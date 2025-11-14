UFMS oferece 'Aulão de Véspera' gratuito para vestibular e PASSE

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

‘Aulão Véspera’ ocorrerá em 4 de dezembro, das 18h30 às 21h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Cidade Universitária, em Campo Grande.

O aulão é destinado a candidatos que vão fazer o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), em 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com foco nos conteúdos que cairão na prova.

O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, é ofertado pelo Cursinho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

As vagas são limitadas e devem ser feitas neste site entre 17 e 25 de novembro:

17 a 24 de novembro: inscrições abertas para alunos vinculados ao cursinho

25 de novembro: inscrições abertas para o público em geral

O Cursinho UFMS oferece aulas on-line e presenciais ministradas por professores de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

O coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, além de elevar o nível de conhecimento, o aulão também aumenta o nível de confiança.

“A preparação para o aulão deste ano está sendo construída com uma estratégia pensada exclusivamente para elevar o nível de confiança e conhecimento dos alunos que sonham com uma vaga na UFMS. Os professores estão refinando as aulas para abordar os conteúdos mais exigidos no Vestibular e serão resolvidas questões que simulam o estilo de prova da UFMS”, explicou o coordenador.

VESTIBULAR

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h. A prova é aplicada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

UFMS

A UFMS tem:

32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens

146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD

10 bibliotecas

2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)

1 fazenda escola (localizada em Terenos)

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).