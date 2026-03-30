UFMS divulga datas de Vestibular e Passe de 2027 - Marcelo Victor / Correio do Estado

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou durante a última semana, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) as datas previstas para os dois exames que dão aos estudantes o ingresso ao ensino superior, o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe).

Com ambos os processos seletivos no período matutino, das 08 às 13h, as provas estão marcadas para dezembro e ocupará o primeiro e segundo domingo do mês.

Vestibular 2027: 03 de dezembro de 2026

03 de dezembro de 2026 Passe 1ª, 2ª e 3ª etapa: 13 de dezembro de 2026

A publicação dos Editais que divulgam a abertura das duas provas estão previstas para a mesma data quatro meses antes do dia do exame, em 03 de agosto de 2026.

Enquanto as datas de processos seletivos futuros já estão sendo divulgadas, a Universidade ainda divulga as novas convocações e chamadas dos exames realizados para ingressar ainda este ano.

O edital ainda reforça que em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a FAPEC, banca responsável pela organização e aplicação dos Processos Seletivos, por meio do telefone (67) 3253-3411, ou e-mail [email protected]

Passe

Com objetivo de pontuar gradualmente até o ano definitivo de entrada na graduação, o Programa de Avaliação Seriada Seletiva, chamado de Passe, é voltado para os alunos de ensino médio.

As provas acontecem das 08h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul e abrangem as cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, onde há unidades da Universidade.

Com 60 questões contemplando as quatro áreas de conhecimento, a pontuação máxima total é de 120 pontos. Cada pergunta equivale a 2 pontos, o que totaliza 30 pontos em cada área, sendo elas:

15 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 30 pontos;

15 de Ciências Humanas e suas Tecnologias - 30 pontos;

15 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - 30 pontos;

15 de Matemática e suas Tecnologias - 30 pontos;

Cada fase aborda conteúdos que seguem a proposta curricular do respectivo ano. Além disso, as três etapas incluem uma redação dissertativo-argumentativa que soma a pontuação de cada fase e à média final ao terceiro ano.

Para realizar a inscrição, a taxa tem um valor de R$ 100 e há período para solicitar isenção de taxa, que será divulgado no edital de abertura do processo.

Vestibular

O Processo Seletivo do Vestibular da UFMS conta com 60 questões e segue a mesma linha do Passe. Porém, o exame é aberto a todos aqueles que desejarem ingressar à Universidade.

>> Serviço

Data das provas

Vestibular 2027: 06 de Dezembro de 2026;

Passe 1ª, 2ª e 3ª etapa: 13 de dezembro de 2026;

Horário: das 8h às 13h.

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