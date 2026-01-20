UFMS abre processo seletivo para pessoas com 60 anos ou mais

Sede da UFMS em Campo Grande - Marcelo Victor / Correio do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma ação inédita, está com inscrições gratuitas abertas para pessoas com 60 anos ou mais. As inscrições começaram nesta segunda-feira (19) e contemplam 107 cursos de graduação.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar on-line até o dia 13 de fevereiro. Confira o passo a passo para realizar a inscrição logo abaixo na matéria.

Para a reitora Camila Ítavo, a entrada de pessoas com 60 anos ou mais na graduação enriquece as experiências em sala de aula e reafirma o papel social da UFMS, além de oferecer mais autonomia aos acadêmicos dessa faixa etária.

“Para esse público, o acesso à graduação fortalece a autonomia, estimula a convivência e amplia as possibilidades de participação social por meio da educação. Ao mesmo tempo, a Universidade ganha em pluralidade, em troca de saberes e em formação humana. É um movimento de aprendizagem mútua, que beneficia a todos os envolvidos”, disse a reitora.

Quem pode participar?

Estão aptas a participar do processo seletivo pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio. O interessado deve realizar a inscrição por meio do link https://queroser.ufms.br/.

Como funciona o processo seletivo?

Segundo explicou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, a seleção será dividida em dois grupos, com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), referentes aos anos de: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025, bem como do Vestibular UFMS desses mesmos anos.

Também poderão participar os candidatos que apresentarem o histórico escolar do 3º ano do ensino médio, acompanhado do envio de uma carta de intenção, na qual deverão explicar os motivos pelos quais desejam ingressar na instituição.

Cabe ressaltar que candidatos que estejam ou que já tenham estado regularmente inscritos na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS terão prioridade.

Confira o cronograma:

ATIVIDADES DATAS ENDEREÇO ELETRÔNICO Período de Inscrições on-line 19/01/2026 a 13/02/2026 https://queroser.ufms.br/ Divulgação do Resultado preliminar dos candidatos 19/02/2026 https://ingresso.ufms.br/ Período de recurso administrativo 19/02/2026 a 20/02/2026 https://ingresso.ufms.br/ Divulgação do Resultado Final dos recursos administrativos 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/ Divulgação Resultado final dos candidatos 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/ Previsão de convocação para a matrícula (1ª convocação) 24/02/2026 https://ingresso.ufms.br/

Classificação

Os candidatos serão classificados em categorias, divididas entre o Grupo I e o Grupo II, conforme descrito abaixo:

Grupo I: candidatos que optarem pelo ingresso por meio do desempenho no Enem ou no Vestibular da UFMS, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026.

candidatos que optarem pelo ingresso por meio do desempenho no Enem ou no Vestibular da UFMS, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026. Grupo II: candidatos que não passaram por processo seletivo e que ingressarão mediante apresentação do histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio e de uma redação, na forma de carta de intenção.

Também fazem parte do Grupo II os estudantes que estudaram e concluíram a Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFMS (UnAPI/UFMS).

Procedimentos para o Grupo I

Na página seguinte, o candidato deverá:

selecionar o tipo de ingresso, conforme o item 3 do edital;

selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;

selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência);

Anexar os documentos

(todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):

documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;

Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

histórico escolar do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;

número de inscrição do Enem ou do Vestibular UFMS e o respectivo ano de realização do processo seletivo;

certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS), opcionalmente como critério de desempate.

Procedimentos para o Grupo II

selecionar o município, a unidade e o curso para o qual deseja concorrer, conforme o Anexo I do edital;

selecionar a respectiva modalidade de concorrência (reserva de vagas ou ampla concorrência); e

anexar os seguintes documentos (todos em formato PDF, com tamanho máximo de 10 MB):

Documentos exigidos:

documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente), frente e verso;

Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

histórico escolar de conclusão do ensino médio completo, contendo todas as páginas, de forma legível e sem rasuras, com assinatura e carimbo do servidor competente ou assinatura eletrônica passível de verificação;

carta de intenção;

certificado de conclusão de atividade realizada na Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS).



Saiba como se inscrever

O candidato deve acessar o portal https://queroser.ufms.br/ e informar um e-mail válido, por meio do qual terá acesso à Área do Candidato, onde deverá preencher o cadastro. A liberação da página, que funcionará como canal de informações, será confirmada por mensagem enviada ao e-mail cadastrado.

