UEMS abre vagas para ingresso com notas do Histórico Escolar e Enem

Estão abertas vagas para o Processo Seletivo Permanente utilizando o histórico escolar e notas do Enem na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Os interessados deverão se candidatar nas vagas remanescentes dos cursos de graduação para cadastro reserva na universidade.

Podem se inscrever aqueles que participaram dos processos seletivos da UEMS em 2023, como: SISU 2023, vestibular 2023 e os demais processos com as notas do Enem de 2013 até 2022 e do histórico escolar do ensino médio. Candidatos que não participaram de nenhuma das seleções também podem se inscrever.

De acordo com a UEMS, não haverá cobrança de taxa de inscrição para as vagas ofertadas e reforçou que “todos os cursos de graduação da UEMS não possuem cobrança de mensalidade, são gratuitos com ensino de qualidade”.

Para aqueles que forem aprovados, o ingresso é imediato no ano letivo de 2023 nos cursos anuais e, ingresso no segundo semestre de 2023 nos cursos semestrais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, a partir do dia 07 de junho de 2023 até às 23h59 do dia 18 de junho de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico da UEMS.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (7) e vão até o dia 18 de maio. No dia 21 de maio será divulgada a lista de inscrições homologadas e no dia 27 a divulgação do edital com convocação para realização da matrícula.

Vagas

No total são vagas para 20 cursos entre bacharelado, licenciatura e tecnológico, dividido entre os Campus de Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Confira os cursos disponíveis:

Engenharia Florestal - Integral - Bacharelado;

Letras - (PT/IN) - Noturno - Licenciatura;

Matemática - Noturno - Licenciatura;

Ciência Biológicas - Integral - Bacharelado;

Engenharia Ambiental e Sanitária - Integral - Bacharelado;

Engenharia Física - Integral - Bacharelado;

Física - Noturno - Licenciatura;

Letras (PT/ES) - Matutino - Licenciatura;

Química - Noturno - Licenciatura;

Química Industrial - Integral - Bacharelado;

Turismo - Noturno -Bacharelado;

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira - Noturno - Tecnológico;

Tecnologia em Gestão Ambiental - Noturno - Tecnológico;

Engenharia de Alimentos - Integral - Bacharelado;

Sistema de Informação - Noturno - Bacharelado;

Ciências Sociais - Noturno - Bacharelado;

Administração - Noturno - Bacharelado;

Ciências Contábeis - Noturno - Bacharelado;

Ciências Econômicas - Noturno - Bacharelado.

Matrículas

Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vagas nos cursos, exclusivamente por meio de editais específicos, para realizar sua matrícula nas datas, horários e locais especificados nos respectivos editais de Convocação para Matrícula, disponibilizados no endereço eletrônico da UEMS.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente via telefone (67) 3902-2516 ou por meio eletrônico no e-mail [email protected].