Cidades

Oportunidade

UEMS abre processo seletivo para refugiados em diversos cursos de graduação

São cursos em Campo Grande e no interior do Estado; saiba como se inscrever

Laura Brasil

28/08/2025 - 17h15
Refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas podem participar do processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O ingresso é para o 1º semestre de 2026, e os interessados têm até o dia 14 de setembro para realizar a inscrição.

Os candidatos podem acessar o edital, com todas as informações disponíveis nos idiomas português, espanhol, inglês e francês, clicando aqui.

Quem pode participar?

Segundo a Resolução CE/CEPE-UEMS nº 2.327, de 4 de agosto de 2021, considera-se:

  • Refugiado: aquele que “receando com razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país” (Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, Art. 1º – A, nº 2, de 1951, com as alterações introduzidas pelo Protocolo de 1967);
  • Migrante em situação de vulnerabilidade: aquele com capacidade limitada de evitar, resistir, lidar ou se recuperar do risco potencial ou da situação de violência, exploração e abuso a que é exposto ou que vivencia no contexto migratório;
  • Apátrida: pessoa não considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional (Art. 1º da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954).

Estão aptas a participar do processo pessoas na condição de refugiadas, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas que comprovem:

  •  a situação de refúgio, migração em situação de vulnerabilidade ou apátrida, conforme legislação vigente;
  •  a conclusão do Ensino Médio no Brasil ou equivalente realizado no exterior, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação.

Para os(as) candidatos(as) que se enquadrarem na situação de ingresso como portadores de diploma, após a convocação e efetivação da matrícula, deverão solicitar o aproveitamento de estudos na coordenação do curso, seguindo as normas vigentes da instituição.

Onde se inscrever?

A inscrição, que é gratuita, deve ser feita pela internet até o dia 14 de setembro. O candidato deve preencher o formulário de inscrição por meio do link: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind

Será avaliada a análise e pontuação das notas das áreas de Linguagens e Matemática do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente do(a) candidato(a).

Cursos presencial com vagas remanescentes

Cidades

MS ganha 22,7 mil habitantes em um ano e população quase chega a 3 milhões

Estimativa populacional foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE; Campo Grande é a 15ª capital mais populosa do País, mas ainda não alcançou

28/08/2025 17h00

Campo Grande teve aumento de pouco mais de 8 mil habitantes

Campo Grande teve aumento de pouco mais de 8 mil habitantes Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.  

Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.

As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.

Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.

Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.

Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A divulgação é anual.

Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul

Município População estimada
Água Clara 17.901
Alcinópolis 4.649
Amambai 41.751
Anastácio 24.781
Anaurilândia 7.688
Angélica 11.308
Antônio João 9.717
Aparecida do Taboado 29.826
Aquidauana 48.689
Aral Moreira 11.125
Bandeirantes 8.342
Bataguassu 24.222
Batayporã 10.947
Bela Vista 21.881
Bodoquena 8.887
Bonito 25.034
Brasilândia 11.833
Caarapó 32.748
Camapuã 13.928
Campo Grande 962.883
Caracol 5.096
Cassilândia 21.565
Chapadão do Sul 34.606
Corguinho 4.892
Coronel Sapucaia 14.685
Corumbá 98.751
Costa Rica 28.740
Coxim 33.440
Deodápolis 14.317
Dois Irmãos do Buriti 11.521
Douradina 5.768
Dourados 264.017
Eldorado 11.622
Fátima do Sul 21.504
Figueirão 3.751
Glória de Dourados 10.817
Guia Lopes da Laguna 10.116
Iguatemi 13.960
Inocência 8.764
Itaporã 25.263
Itaquiraí 20.060
Ivinhema 30.001
Japorã 8.441
Jaraguari 7.480
Jardim 24.504
Jateí 3.596
Juti 7.067
Ladário 22.425
Laguna Carapã 22.425
Maracaju 48.073
Miranda 26.512
Mundo Novo 20.087
Naviraí 53.014
Nioaque 13.354
Nova Alvorada do Sul 23.409
Nova Andradina 50.848
Novo Horizonte do Sul 4.801
Paraíso das Águas 5.842
Paranaíba 42.638
Paranhos 13.368
Pedro Gomes 6.910
Ponta Porã 98.598
Porto Murtinho 12.721
Ribas do Rio Pardo 24.152
Rio Brilhante 40.419
Rio Negro 4.921
Rio Verde de Mato Grosso 20.454
Rochedo 5.451
Santa Rita do Pardo 7.165
São Gabriel do Oeste 32.207
Sete Quedas 11.322
Selvíria 8.716
Sidrolândia 49.735
Sonora 14.813
Tacuru 11.205
Taquarussu 3.740
Terenos 18.182
Três Lagoas 143.523
Vicentina 6.505

Brasil

O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Cidades

Carreta carregada com álcool e outras duas colidem e pegam fogo na BR-163; Veja vídeo

É o terceiro acidente entre carretas em rodovias do Estado em dois dias, segundo o segundo com incêndio após a colisão

28/08/2025 16h02

Após a colisão, duas carretas pegaram fogo na BR-163

Após a colisão, duas carretas pegaram fogo na BR-163 Foto: Reprodução

Três carretas se envolveram em acidente na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Após a colisão, dois veículos pegaram fogo. É o terceiro acidente com incêndio nas rodovias de Mato Grosso do Sul nesta semana.

De acordo com informações da Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, por volta das 13h houve uma colisão lateral envolvendo três carretas, na altura do km 405.

Um dos veículos atingidos é um caminhão tanque, que estava carregado com álcool anidro, ocasionando o incêndio.

"Equipes de atendimento da concessionária atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros no controle da ocorrência e no combate aos riscos causados pelo produto perigoso em chamas", disse a Motiva, em nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e informou que a pista foi totalmente interditada no local do acidente.

As chamas já foram controladas, mas equipes trabalham no rescaldo.

Quatro pessoas que estavam nos veículos foram atendidas, mas nenhuma apresentou ferimentos e não houve mortes.

Acidentes em rodovias

Este é o terceiro acidente envolvendo carretas nas rodovias de Mato Grosso do Sul em dois dias. 

O primeiro aconteceu na terça-feira (26), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Pardo. João Carlos Galeti, de 55 anos, e Elzo Francisco Chagas, de 58, morreram em colisão frontal entre duas carretas.

Conforme reportagem do Correio do Estado, João conduzia um caminhão-baú sentido Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e Elzo uma carreta Scania, no sentido contrário. Um deles invadiu a pista contrária e ambos colidiram frontalmente e, em seguida, o caminhão-baú ainda acertou uma terceira carreta Volvo/FH 520.

Ambos morreram na hora. O motorista da terceira carreta não teve ferimentos.

Em outro acidente, ocorrido na manhã de quarta-feira (27), duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos na BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis. 

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida. 

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. Ao menos duas pessoas, ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas.

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves. 

 

