UEMS terá investimento de R$ 4 milhões para área de pesquisa pelo governo do estado

O governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), irá investir R$ 4 milhões em acordo de cooperação com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para investir em três campos relacionados a pesquisa.

O intuito é atender demandas mercadológicas de Mato Grosso do Sul, como também o Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMS (PDI 2021-2025), auxiliando financeiramente editais tanto da graduação e à pós-graduação.

O acordo técnico e financeiro prevê investimento em três eixos:

Pesquisa

Desenvolvimento

Inovação

Seleção

A seleção dos projetos ocorrera por meio de chamadas públicas com o enfoque de pesquisa, ensino, inovação e extensão e o outro voltado para docentes. Veja os projetos contemplados:

O primeiro chamado contempla programas de pós-graduação, o Fundect/UEMS 12/2024 – PAPOS - Pós-Graduação 2024. O outro foi voltada para atividades dos docentes efetivos da UEMS, como professores que foram cedidos para a unidade.

Segundo a Semadesc, quem tem interesse em enviar propostas tem até o dia 21 de julho para fazer por meio do site SigFundect.

Formação profissional

A UEMS, figura entre as universidades públicas do estado, que estão atraindo cursos para suprir demandas de formação profissional em falta no mercado de Mato Grosso do Sul.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a unidade de ensino teve a proposta selecionada para receber o Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua). A oferta é voltada aos profissionais e pesquisadores da área.

O mestrado foi idealizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2015. O novo edital selecionou outras oito universidades no país para receber o mestrado.

Além da UEMS foram selecionadas as seguintes instituições:

Universidade Federal do Ceará (UFC);

Universidade Federal do Piauí (UFPI);

Universidade Federal do Tocantins (UFTO);

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA);

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA);

Universidade Federal de Sergipe (UFS);

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP);

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA/RN);

A UEMS teve que submeter uma proposta de adesão e concorreu o Edital ProfÁgua nº 01/2024 e concorreu com outras 13 instituições públicas de ensino superior onde o mestrado profissional ainda não é ofertado sendo estes: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

No Brasil apenas quatro Estados ainda não estão ofertando o ProfÁgua: Goiás, Santa Catarina, Alagoas e Acre.

Mestrado

O Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) pretende proporcionar ao acadêmico formação teórica e prática. É voltado aos profissionais e pesquisadores de área de recursos hídricos.

São 24 meses de duração em formato presencial, além de ofertar material de educação a distância (EaD) para que o estudante tenha todo aparato durante sua formação.

Com as mudanças climáticas, o curso pretende qualificar os alunos para lidar com a gestão e regulação das águas no país. Portanto, todo material desenvolvido durante os estudos tem o caráter efetivo de contribuir para o aprimoramento em questão de gestão dos recursos hídricos.

O ProfÁgua recebeu R$ 7,3 milhões em investimento e a avaliação do mestrado de nota 4 (considerado a maior entre novos cursos). Segundo divulgação da ANA, mais de 500 profissionais concluíram o mestrado e ainda há a expectativa de que outros 500 concluam seu projeto de pesquisa.

Veja as 14 universidades que oferecem o ProfÁgua

Universidade Estadual Paulista (UNESP);

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR);

Universidade Federal de Roraima (UFRR);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);

Universidade do Estado do Amazonas (UEA);

Universidade Federal da Bahia (UFBA);

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT);

Universidade Federal de Rondônia (UNIR);

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI);

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG);

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

Universidade de Brasília (UnB);

