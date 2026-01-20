UFMS abre processo seletivo para pessoas com 60 anos ou mais

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma ação inédita, está com inscrições gratuitas abertas para pessoas com 60 anos ou mais. As inscrições começaram nesta segunda-feira (19) e contemplam 107 cursos de graduação.
Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar on-line até o dia 13 de fevereiro. Confira o passo a passo para realizar a inscrição logo abaixo na matéria.
Para a reitora Camila Ítavo, a entrada de pessoas com 60 anos ou mais na graduação enriquece as experiências em sala de aula e reafirma o papel social da UFMS, além de oferecer mais autonomia aos acadêmicos dessa faixa etária.
“Para esse público, o acesso à graduação fortalece a autonomia, estimula a convivência e amplia as possibilidades de participação social por meio da educação. Ao mesmo tempo, a Universidade ganha em pluralidade, em troca de saberes e em formação humana. É um movimento de aprendizagem mútua, que beneficia a todos os envolvidos”, disse a reitora.
Quem pode participar?
Estão aptas a participar do processo seletivo pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio. O interessado deve realizar a inscrição por meio do link https://queroser.ufms.br/.
.
Como funciona o processo seletivo?
Segundo explicou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, a seleção será dividida em dois grupos, com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), referentes aos anos de: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025, bem como do Vestibular UFMS desses mesmos anos.
Também poderão participar os candidatos que apresentarem o histórico escolar do 3º ano do ensino médio, acompanhado do envio de uma carta de intenção, na qual deverão explicar os motivos pelos quais desejam ingressar na instituição.
Cabe ressaltar que candidatos que estejam ou que já tenham estado regularmente inscritos na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS terão prioridade.
Confira o cronograma:
|ATIVIDADES
|DATAS
|ENDEREÇO ELETRÔNICO
|Período de Inscrições on-line
|19/01/2026 a 13/02/2026
|https://queroser.ufms.br/
|Divulgação do Resultado preliminar dos candidatos
|19/02/2026
|https://ingresso.ufms.br/
|Período de recurso administrativo
|19/02/2026 a 20/02/2026
|https://ingresso.ufms.br/
|Divulgação do Resultado Final dos recursos administrativos
|24/02/2026
|https://ingresso.ufms.br/
|Divulgação Resultado final dos candidatos
|24/02/2026
|https://ingresso.ufms.br/
|Previsão de convocação para a matrícula (1ª convocação)
|24/02/2026
|https://ingresso.ufms.br/
Classificação
Os candidatos serão classificados em categorias, divididas entre o Grupo I e o Grupo II, conforme descrito abaixo:
- Grupo I: candidatos que optarem pelo ingresso por meio do desempenho no Enem ou no Vestibular da UFMS, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026.
- Grupo II: candidatos que não passaram por processo seletivo e que ingressarão mediante apresentação do histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio e de uma redação, na forma de carta de intenção.
Também fazem parte do Grupo II os estudantes que estudaram e concluíram a Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFMS (UnAPI/UFMS).
Procedimentos para o Grupo I
Na página seguinte, o candidato deverá:
- selecionar o tipo de ingresso, conforme o item 3 do edital;
- selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;
- selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência);
Anexar os documentos
(todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):
- documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;
- Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- histórico escolar do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;
- número de inscrição do Enem ou do Vestibular UFMS e o respectivo ano de realização do processo seletivo;
- certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS), opcionalmente como critério de desempate.
Procedimentos para o Grupo II
- selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;
- selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência); e
- anexar os seguintes documentos (todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):
Documentos exigidos:
- documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;
- Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- histórico escolar de conclusão do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;
- carta de intenção;
- certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS).
Saiba como se inscrever
O candidato deve acessar o portal https://queroser.ufms.br/ e informar um e-mail válido, por meio do qual terá acesso à Área do Candidato, onde deverá preencher o cadastro. A liberação da página, que funcionará como canal de informações, será confirmada por mensagem enviada ao e-mail cadastrado.
