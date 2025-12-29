Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil; confira

Inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

Alison Silva

Alison Silva

29/12/2025 - 17h41
Continue lendo...

Com salários de até R$ 13 mil, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou edital de concurso público para provimento de cargos da carreira para 27 novos professores.

Conforme o texto, a remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação exigida e o regime de trabalho.

Os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 587,50) para jornadas de 20h semanais e R$ 1.175,00 para 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam campos como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outros, conforme detalhado no edital.

Provas

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março (domingo).

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá de 19 a 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com possibilidade de pagamento até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária durante o horário de expediente. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e demais orientações, está disponível aqui! Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderiam ser feitos entre 16 e 26 de dezembro. 

Do total de vagas, a UFGD assegura políticas de ações afirmativas, destinando 25% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas, independentemente da área. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

fim de ano

Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Ano Novo

Maioria dos estabelecimentos não abrem no dia 1º de janeiro em Campo Grande, mas funcionam em horário especial na véspera

29/12/2025 16h30

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial

Comércio ficará aberto na véspera de Ano Novo, em horário especial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No fim de ano, o horário de funcionamento de vários estabelecimentos tiveram alterações ao longo do mês de dezembro. O comércio, por exemplo, funcionou em horário estendido de 9 de dezembro até a véspera do Natal.

Para o Ano Novo, a maioria dos estabelecimentos e serviços não funcionam no dia 1º de janeiro, mas a maioria abre com horário especial na véspera, em Campo Grande.

Confira o que abre e o que fecha na véspera e dia de Ano Novo:

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam até às 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º de janeiro.

Comércio

O comércio de rua Campo Grande abre até as 16h na véspera e não abre no dia 1º de janeiro.

Feira Central

A Feira Central abre das 10h às 16h na véspera e permanece fechada no dia de Ano Novo.

Shoppings

Campo Grande

Na quarta-feira (31), a abertura será das 10h às 18h. No dia de Ano Novo, a abertura é facultativa apenas aos serviços de alimentação e lazer, das 10h às 22h, enquanto as demais lojas permanecem fechadas.

Norte Sul Plaza

Na véspera de Novo, abre das 10h às 17h, enquanto no dia 1º, as lojas fecham e apenas praça de alimentação e lazer podem funcionar das 11h às 21h e o cinema das 15h30 às 22h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 9h às 18h no dia 31. No 1º dia de Ano Novo, a abertura será das 12h às 22h apenas para lazer e alimentação.

Pátio Central

Abre das 8h às 18h no dia 31 e fecha no dia 1º.

Bancos

As agências bancárias não abrem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com expediente normal na sexta-feira (2).

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está de recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano, até o dia 7 de janeiro de 2025.

Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

As casas lotéricas abrem no dia 31 de dezembro devido às apostas para a Mega da Virada, e permanecem fechadas no dia 1º de janeiro.

Correios

 O funcionamento será normal no dia 31 e não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º e 2.

Detran

Não haverá expediente nas agências do Detran nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo e de pontos facultativos.

CIDADES

Semana de Natal tem 30 pessoas feridas e quatro mortes em acidentes nas rodovias de MS

Operação prendeu cinco pessoas por embriaguez, apreendeu mais de uma tonelada de droga e registrou 1,8 mil autuações

29/12/2025 16h25

Fiscalizações ocorreram entre os dias 23 e 28 de dezembro

Fiscalizações ocorreram entre os dias 23 e 28 de dezembro Divulgação: Polícia Rodoviária Federal

Continue Lendo...

No último domingo (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Operação Natal nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As fiscalizações ocorriam desde o dia 23.

De acordo com o balanço divulgado pela PRF nesta segunda-feira (29), a PRF registrou 25 sinistros de trânsito durante o período natalino, considerando seis como graves. Ao todo, 30 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais.

Em comparação com o ano passado, houve menos acidentes, porém com a mesma quantidade de mortes. Em 2024, entre os dias 20 e 25 de dezembro, a PRF contabilizou quase o dobro de sinistros de trânsito (48), com 49 feridos e também quatro vítimas. 

Além dos registros de acidentes, os policiais também identificaram:

  • 1.591 excessos de velocidade;
  • 169 condutores e/ou passageiros viajando sem o cinto de segurança; 
  • 51 crianças estavam sendo transportadas sem a cadeira indicada;
  • 277 ultrapassagens indevidas;
  • 1.861 autuações registradas.

Já nas fiscalizações para identificar motoristas embriagados, os policiais rodoviários realizaram 5.202 testes de alcoolemia. Destes, 40 motoristas foram flagrados dirigindo após consumir álcool e cinco foram presos.

Entre as ações de combate ao crime, foi apreendida 1,2 tonelada de maconha e seis veículos foram recuperados.

A Operação Natal está incluída na Operação Rodovida, iniciada este mês. Ela reúne instituições de todo o país para aumentar a fiscalização de trânsito e a segurança de quem vai viajar no Natal, no Ano Novo, nas férias e no Carnaval.

Menos acidentes

Mato Grosso do Sul registrou o menor número de acidentes em rodovias federais dos últimos três anos, entre os meses de janeiro e novembro. Com 1.492 acidentes, o Estado apresentou redução de 4,54% e 8% no número de colisões em rodovias federais em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024, respectivamente. No entanto, a BR-163 segue sendo a rodovia do Estado com maior número de acidentes e óbitos, como nos anos anteriores.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

