Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

O mês de Setembro vai dizendo adeus trazendo chuva para praticamente todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 72 municípios sul-mato-grossenses estão em alerta amarelo para tempestades até às 10 horas desta segunda-feira (29).
O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.
Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.
As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens.
As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C.
Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C.
Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C no início desta semana. O início do mês de outubro deve ser marcado pelo tempo nublado e pancadas de chuvas por volta de quarta-feira (1), de acordo com o Clima Tempo.
Até o final desta semana, as temperaturas variam na Capital, com mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 38°C, possibilidade de rajadas de vento moderadas. Mesmo com a nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, é necessário manter o cuidado com a baixa umidade do ar, que pode chegar a 20%, considerado perigoso para a saúde.
Municípios em alerta para tempestade
Os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta para perigo potencial de tempestade até o final da manhã desta segunda-feira (29) são:
- Aquidauana
- Aral Moreira
- Bandeirantes
- Bataguassu
- Batayporã
- Bela Vista
- Bodoquena
- Bonito
- Brasilândia
- Caarapó
- Camapuã
- Campo Grande
- Caracol
- Corguinho
- Coronel Sapucaia
- Corumbá
- Costa Rica
- Coxim
- Deodápolis
- Dois Irmãos do Buriti
- Douradina
- Dourados
- Eldorado
- Fátima do Sul
- Figueirão
- Glória de Dourados
- Guia Lopes da Laguna
- Iguatemi
- Itaporã
- Itaquiraí
- Ivinhema
- Japorã
- Jaraguari
- Jardim
- Jateí
- Juti
- Ladário
- Laguna Carapã
- Maracaju
- Miranda
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nioaque
- Nova Alvorada do Sul
- Nova Andradina
- Novo Horizonte do Sul
- Paraíso das Águas
- Paranhos
- Pedro Gomes
- Ponta Porã
- Porto Murtinho
- Ribas do Rio Pardo
- Rio Brilhante
- Rio Negro
- Rio Verde de Mato Grosso
- Rochedo
- Santa Rita do Pardo
- São Gabriel do Oeste
- Sete Quedas
- Sidrolândia
- Sonora
- Tacuru
- Taquarussu
- Terenos
- Vicentina