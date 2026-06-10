Resenha do Hexa reúne torcida, música e solidariedade para acompanhar o Brasil

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Campo Grande vai vestir verde e amarelo para viver uma experiência única de emoção, união e solidariedade. No próximo sábado, 13 de junho, a partir das 11 horas da manhã, o POSTO VITÓRIA será palco da Resenha do Hexaaa, evento que promete reunir centenas de torcedores para acompanhar a Seleção Brasileira em um ambiente preparado especialmente para celebrar a paixão nacional pelo futebol.

Realizada pela ACAMPA-MS, Federação Inclui Brasil e Guaicurus Produções, a iniciativa vai muito além da transmissão da partida. A proposta é transformar o dia do jogo em um grande encontro de famílias, amigos e apaixonados pelo Brasil, unindo entretenimento, música e ação social.

Um super telão será instalado para a exibição da partida, além de uma estrutura completa com praça de alimentação, segurança, conforto e atrações musicais que prometem manter a festa antes, durante e após o jogo.

Entre as atrações confirmadas estão Lucas & Lauan, Banda V12, Choquito e apresentação de DJ nos intervalos, garantindo um clima de celebração e integração para todos os públicos.

Segundo os organizadores, a expectativa é criar um dos maiores encontros populares para assistir aos jogos da Seleção em Campo Grande, diz Leandro Reis.

Queremos proporcionar um ambiente familiar, seguro e cheio de energia positiva, onde as pessoas possam vibrar juntas, celebrar o amor pelo Brasil e ainda contribuir com uma causa social. A Resenha do Hexa nasceu para unir pessoas através do esporte, da música e da solidariedade, destacam os organizadores.

A entrada será solidária, mediante a doação de "um agasalho", que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de inverno, atendido pelas entidades ocs parceiras.

A organização recomenda que o público chegue cedo para garantir os melhores lugares. Também será possível reservar mesas antecipadamente pelo WhatsApp.

RESENHA DO HEXA

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: A partir das 11h

Local: POSTO VITÓRIA

Super Telão para transmissão do jogo do Brasil

Shows com:

* Lucas & Lauan

* Banda V12

* Choquito

* DJ nos intervalos

Praça de Alimentação

Entrada Solidária: 1 agasalho

Reservas de mesas: (67) 98154-4269

Realização: ACAMPA-MS e Federação Inclui Brasil

Produção - Organização: Guaicurus Produções



A emoção do futebol, a força da solidariedade e a energia da torcida brasileira estarão reunidas na Resenha do Hexa, grande evento que acontece neste sábado, dia 13 de junho, no Posto Vitória.

Com transmissão do jogo da Seleção em super telão, shows ao vivo e entrada solidária, a expectativa é reunir centenas de pessoas em uma das maiores festas populares da cidade durante a campanha brasileira rumo ao sonho do hexa.