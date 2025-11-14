Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

4 de dezembro

UFMS oferece 'Aulão de Véspera' gratuito para vestibular e PASSE

Aulão terá foco em conteúdos que cairão na prova; evento é aberto ao público

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/11/2025 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

‘Aulão Véspera’ ocorrerá em 4 de dezembro, das 18h30 às 21h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Cidade Universitária, em Campo Grande.

O aulão é destinado a candidatos que vão fazer o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), em 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com foco nos conteúdos que cairão na prova.

O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, é ofertado pelo Cursinho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

As vagas são limitadas e devem ser feitas neste site entre 17 e 25 de novembro:

  • 17 a 24 de novembro: inscrições abertas para alunos vinculados ao cursinho
  • 25 de novembro: inscrições abertas para o público em geral

O Cursinho UFMS oferece aulas on-line e presenciais ministradas por professores de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

O coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, além de elevar o nível de conhecimento, o aulão também aumenta o nível de confiança.

 “A preparação para o aulão deste ano está sendo construída com uma estratégia pensada exclusivamente para elevar o nível de confiança e conhecimento dos alunos que sonham com uma vaga na UFMS. Os professores estão refinando as aulas para abordar os conteúdos mais exigidos no Vestibular e serão resolvidas questões que simulam o estilo de prova da UFMS”, explicou o coordenador.

VESTIBULAR

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h. A prova é aplicada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Cidades

MPE anula processo seletivo irregular de prefeitura de MS

Dentre as justificativas para a anulação, há o fato de que 10 dos 14 aprovados já possuíam vínculo temporário com o município

14/11/2025 10h30

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) conseguiu a anulação de um processo seletivo simplificado realizado pelo Município de Anastácio para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A decisão, proferida pela 1ª Vara da Comarca local, reconheceu graves irregularidades na seleção, conforme apontado pela 1ª Promotoria de Justiça da cidade.

A investigação do MPMS foi aberta após haver denúncia da falta de transparência e indícios de favorecimento de determinados candidatos.

Irregularidades

Conforme apurado pelo MPMS, o edital previa apenas análise de títulos, sem aplicação de provas objetivas, contrariando a Lei Federal nº 11.350/2006, que exige processo seletivo público com provas ou provas e títulos para essas funções.

Além disso, o edital previa inscrições estritamente presenciais e com um prazo de três dias desde a publicação, fator limitador da competitividade do certame.

Também foi contestado o fato de que 10 dos 14 aprovados já possuíam vínculo temporário com a Prefeitura, muitos deles lotados na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando suspeitas de favorecimento.

Decisão

A 1ª Promotoria de Justiça havia pedido a suspensão imediata do processo seletivo, medida que foi deferida pelo Judiciário em agosto.

Agora em novembro, o Juiz Luciano Pedro Beladelli julgou procedente a ação, declarando a nulidade integral do processo seletivo e ratificando a decisão liminar.

A decisão também condenou o Município ao pagamento de honorários ao Fundo Especial do Ministério Público. 

Assine o Correio do Estado

ESTRAGOS PÓS CHUVA

Após temporal, Rachid Neder amanhece com lama e asfalto 'em pedaços'

Enxurrada literalmente rachou o asfalto, como se estivesse quebrado

14/11/2025 09h45

Compartilhar
Asfalto rachado na Rachid Neder

Asfalto rachado na Rachid Neder MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Forte temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados em 24 horas.

Após a tempestade, a Capital contabilizou inúmeros estragos:

  • Ruas e avenidas amanheceram repletas de lama, entulho, pedras, sujeira, galhos e objetos
  • Árvores caídas
  • Postes de energia caídos
  • Buracos em bairros
  • Ciclovia danificada
  • Chuva invadiu casas, comércios e estabelecimentos
  • Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito
  • Crateras no asfalto e em estradas de chão, principalmente na Chácara dos Poderes
  • Carros e motoristas ilhados
  • Queda de energia em casas e escolas
  • Suspensão de aulas em escolas

Avenidas Rachid Neder, Euler de Azevedo, Ernesto Geisel, Julio de Castilho, Gunter Hans e Guaicurus são algumas que amanheceram sujas, devido à enxurrada.

Rotatória da Rachid Neder, ponto crítico em dias de chuva, amanheceu com o asfalto rachado e literalmente ‘em pedaços’, como se estivesse quebrado. Veja as fotos:

Terra, lama, sujeira, galhos, folhas, lixo, garrafas e outros objetos foram arrastados pela enxurrada e transformaram a cor cinza do asfalto em marrom. Veja as fotos:

Asfalto rachado na Rachid NederLamaçal na Rachid Neder. Foto: Marcelo Victor

O trânsito teve que ser fechado neste ponto e, momentaneamente, foi desviado para as ruas laterais. Equipes da Solurb, com 15 funcionários e dois tratores, trabalham no local para desobstruir as vias, removendo a lama, sujeira, galhos, folhas, lixo e objetos.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), culpou o Governo Federal pelas estragos provocados pelas enchentes na Capital.

Segundo Adriane, as obras de drenagem e contenção na região trariam bons resultados para Campo Grande.

"Essa é a obra que traria uma resposta rápida para a cidade. Infelizmente não tivemos aprovação no PAC, o Governo Federal não recepcionou o projeto que estava pronto, então nós estamos em busca de recursos. Essa obra da Rua Corguinho é uma obra de grande relevância que reduziria os impactos da chuva na Rachid Neder", pontuou a prefeita.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a recomposição do asfalto será executada após o fim das chuvas e secagem do solo.

"Faremos a remoção da camada asfáltica danificada e a limpeza do local. Vamos aguardar a secagem da base, que é a estrutura do pavimento. Estando em condições adequadas, a nova capa asfáltica será aplicada, restabelecendo a normalidade. Nossa expectativa é que, se o tempo colaborar, a capa asfáltica seja aplicada na segunda-feira. Qualquer aplicação prematura prejudicaria o resultado”, explicou o secretário.

A enxurrada "levou" a ciclovia da avenida Mato Grosso, que, ainda não foi nem inaugurada, mas, ficou toda esburacada e lamacenta após a chuva.

Asfalto rachado na Rachid NederCiclovia nem inaugurou e já foi danificada pela chuva. Foto: Gerson Oliveira

CHUVA E MAIS CHUVA

Mato Grosso do Sul registrou tempestades em todas as regiões nas últimas 24 horas.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido são destaque no tempo entre quarta (12) e sexta-feira (14).

Segundo o Cemtec, os maiores acumulados foram registrados em São Gabriel do Oeste (65 mm), Corguinho (54 mm), Bela Vista (53,4 mm), Bandeirantes (51,2 mm), Campo Grande (44 mm), Corumbá-Ecoa Amolar (42 mm), Nioaque (38,4 mm), entre outros municípios. Confira:

ACUMULADO DE CHUVA NA QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

Asfalto rachado na Rachid Neder

ACUMULADO DE CHUVA ENTRE QUARTA-FEIRA (12 DE NOVEMBRO) E QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

Asfalto rachado na Rachid Neder

A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de tempestade e chuvas intensas para Mato Grosso do Sul:

  • Chuvas intensas - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h
  • Tempestade - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h e queda de granizo
  • Tempestade - perigo - alerta laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50-100 mm/dia, com ventos intensos de 60-100 km/h e queda de granizo

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, há forte risco de enchentes, na semana que vem, para Campo Grande, Sidrolândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 2 dias

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

4

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 20 horas

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 23 horas

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?