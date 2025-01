UEMS oferta vagas para graduação sem necessidade de vestibular

Cidades

Ao todo são 38 opções de cursos gratuitos, com carga horária que varia entre 20 e 60 horas

O pós fim de ano chegou e com ele a sensação de tédio vem junto, para ajudar a tirar o desânimo e dar um 'up' na rotina, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos gratuitos no primeiro semestre de 2025.

São diversas opções, e para não ter desculpas, os cursos são a distância e sem tutoria, ou seja, podem ser acessados por quaisquer interessados e possuem certificação para os concluintes.

As inscrições seguem abertas até 18 de junho, e os cursos devem ser concluídos até o dia 30 do mesmo mês.

Confira a lista de cursos livres ofertados pelo IFMS neste semestre:

A Interdisciplinaridade no Contexto da EPT - 20 horas

Álgebra Básica II - 20 horas

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento - 20 horas

Comunicação Eficaz para Vendas - 30 horas

Conceitos Básicos de Química - 20 horas

Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar - 20 horas

Criação de Pintados em Tanques Elevados - 20 horas

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity - 40 horas

Desenvolvimento Pessoal e Profissional - 60 horas

Diálogos sobre Evasão Escolar - 20 horas

Diversidade e Relações Étnico-Raciais - 45 horas

Ética e Integridade na Pesquisa - 20 horas

Espanhol: Língua e Cultura - 40 horas

Estratégias de Ensino e Aprendizagem - 20 horas

Filosofia Antiga - 45 horas [CURSO NOVO]

Formação para Bancas de Heteroidentificação - 50 horas

Formação Pedagógica para EaD - 50 horas

Francês Básico - 45 horas

Informática Básica - 60 horas

Inclusão em Ação: Atendimento Educacional Especializado - 40 horas

Iniciação ao Empreendedorismo - 20 horas

Introdução à Ciência de Dados - 45 horas

Introdução à Inteligência Artificial - 30 horas

Introdução à Lógica - 45 horas

Introdução à Lógica de Programação com Arduino - 30 horas

Let Us Play - 20 horas

Libras Básico - 40 horas

Libras Intermediário - 40 horas

Lógica de Programação com Arduino (Intermediário) - 40 horas

Luz, Câmera e Animação: Stop Motion na Ciência - 30 horas

Marketing Digital - 60 horas

Matemática: Álgebra Básica - 40 horas

Matemática Financeira - 35 horas

Moodle Básico para Educadores - 30 horas

Operação dos Tratores Linha 5E - 20 horas

Produção de Videoaulas - 40 horas

Programação de Robótica Lego EV3 - 20 horas

Redação e as Bases Científicas - 20 horas

Novos cursos

Neste semestre, dois novos cursos serão ofertados, confira:

De acordo com o IFMS, o curso oferece uma introdução ao universo digital, abordando conceitos e técnicas fundamentais para quem deseja atuar na área. O conteúdo inclui estratégias de otimização para mecanismos de busca (SEO), marketing de conteúdo, design para criação de posts e a aplicação de inteligência emocional no ambiente profissional.

É direcionado a empreendedores, 'freelancers', estudantes e profissionais em transição de carreira, interessados em desenvolver habilidades práticas para promover seus negócios ou serviços.

Informática Básica - 60 horas

Desenvolvido para pessoas sem experiência prévia em informática ou que estão mudando de área e precisam adquirir conhecimentos essenciais. O conteúdo abrange noções básicas de hardware e software, além de introdução ao uso de ferramentas como Microsoft Word, Excel e PowerPoint, conceitos de segurança digital e navegação na internet.

O curso visa capacitar os participantes para o uso eficiente das ferramentas de escritório e do ambiente digital.

Inscrição

Para se inscrever, basta acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher o cadastro e escolher o curso!

Os interessados que nunca fizeram um curso na plataforma devem criar uma conta, com informações como nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e e-mail. Vale lembrar que é muito importante que os dados estejam corretos, pois eles serão usados para a confirmação da inscrição e emissão do certificado.

A plataforma é totalmente on-line e acessível de diversos dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

Para outras informações sobre os cursos, o IFMS disponibiliza o e-mail [email protected].

(Clique aqui para se inscrever)