Última semana de janeiro será chuvosa em todo Mato Grosso do Sul

Na terça, quarta e quinta-feira, entre os dias 28 e 30, Campo Grande segue com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pela previsão do tempo para todo Mato Grosso do Sul, a partir desta segunda-feira (27), a última semana do mês de janeiro promete ser chuvosa e sem trégua, segundo dados e modelos disponibilizados pelos serviços de meteorologia.

Como esclarece a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o próximo trimestre - que começa em fevereiro - apresenta uma tendência climática que indica chuvas "ligeiramente abaixo da médica histórica" para o período.

Porém, antes disso, os últimos cinco dias de janeiro devem manter as tendências de precipitação observadas recentemente, com Campo Grande, por exemplo, já começando essa segunda-feira (27) com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Capital de Mato Grosso do Sul mantém o clima de chuva durante todo o dia, o que pressiona uma leve queda na temperatura máxima.

Também na terça, quarta e quinta-feira, entre os dias 28 e 30, Campo Grande segue com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Regiões do Estado

Ao norte de Mato Grosso do Sul, apesar das pancadas de chuvas constantes, Coxim deve observar um leve aumento da temperatura, que a partir de terça-feira (28) deve subir pelo menos dois graus célsius, aliada ainda à uma queda na umidade no município.

Pedro Gomes também deve amanhecer nesta segunda (27) com uma leve chuva, que pode ganhar maiores proporções no decorrer do dia, com termômetros oscilando entre 24 e 34 ºC.

Mesmo com chuva, a temperatura máxima na região norte apresenta elevação e subir até 35 ºC a partir de terça-feira (28), o que só deve mudar a partir de quinta (30) apesar da chuva não indicar sinal de trégua.

Já no extremo oposto, Mundo Novo é o município onde as chuvas devem aparecer com menos força nesta segunda (27), quando os termômetros oscilam entre 24 e 31 ºC, o que deve mudar já no dia seguinte.

Isso porque, no extremo sul do Estado, a partir de terça-feira (28) a chuva deve ganhar maiores proporções e empurrar levemente uma queda nas temperaturas locais, com termômetros oscilando entre 25 e 33 ºC no início da semana, terminando o mês de janeiro com 23 ºC de mínimas e máximas de 30ºC.

Na mesma região, os douradenses também já podem separar a capa e o guarda-chuva, pois a semana também abre com pancadas de chuva, tendência essa que deve se estender até o fim de janeiro.

Ao leste de Mato Grosso do Sul, para Água Clara e Três Lagoas, por exemplo, o clima não deve ser diferente, com muitas pancadas de chuva durante o dia todo, pelo menos até quinta-feira (30), em ambos os municípios.

Por fim, a Cidade Branca e a região pantaneira, ao Oeste de Mato Grosso do Sul, vivem essa última semana de janeiro também debaixo de chuva, o que para os municípios locais também é boa notícia graças à elevação na umidade mínima que vêm aliada.

Em Corumbá, por exemplo, a semana começa com umidade mínima na casa de 30%, e deve encerrar com pelo menos dez por cento a mais, além de uma tendência de queda nas temperaturas mínimas e máximas do município.

Assine o Correio do Estado