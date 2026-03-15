UFMS anuncia retorno do Autocine revitalizado em Campo Grande

Autocine vai voltar no final do mês - Reprodução/Redes Sociais

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O espaço cultural Autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está prestes a ser reaberto em Campo Grande. O espaço passou por reforma e revitalização e deve se tornar o novo "polo gastronômico e cultural" da Capital.

Com uma estrutura de containers nova, a Universidade anunciou a volta do local como "um novo espaço de cultura, gasrtonomia e de ótimas conexões para a nossa cidade".

A expectativa é que o local seja inaugurado durante a (15ª Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias (COP15), que vai acontecer na Capital nos dias 23 a 28 de março.

Durante o período, a Universidade irá voltar a programação para trilhas culturais, científicas, além de visitas externas, inclusive no Autocine.

O local possui aproximadamente 2.130 metros quadrados e voltou a funcionar em 2020, na pandemia, após três décadas fechado.

A obra para melhoria e revitalização do espaço começou em 2024, com o intuito de tornar o espaço um Centro de Convivência Social e Estudantil, com investimento de R$ 6,6 milhões da bancada federal.

Dois editais foram abertos para a obra, em 2019 e 2020, mas não tiveram continuidade. Três anos depois, em 2023, a empresa Souza dos Santos Construtora Ltda firmou contrato com o Governo Federal, com orçamento de R$ 5.863.612,53. As obras iniciaram em outubro de 2024.

O espaço para carros permaneceu preservado e o local conta agora com cafeteria, livraria e deve ser voltado para shows.

História

O Autocine foi criado em 1972 e funcionou por 17 anos, sendo desativado em 1989, ao lado do Estádio Morenão.

Em 2020, ele foi reaberto e voltou a exibir filmes em formato "drive in", onde o filme era assistido de dentro do carro, durante a Pandemia da Covid-19. As sessões eram gratuitas e limitadas.

Em novembro de 2020, exibiu o último filme. Em 2021, as sessões aconteceram de forma esporádica, até ser fechado novamente.