UFMS abre seleção para docentes da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos

A UFMS está com inscrições abertas, até a próxima terça-feira (2), para professores interessados em compor o quadro da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos. As vagas são para disciplinas dos dois semestres de 2026, no período noturno, e a candidatura deve ser feita gratuitamente pelo Sigproj.

O curso integra o Parfor Equidade, parceria entre a universidade e o Ministério da Educação, criado para atender demandas educacionais de grupos minorizados. De acordo com a coordenadora institucional do programa, Karine Albuquerque, a formação busca preparar docentes para atuar na modalidade bilíngue voltada a estudantes surdos, regulamentada em 2022.

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado. Entre os requisitos estão pelo menos um ano de docência no ensino superior, licenciatura com pós-graduação ligada à área da disciplina, domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e cadastro atualizado na Plataforma Freire.

Alguns componentes curriculares têm critérios adicionais. Em disciplinas práticas de Libras, por exemplo, há prioridade para candidatos surdos e exigência de fluência na língua, já que as aulas são ministradas inteiramente em Libras. Demais disciplinas contarão com apoio do grupo de intérpretes da universidade.

A seleção será feita por pontuação de currículo. A lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 5 de dezembro, com resultado final previsto para o dia 15. O início das aulas será em 2 de março de 2026 e, no segundo semestre, em 27 de julho.

Os editais e atualizações podem ser acompanhados no Sigproj e na página da Pró-Reitoria de Graduação.

