Cidades

Previsão

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

São esperadas chuvas com rajadas de vento de até 60 km/h em grande parte do Estado, mas as altas temperaturas também continuam

Karina Varjão

Karina Varjão

28/09/2025 - 17h30
O mês de Setembro vai dizendo adeus trazendo chuva para praticamente todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 72 municípios sul-mato-grossenses estão em alerta amarelo para tempestades até às 10 horas desta segunda-feira (29). 

O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.

Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. 

As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens. 

As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C. 

Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C. 

Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C no início desta semana. O início do mês de outubro deve ser marcado pelo tempo nublado e pancadas de chuvas por volta de quarta-feira (1), de acordo com o Clima Tempo. 

Até o final desta semana, as temperaturas variam na Capital, com mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 38°C, possibilidade de rajadas de vento moderadas. Mesmo com a nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, é necessário manter o cuidado com a baixa umidade do ar, que pode chegar a 20%, considerado perigoso para a saúde.

Previsão do tempo para MS nesta segunda-feira (29)/Fonte: Cemtec

Municípios em alerta para tempestade

Os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta para perigo potencial de tempestade até o final da manhã desta segunda-feira (29) são: 

  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bandeirantes
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Camapuã
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Costa Rica
  • Coxim
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Figueirão
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jaraguari
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paraíso das Águas
  • Paranhos
  • Pedro Gomes
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Rio Negro
  • Rio Verde de Mato Grosso
  • Rochedo
  • Santa Rita do Pardo
  • São Gabriel do Oeste
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Sonora
  • Tacuru
  • Taquarussu
  • Terenos
  • Vicentina


 

Bonito

Prefeitura suspende processos administrativos de imóveis em áreas de bacias hidrográficas

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período

28/09/2025 16h15

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes IMASUL

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou, nesta sexta-feira (26), a suspensão da tramitação e revisão de processos administrativos relacionados a loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, divisões, unificações e condomínios de imóveis rurais localizados nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d’água perenes, dentro do território municipal. O Decreto nº 323 foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período, desde que haja justificativa fundamentada. A suspensão se aplica a todos os processos administrativos em tramitação, inclusive àqueles que estejam em fase de análise ou aprovação em quaisquer órgãos municipais.

De acordo com a Prefeitura, a decisão considera o histórico de ocupação do solo rural e urbano, além da necessidade de garantir a organização racional e sustentável do território. O objetivo é assegurar segurança jurídica, proteção ambiental e um planejamento urbano e rural adequado durante a revisão do principal instrumento de ordenamento territorial da cidade.

O decreto tem como base o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considera o disposto no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001, que orienta a política de desenvolvimento urbano, atribuindo ao poder público o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e urbana.

A publicação também leva em conta as diretrizes da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor vigente, bem como a implantação do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor, criado pelo Decreto nº 75, de 20 de março de 2025, como ação preventiva diante do processo de atualização e revisão do Plano Diretor de Bonito.

SAÚDE

Câmara recebe prestação de contas da Sesau sem presença de secretário

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde é comandada por um comitê composto por seis pessoas

28/09/2025 16h00

Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Sem secretário desde o dia 5 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), prestará contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Na ocasião, serão repassados dados dos investimentos em saúde, repasses aos postos e hospitais, atendimentos realizados e outras informações. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Jamal (vice-presidente), Neto Santos, Dr. Lívio e Veterinário Francisco.

Atualmente, desde a exoneração da então secretária Rosana Leite, a pasta que é uma das principais e mais ricas do município, é comandada por um comitê composto por seis pessoas. O grupo é coordenado por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que já ocupava cargo na Prefeitura, e deve apresentar um relatório das principais necessidades do setor.

Como de costume, a prestação de contas da Sesau é feita a cada quatro meses, em Audiências na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Audiência Pública inicia às 9 horas, na segunda-feira, dia 29, e é aberta ao público. É possível acompanhar o debate presencialmente na Câmara Municipal ou nas transmissões ao vivo, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no Youtube da Casa de Leis.

Exoneração

A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo foi exonerada do cargo no dia 5 de setembro, queda oficializada em edição extra do Diário Oficial.

A decisão ocorre após reclamações da população sobre a saúde pública municipal. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi. 

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

