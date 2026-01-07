UEMS divulga resultado preliminar do vestibular

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na última segunda-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado preliminar com as notas da prova objetiva e da redação do vestibular para ingressar à faculdade no ano letivo de 2026.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, o prazo para recorrer ao resultado das notas da prova objetiva por questão individual e da redação é até está quarta-feira, hoje (07), às 23h59 no horário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve protocolar apenas uma única vez o seu recurso para cada parte do processo, e não é possível inserir novas informações uam vez que for protocolizado. O recurso deve ser feito pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Vestibular

A prova é composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

15 questões de Linguagens;

15 questões de Humanas;

15 questões de Natureza;

15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato, com a redação.

Nessa edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

No documento, as listas se dividem por curso e pela unidade em que está destinada a vaga. Todos os candidatos estão listados por ordem alfabética, o que significa que esta ainda não é a classificação final do vestibular.

Ao todo foram 7.203 candidatos inscritos, sem contar os treineiros, desse número 1.073 aparecem como ausentes, 10 candidatos foram eliminados, e 6.120 compareceram para realizar a avaliação.

Quanto às redações, apenas 2 atingiram a nota máxima, de 1.000 pontos, ambas prestaram o vestibular para Medicina na unidade de Santo Amaro, em Campo Grande.

Entre os cursos ofertados e listados estão: Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Teatro, Terapia Ocupacional, Turismo e Zootecnia.

Além de Campo Grande com as duas unidades, da Moreninha e do Santo Amaro, outros municípios como Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã são os locais que dividem a distribuição dos cursos.

O resultado final do Vestibular UEMS 2026 está previsto para ser divulgado em 20 de janeiro de 2026, e as matrículas abertas no começo do próximo mês, em fevereiro, e início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Confira o edital com as listas de nomes e notas aqui.

