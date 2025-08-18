Última semana para garantir subsídios de até R$ 20 mil em Feirão de Habitação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Termina nesta sexta-feira (22) o 9º Feirão Habita Campo Grande, considerado o maior evento de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste. Realizado no Pátio Central Shopping, o feirão oferece subsídios de até R$ 20 mil da Prefeitura para ajudar famílias a conquistar a casa própria, além de incentivos extras de parceiros da iniciativa privada.

Ao todo, sete imobiliárias e construtoras disponibilizaram mais de 200 imóveis, entre casas e apartamentos de até R$ 250 mil, para venda com financiamento facilitado. Além do subsídio municipal, os parceiros ofereceram pelo menos R$ 6 mil por unidade, também para abater na entrada do financiamento.

Muitas famílias já conseguiram realizar o sonho do primeiro imóvel. É o caso da vendedora Amanda Lima, de 26 anos, que financiou uma casa no bairro Tarumã com o apoio dos subsídios municipal, estadual e federal.

“Consegui R$ 58 mil em subsídios, o que reduziu bastante o valor da entrada e deixou as parcelas dentro do meu orçamento. Foi a chance de realizar meu sonho”, comemorou.

Segundo o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques, os resultados desta edição têm superado as expectativas.

“Os imóveis colocados para financiamento facilitado já estão quase acabando. Centenas de famílias conquistaram a casa própria com o apoio do subsídio da Prefeitura. Isso mostra que, com planejamento, é possível garantir moradia digna e acessível”, destacou.

O benefício do programa Bônus Sonho de Morar é destinado a famílias com renda de até sete salários mínimos, sem imóvel em nome e cadastradas na Agência Municipal de Habitação. O aporte pode ser acumulado com subsídios estaduais e federais.



• R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

• R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

• R$ 4 mil para 400 famílias com renda até sete salários mínimos.

Quem pode participar

Ter renda familiar mensal bruta de até sete salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

Serviço

9º Feirão Habita Campo Grande

Data: Até 22 de agosto de 2025

Horário: Das 08 às 19 horas

Local: Pátio Central Shopping, R. Mal. Rondon, 1380 – Centro