, a expectativa é criar um dos maiores encontros populares para assistir aos jogos da Seleção em Campo Grande, diz Leandro Reis.

Queremos proporcionar um ambiente familiar, seguro e cheio de energia positiva, onde as pessoas possam vibrar juntas, celebrar o amor pelo Brasil e ainda contribuir com uma causa social. A Resenha do Hexa nasceu para unir pessoas através do esporte, da música e da solidariedade, destacam os organizadores.

A entrada será solidária, mediante a doação de "um agasalho", que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de inverno, atendido pelas entidades ocs parceiras.

A organização recomenda que o público chegue cedo para garantir os melhores lugares. Também será possível reservar mesas antecipadamente pelo WhatsApp.

  • RESENHA DO HEXA
  • Data: 13 de junho (sábado)
  • Horário: A partir das 11h
  • Local: POSTO VITÓRIA 

Super Telão para transmissão do jogo do Brasil

  • Shows com:
  • * Lucas & Lauan
  • * Banda V12
  • * Choquito
  • * DJ nos intervalos

Praça de Alimentação
Entrada Solidária: 1 agasalho
Reservas de mesas: (67) 98154-4269
Realização: ACAMPA-MS e Federação Inclui Brasil
Produção - Organização: Guaicurus Produções


A emoção do futebol, a força da solidariedade e a energia da torcida brasileira estarão reunidas na Resenha do Hexa, grande evento que acontece neste sábado, dia 13 de junho, no Posto Vitória.

Com transmissão do jogo da Seleção em super telão, shows ao vivo e entrada solidária, a expectativa é reunir centenas de pessoas em uma das maiores festas populares da cidade durante a campanha brasileira rumo ao sonho do hexa.

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