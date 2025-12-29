UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil; confira

fim de ano

Maioria dos estabelecimentos não abrem no dia 1º de janeiro em Campo Grande, mas funcionam em horário especial na véspera

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.

Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.

Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.

Comércio

O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.

Feira Central

A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.

Shoppings

Campo Grande

Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.

Pátio Central

Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.

Bancos

As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.

Correios

O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.

Detran

Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.

