UFGD abre seleção com salários de quase R$ 5 mil

Com salários de R$ 4.967,04, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu um processo seletivo para contratar técnicos especializados em Língua Brasileira de Sinais.

O objetivo é garantir que estudantes com deficiência auditiva tenham acesso às aulas por meio de um profissional que faça a interpretação em Libras. Os profissionais também poderão ser contratados para oferecer suporte às atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

Com taxa de R$ 50 por pessoa, as inscrições seguem até o dia 16 de abril e devem ser feitas exclusivamente por aqui!

Os profissionais contratados atuarão em jornada de 40 horas semanais, além de receberem um auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

Para concorrer às vagas, é necessário possuir uma das seguintes formações: graduação em Letras Libras (bacharelado ou licenciatura); ou graduação em qualquer área do conhecimento, com comprovação de atuação como Intérprete de Libras; ou ainda graduação em qualquer área do conhecimento, acrescida de um ou mais cursos de formação na área de Libras.

De acordo com a Lei Federal nº 13.656/18, algumas pessoas têm direito à isenção da taxa de inscrição para concursos públicos do governo federal. Os candidatos que atenderem aos requisitos descritos no edital e desejarem solicitar a isenção poderão fazer o requerimento até o dia 8 de abril de 2025.

O processo seletivo contará com prova prática e prova de títulos, que serão aplicadas nos dias 17 e 18 de maio de 2025. Mais informações sobre o conteúdo da prova, a pontuação dos títulos e os prazos do processo seletivo podem ser consultadas no edital disponível no site da UFGD.

