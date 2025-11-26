Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

UFMS abre seleção para docentes da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

26/11/2025 - 10h30
A UFMS está com inscrições abertas, até a próxima terça-feira (2), para professores interessados em compor o quadro da Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos. As vagas são para disciplinas dos dois semestres de 2026, no período noturno, e a candidatura deve ser feita gratuitamente pelo Sigproj.

O curso integra o Parfor Equidade, parceria entre a universidade e o Ministério da Educação, criado para atender demandas educacionais de grupos minorizados. De acordo com a coordenadora institucional do programa, Karine Albuquerque, a formação busca preparar docentes para atuar na modalidade bilíngue voltada a estudantes surdos, regulamentada em 2022.

As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do professor selecionado. Entre os requisitos estão pelo menos um ano de docência no ensino superior, licenciatura com pós-graduação ligada à área da disciplina, domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e cadastro atualizado na Plataforma Freire.

Alguns componentes curriculares têm critérios adicionais. Em disciplinas práticas de Libras, por exemplo, há prioridade para candidatos surdos e exigência de fluência na língua, já que as aulas são ministradas inteiramente em Libras. Demais disciplinas contarão com apoio do grupo de intérpretes da universidade.

A seleção será feita por pontuação de currículo. A lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 5 de dezembro, com resultado final previsto para o dia 15. O início das aulas será em 2 de março de 2026 e, no segundo semestre, em 27 de julho.

Os editais e atualizações podem ser acompanhados no Sigproj e na página da Pró-Reitoria de Graduação.

OPORTUNIDADE

Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

26/11/2025 11h15

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

Divulgação

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (26), para duas capacitações gratuitas que serão realizadas na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de dezembro. As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas.

No período da manhã, a Sejuv oferta o curso de Manicure e Pedicure, com aulas das 7h30 às 11h, no prédio da pasta, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. A formação tem foco totalmente prático e é indicada tanto para quem está começando quanto para quem deseja melhorar técnicas e ampliar a renda.

Já no período noturno, das 18h30 às 21h, será ministrado o curso de Google Ads Intermediário, que aborda estratégias de anúncios e ferramentas de marketing digital, área que segue aquecida e com grande demanda por profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Manicure e Pedicure

  • 1º a 5 de dezembro
  • 7h30 às 11h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Google Ads Intermediário

  • 1º a 5 de dezembro
  • 18h30 às 21h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