Com o cadastro realizado, o candidato deverá acessar novamente o endereço https://queroser.ufms.br/
e efetuar o login com o CPF e a senha cadastrados.
|CURSO
|MUNICÍPIO
|PERÍODO
|VAGAS
|ADMINISTRAÇÃO
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|GEOGRAFIA - BACHARELADO
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|GEOGRAFIA - LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|HISTÓRIA - LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|PEDAGOGIA - LICENCIATURA
|AQUIDAUANA
|NOTURNO
|1
|MEDICINA VETERINÁRIA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ZOOTECNIA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ENGENHARIA DE SOFTWARE
|CAMPO GRANDE
|Integral (V, N)
|1
|SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|CAMPO GRANDE
|NOTURNO
|1
|INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ARQUITETURA E URBANISMO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ENGENHARIA AMBIENTAL
|CAMPO GRANDE
|Integral (V, N)
|1
|ENGENHARIA CIVIL
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ENGENHARIA CIVIL (*)
|CAMPO GRANDE
|Integral (V, N)
|1
|ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
|CAMPO GRANDE
|Integral (V, N)
|1
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|GEOGRAFIA - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|MATEMÁTICA - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|ENGENHARIA QUÍMICA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|QUÍMICA - BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|QUÍMICA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|ENGENHARIA FÍSICA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|FÍSICA - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|V
|1
|FÍSICA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|CIÊNCIAS CONTÁBEIS
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|CIÊNCIAS ECONÔMICAS
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|TURISMO
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|ENGENHARIA DE ALIMENTOS
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|FARMÁCIA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|NUTRIÇÃO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ENFERMAGEM
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|FISIOTERAPIA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ARTES VISUAIS - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ARTES VISUAIS - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|AUDIOVISUAL
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|JORNALISMO
|CAMPO GRANDE
|V
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|MÚSICA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|M
|1
|CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|FILOSOFIA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|HISTÓRIA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|HISTÓRIA - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|PSICOLOGIA
|CAMPO GRANDE
|N
|1
|EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|PEDAGOGIA - LICENCIATURA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|PEDAGOGIA - LICENCIATURA (*)
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|EDUCAÇÃO SOCIAL - TECNOLOGIA
|CAMPO GRANDE
|Integral (M, V)
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|CORUMBÁ
|N
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|V
|1
|CIÊNCIAS CONTÁBEIS
|CORUMBÁ
|N
|1
|EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|Integral (M, V)
|1
|GEOGRAFIA - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|N
|1
|HISTÓRIA - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|N
|1
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|Integral (V, N)
|1
|PEDAGOGIA - LICENCIATURA
|CORUMBÁ
|N
|1
|PSICOLOGIA
|CORUMBÁ
|Integral (V, N)
|1
|SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|CORUMBÁ
|N
|1
|ENFERMAGEM
|COXIM
|Integral (M, V)
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA
|COXIM
|N
|1
|SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|COXIM
|N
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|CHAPADÃO DO SUL
|Integral (M, V)
|1
|AGRONOMIA
|CHAPADÃO DO SUL
|M
|1
|ENGENHARIA FLORESTAL
|CHAPADÃO DO SUL
|M
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|NAVIRAÍ
|N
|1
|ARQUITETURA E URBANISMO
|NAVIRAÍ
|Integral (M, V)
|1
|PEDAGOGIA
|NAVIRAÍ
|N
|1
|PEDAGOGIA
|NAVIRAÍ
|N
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|NOVA ANDRADINA
|N
|1
|CIÊNCIAS CONTÁBEIS
|NOVA ANDRADINA
|N
|1
|ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
|NOVA ANDRADINA
|N
|1
|HISTÓRIA - LICENCIATURA
|NOVA ANDRADINA
|N
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|PARANAÍBA
|N
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|PARANAÍBA
|N
|1
|PSICOLOGIA
|PARANAÍBA
|Integral (V, N
|1
|MEDICINA VETERINÁRIA
|PARANAÍBA
|Integral (M, V)
|1
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|PONTA PORÃ
|N
|1
|SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|PONTA PORÃ
|N
|1
|ADMINISTRAÇÃO
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO
|TRÊS LAGOAS
|Integral (M, V)
|1
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|Integral (M, V)
|1
|CIÊNCIAS CONTÁBEIS
|TRÊS LAGOAS
|Integral (M, V)
|1
|ENFERMAGEM
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
|TRÊS LAGOAS
|Integral (M, V)
|1
|GEOGRAFIA - BACHARELADO
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|GEOGRAFIA - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|HISTÓRIA - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|MATEMÁTICA - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|PEDAGOGIA - LICENCIATURA
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
|SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|TRÊS LAGOAS
|N
|1
Confira o edital