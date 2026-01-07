Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado preliminar do vestibular

Lista com as notas por área da prova objetiva e da redação foi divulgada na segunda-feira, e prazo para recorrer ao resultado é até hoje (07)

Noysle Carvalho

07/01/2026 - 10h37
Na última segunda-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado preliminar com as notas da prova objetiva e da redação do vestibular para ingressar à faculdade no ano letivo de 2026.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, o prazo para recorrer ao resultado das notas da prova objetiva por questão individual e da redação é até está quarta-feira, hoje (07), às 23h59 no horário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve protocolar apenas uma única vez o seu recurso para cada parte do processo, e não é possível inserir novas informações uam vez que for protocolizado. O recurso deve ser feito pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Vestibular

A prova é composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato, com a redação.

Nessa edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

No documento, as listas se dividem por curso e pela unidade em que está destinada a vaga. Todos os candidatos estão listados por ordem alfabética, o que significa que esta ainda não é a classificação final do vestibular.

Ao todo foram 7.203 candidatos inscritos, sem contar os treineiros, desse número 1.073 aparecem como ausentes, 10 candidatos foram eliminados, e 6.120 compareceram para realizar a avaliação.

Quanto às redações, apenas 2 atingiram a nota máxima, de 1.000 pontos, ambas prestaram o vestibular para Medicina na unidade de Santo Amaro, em Campo Grande. 

Entre os cursos ofertados e listados estão: Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Teatro, Terapia Ocupacional, Turismo e Zootecnia.

Além de Campo Grande com as duas unidades, da Moreninha e do Santo Amaro, outros municípios como Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã são os locais que dividem a distribuição dos cursos.

O resultado final do Vestibular UEMS 2026 está previsto para ser divulgado em 20 de janeiro de 2026, e as matrículas abertas no começo do próximo mês, em fevereiro, e início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Confira o edital com as listas de nomes e notas aqui.

CAMPO GRANDE

Trecho da Rachid Neder deve ser liberado apenas no fim da semana

Chuva de quase 30 mm em uma hora levantou asfalto, provocou interdições e deve manter a via fechada até o fim da semana

07/01/2026 11h15

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região Marcelo Victor

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (6) provocou alagamentos, enxurradas e danos significativos na malha viária da Capital. Em apenas uma hora, o volume de precipitação chegou a 29,8 milímetros, volume suficiente para abrir crateras, arrancar placas de asfalto e provocar interdições em pontos considerados críticos da cidade.

Um dos trechos mais afetados foi a Avenida Rachid Neder, que voltou a apresentar alagamentos severos e ceder em vários pontos entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa. Partes do asfalto foram arrancadas pela força da enxurrada, dificultando a passagem de veículos e colocando motoristas em risco.

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região.

Segundo o auditor de mobilidade urbana da Agetran, Jeová Vitor, a pista da Rachid Neder no sentido leste/oeste foi totalmente interditada, assim como o cruzamento da Pedro Celestino com a Padre João Crippa. Já na Pedro Celestino com a João Dinarte, foi mantido apenas o acesso local.

“São três interdições neste trecho. Não dá para liberar porque precisamos de um parecer técnico e do início da recuperação do asfalto. Enquanto isso, a gente orienta os motoristas a procurarem desvio”, explicou.

De acordo com ele, a principal rota alternativa indicada pela Agetran é a Avenida Mascarenhas de Moraes.

“A Mascarenhas é o caminho mais prático para não cair e ficar dentro do bairro. É por ali que o pessoal consegue desviar sem correr risco”, afirmou.

Recuperação deve levar até o fim da semana

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciou os trabalhos de recuperação do trecho danificado. Conforme a engenheira da pasta, Débora Barbosa, a via precisará passar por um processo completo de reconstrução da base antes da aplicação de nova capa asfáltica.

“Vamos tirar esse asfalto danificado, fazer a limpeza das bocas de lobo e depois a recuperação da base. Em alguns pontos vai ser preciso recortar e retirar o que foi danificado para refazer tudo e lançar uma capa nova”, explicou.

Ela alertou que a situação ainda é considerada delicada e pode se agravar caso volte a chover com intensidade.

“Do jeito que está, se vier uma chuva forte de novo, é capaz de prejudicar mais ainda, porque a base está exposta e o asfalto levanta com mais facilidade”, disse.

Segundo Débora, a previsão inicial é de que a liberação do trecho só ocorra no fim da semana.

“Hoje é feito a retirada mais pesada da capa danificada. Depois entra outra equipe para os recortes e a recuperação total. Eu acredito que talvez só sexta-feira”, pontuou.

Estragos pela cidade

Além da Rachid Neder, a chuva causou alagamentos severos na Avenida Três Barras, onde moradores registraram ruas completamente submersas e a queda de granizo. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver veículos atravessando a via tomada pela água.

A engenheira da Sisep informou ainda que outros trechos também apresentaram danos pontuais, como as avenidas Joaquim Murtinho, Gabriel Delpino e Fábio Zahran, que devem passar por vistorias para definição dos reparos necessários.

Alerta para mais chuvas

A previsão do tempo indica pancadas de chuva durante toda a semana em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo de potenciais perigos para o Estado. Em Campo Grande, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 29°C.

FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI

DOF apreende R$ 550 mil em canetas emagrecedoras e Iphones 17

Casal buscou o material em Pedro Juan Caballero e levaria para Campo Grande

07/01/2026 09h40

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Continue Lendo...

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 50 Iphones 17, 2 Ipads e 20 caixas com canetas emagrecedoras, nesta terça-feira (6), na MS-164, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 550 mil. Mulher de 26 anos e homem de 56 anos foram presos em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais patrulhavam a rodovia, quando abordaram um casal que estava em um veículo Peugeot 207.

Eles vistoriaram o automóvel e flagraram as “canetinhas” e celulares. Interrogados pelos policiais, o casal afirmou que carregou o material em Pedro Juan Caballero (fronteira Brasil/Paraguai) e despacharia em Campo Grande.

O casal e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