Com o cadastro realizado, o candidato deverá acessar novamente o endereço https://queroser.ufms.br/

e efetuar o login com o CPF e a senha cadastrados.

CURSO MUNICÍPIO PERÍODO VAGAS ADMINISTRAÇÃO AQUIDAUANA NOTURNO 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 GEOGRAFIA - BACHARELADO AQUIDAUANA NOTURNO 1 GEOGRAFIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 HISTÓRIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA AQUIDAUANA NOTURNO 1 MEDICINA VETERINÁRIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ZOOTECNIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ENGENHARIA DE SOFTWARE CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CAMPO GRANDE NOTURNO 1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ARQUITETURA E URBANISMO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ENGENHARIA AMBIENTAL CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1 ENGENHARIA CIVIL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ENGENHARIA CIVIL (*) CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CAMPO GRANDE Integral (V, N) 1 ENGENHARIA ELÉTRICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 GEOGRAFIA - BACHARELADO CAMPO GRANDE N 1 MATEMÁTICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE M 1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 ENGENHARIA QUÍMICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 QUÍMICA - BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 QUÍMICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 ENGENHARIA FÍSICA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 FÍSICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE V 1 FÍSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 ADMINISTRAÇÃO CAMPO GRANDE M 1 ADMINISTRAÇÃO CAMPO GRANDE N 1 CIÊNCIAS CONTÁBEIS CAMPO GRANDE N 1 CIÊNCIAS ECONÔMICAS CAMPO GRANDE M 1 PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO CAMPO GRANDE N 1 TURISMO CAMPO GRANDE M 1 RELAÇÕES INTERNACIONAIS CAMPO GRANDE N 1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 FARMÁCIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 NUTRIÇÃO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ENFERMAGEM CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 FISIOTERAPIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ARTES VISUAIS - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ARTES VISUAIS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 AUDIOVISUAL CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 JORNALISMO CAMPO GRANDE V 1 LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA CAMPO GRANDE M 1 LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE M 1 MÚSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO CAMPO GRANDE M 1 CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 FILOSOFIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 HISTÓRIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE N 1 HISTÓRIA - BACHARELADO CAMPO GRANDE N 1 PSICOLOGIA CAMPO GRANDE N 1 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA (*) CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 EDUCAÇÃO SOCIAL - TECNOLOGIA CAMPO GRANDE Integral (M, V) 1 ADMINISTRAÇÃO CORUMBÁ N 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA CORUMBÁ V 1 CIÊNCIAS CONTÁBEIS CORUMBÁ N 1 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA CORUMBÁ Integral (M, V) 1 GEOGRAFIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1 HISTÓRIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA CORUMBÁ Integral (V, N) 1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA CORUMBÁ N 1 PSICOLOGIA CORUMBÁ Integral (V, N) 1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORUMBÁ N 1 ENFERMAGEM COXIM Integral (M, V) 1 LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA COXIM N 1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COXIM N 1 ADMINISTRAÇÃO CHAPADÃO DO SUL Integral (M, V) 1 AGRONOMIA CHAPADÃO DO SUL M 1 ENGENHARIA FLORESTAL CHAPADÃO DO SUL M 1 ADMINISTRAÇÃO NAVIRAÍ N 1 ARQUITETURA E URBANISMO NAVIRAÍ Integral (M, V) 1 PEDAGOGIA NAVIRAÍ N 1 PEDAGOGIA NAVIRAÍ N 1 ADMINISTRAÇÃO NOVA ANDRADINA N 1 CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOVA ANDRADINA N 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOVA ANDRADINA N 1 HISTÓRIA - LICENCIATURA NOVA ANDRADINA N 1 ADMINISTRAÇÃO PARANAÍBA N MATEMÁTICA - LICENCIATURA PARANAÍBA N 1 PSICOLOGIA PARANAÍBA Integral (V, N 1 MEDICINA VETERINÁRIA PARANAÍBA Integral (M, V) 1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA PONTA PORÃ N 1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PONTA PORÃ N 1 ADMINISTRAÇÃO TRÊS LAGOAS N 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1 CIÊNCIAS CONTÁBEIS TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1 ENFERMAGEM TRÊS LAGOAS N 1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO TRÊS LAGOAS Integral (M, V) 1 GEOGRAFIA - BACHARELADO TRÊS LAGOAS N 1 GEOGRAFIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 HISTÓRIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 LETRAS - PORTUGUÊS/LITERATURA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA TRÊS LAGOAS N 1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TRÊS LAGOAS N 1

Confira o edital





