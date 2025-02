Uber vê "ficha-suja em tudo" e sofre enxurrada de ações judiciais

ACABOU A ESPERA

Estão disponíveis o resultado final para os cargos de nível intermediário (bloco 8) e a primeira classificação dos candidatos do bloco 1 ao 7, além da primeira lista daqueles cargos que exigem cursos de formação

Com mais de 2 milhões de inscritos no Brasil e 34 mil no Mato Grosso do Sul, o tão aguardado resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU), mais conhecido como “Enem dos concursos”, já está disponível para visualização dos candidatos.

Foi divulgada a lista dos convocados aos cargos de nível intermediário (bloco 08), além da primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 (dos quais a lista final será divulgada dia 28 de fevereiro) e a primeira lista de convocação para os cargos que possuem cursos de formação, que são:

Analista de comércio exterior

Analista de infraestrutura

Auditor fiscal do trabalho

Analista em tecnologia da informação

Analista técnico de políticas sociais

Especialista em políticas públicas e gestão governamental

Especialista em regulação de saúde suplementar

Especialista em regulação de serviços públicos de energia

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários

Para estes que estão na primeira lista dos cargos descritos acima, é preciso confirmar a presença no curso de formação até amanhã, quarta-feira (05).

A participação só estará assegurada após o candidato responder SIM à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação.

Para consultar o resultado, basta acessar a área do candidato do site da Cesgranrio, banca responsável pela organização da seleção.

Ainda, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) reforça que cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo. Porém o mesmo profissional poderá estar em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

Ao todo, o concurso vai distribuir 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. O concurso tem validade de 12 meses, que podem ser prorrogados uma vez pelo mesmo período.

Três rodadas de convocações serão realizadas nos dias 4, 11 e 12 de fevereiro. Em cada uma delas, se restarem vagas remanescentes, ocorrerá a disponibilização do cargo para outros candidatos classificados.

Confira o cronograma completo da divulgação dos resultados finais do CNU:

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7: 4 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8: 4 de fevereiro

Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7: 4 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação: 4 e 5 de fevereiro

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação: 11 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação: 11 e 12 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação: 18 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação: 18 e 19 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação: 28 de fevereiro

SUSPENSÃO?

Na última sexta-feira (31), o Ministério Público Federal (MPF) recomendou a suspensão da divulgação dos resultados finais do CNU de 2024 até que as falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais previstas em lei sejam resolvidas.

No documento enviado à Fundação Cesgranrio e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), consta que a banca examinadora do concurso, não notificou corretamente os candidatos cotistas que voltaram a concorrer no CNU após decisão judicial tomada para regularizar o número de vagas destinadas às cotas.

A PFDC informa que em razão da ausência de notificação, milhares de concorrentes reintegrados não participaram da fase de envio de títulos, realizada nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025, o que pode ter causado prejuízo na classificação dos candidatos negros cotistas.

Além disso, foi identificado a ausência de fundamentação nas decisões de enquadramento de candidatos às cotas para pessoas pretas e pardas, ou seja, a banca organizadora não esclareceu o motivo de tais candidatos não serem enquadrados nas cotas raciais.

Em justificativa, a Cesgranrio argumentou que, de acordo à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), tal documento seria de acesso restrito até mesmo aos candidatos. No entanto, após análise da PFDC trata-se de uma irregularidade que impossibilita os candidatos de exercerem o direito de realizar qualquer contestação, caso seja preciso.

SAIBA

A realização de uma nova edição do CNU será anunciada somente após a finalização do CNU de 2024. A ministra Esther Dweck expressou o interesse do MGI em realizar outra seleção, mas as instituições participantes ainda não foram confirmadas.

*Colaboraram Alison Silva e Alicia Miyashiro

*Com algumas informações da Folhapress

