UEMS oferece pós-graduação para policiais militares em Campo Grande

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para a pós-graduação em Linguística e Investigação de Linguagem, com vagas exclusivas para servidores da Polícia Militar.
Os interessados têm até o dia 5 de outubro para realizar a inscrição, que deve ser feita online e sem pagamento de taxa, para ingresso no segundo semestre de 2025.
“A proposta do curso visa contribuir para o fortalecimento da capacitação de policiais militares do Estado de Mato Grosso do Sul, em nível de pós-graduação, especialização lato sensu, no formato de ensino presencial. Nisso, há dois eixos principais que orientam a formação: o primeiro diz respeito à capacitação técnico-científica sobre o funcionamento da língua; e o segundo corresponde a uma formação de prática pericial, político-pedagógica, necessária ao cotidiano do policial militar.”
Como realizar a inscrição
No total, são 60 vagas. Os interessados devem acessar o site https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal
e preencher os dados.
O comprovante de inscrição gerado no portal da pós-graduação deve ser anexado à documentação exigida, no formato virtual.
Cabe ressaltar que o envio da documentação necessária deve ser feito em arquivo PDF.
Documentos necessários para inscrição:
- Comprovante de inscrição gerado via portal da pós-graduação, por meio do link https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal/cursos/verificar-inscricao/353;
- Documento que comprove que o candidato está ativo no quadro da Polícia Militar do Estado;
- Cópia do diploma de graduação.
- Os documentos que necessitam de assinatura devem ser apresentados com rubrica original ou assinatura digital validada pelo gov.br.
Após realizar a inscrição, os candidatos devem enviar a documentação, conforme solicitado no edital, para o e-mail [email protected], com identificação do remetente, até a data limite informada.
Critérios de seleção e classificação
O processo seletivo levará em conta a ordem de inscrição dos candidatos. Na sequência, os habilitados serão classificados em ordem crescente, conforme o registro da inscrição.
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, levando em consideração o dia e o horário de conclusão da primeira etapa, que constará no documento de comprovação de inscrição, gerado via portal da pós-graduação: https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal.
|CRONOGRAMA
|DATA
|Inscrição virtual
|30/09/2025 a 05/10/2025
|Publicação do Resultado Deferidos e Indeferidos
|06/10/2025
|Prazo de Recurso Deferidos e Indeferidos
|06/10/2025
|Divulgação do Resultado do Recurso
|07/10/2025
|Publicação do Resultado Final
|07/10/2025
|Matrícula
|08/10/2025 a 10/10/2025
|Início das aulas
|25/10/2025
Confira o edital clicando aqui.