UEMS rejeita mais de 200 mil pedidos de gratuidade para inscrição de vestibular

Em uma edição extra do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta terça-feira, a Universidade Estadual do Estado (UEMS) divulgou os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas.
Segundo o documento, foram 2.718 pedidos de isenção da taxa, no valor de R$100 para garantir a inscrição no exame. Desse número, apenas 670 foram isentos e 2.048 candidatos tiveram o pedido indeferido.
Quanto aos critérios que permitiam o pedido de isenção da taxa, poderiam ter solicitado os candidatos que fossem:
- Estudantes de escola pública;
- Doadores voluntários de sangue e/ou medula óssea;
- Eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral;
- Jurados que fizeram parte do Conselho de Sentença - Tribunal do Júri;
Ao concluir essa fase, era necessário enviar a comprovação de que se encaixava em uma das 4 opções. Entre as inscrições indeferidas, em sua maioria, os pedidos foram negados pelo não envio dos documentos necessários.
Agora, para o candidato que teve seu pedido de isenção da taxa indeferido e deseja entrar com recurso, o prazo para recorrer contra o resultado é a partir das 09h desta terça-feira até às 13h de amanhã, (22), seguindo o horário oficial de Mato Grosso do Sul.
O pedido de recurso deve seguir o modelo do ANEXO III, disponível na última página da edição extra do Diário Oficial e dirigido a FAPEC por meio do endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org/. O modelo de envio deve ser em pdf, e caso não sejam seguidas a forma, o prazo e horário do edital os pedidos de recurso poderão ser indeferidos novamente.
VESTIBULAR UEMS
O serviço de solicitação da taxa era até 15 de outubro, mas as inscrições continuam até o dia 6 de novembro. A prova está marcada para o dia 23 de novembro com início às 8h e término às 13h, horário de Mato Grosso do Sul.
Com unidades distribuídas pelo estado, as provas serão realizadas nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.
Com 871 vagas, a prova do vestibular tem vagas para as áreas de bacharelado e licenciatura nos cursos: Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros.
Os cursos tem as distribuições de vagas entre a ampla concorrência e cotas para as pessoas negras, indígenas, residentes de Mato Grosso do Sul e com deficiência.