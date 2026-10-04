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ELEIÇÕES 2026

Último boletim atualiza para 95 o número de ocorrências com urnas em MS

Ao todo, 22 equipamentos precisaram ser trocados e 27 reiniciadas devido problemas técnicas durante este primeiro turno

Felipe Machado

04/10/2026 - 16h45
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Mato Grosso do Sul registrou 95 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas até durante a votação das Eleições 2026, de acordo com o último boletim parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). No outro boletim parcial, divulgado às 14h, tinham sido contabilizadas 75 ocorrências.

Os registros ocorreram em diferentes municípios e envolveram desde problemas de energia elétrica e nível crítico de bateria até falhas em teclados, visores, impressão e funcionamento dos equipamentos. Em 22 casos, foi necessária a substituição da urna eletrônica, enquanto outros foram solucionados com reinicialização ou ajustes realizados pelas equipes técnicas.

Além disso, 27 urnas precisaram ser reiniciadas, 37 sofreram ajustes devido algum problema técnico. Em geral, o maior problema registrado foi a bateria. Vale destacar que o equipamento possui bateria interna com autonomia aproximada de 12 horas, permitindo a continuidade da votação mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em Campo Grande, por exemplo, houve registros em diferentes zonas eleitorais. Entre eles estão problemas no touch do terminal do mesário, falha de impressão e equipamentos que desligaram sozinhos. Uma urna da 36ª Zona Eleitoral, seção 173, precisou ser substituída após apresentar esse último problema. 

A capital também teve substituições de urnas por problemas no teclado do terminal do eleitor, incluindo ocorrências nas seções 297, da 53ª Zona Eleitoral, e 551 e 556, da 8ª Zona. 

Em Dourados, os registros incluíram problemas de energia elétrica, data e hora, nível crítico e um caso classificado como "Fatal Error". Houve situações solucionadas com retorno da energia e ajustes, além de substituição de equipamento. 

Também aparecem no levantamento ocorrências em municípios como Ponta Porã, Corumbá, Naviraí, Ivinhema, Deodápolis, Camapuã, Cassilândia, Miranda, Bodoquena, Água Clara, Nioaque, Coxim e São Gabriel do Oeste, entre outros.

Em Ponta Porã, uma urna precisou ser substituída após problema no visor do terminal do mesário. Em Corumbá, equipamentos também foram substituídos após falhas de leitura. Já em Água Clara, uma urna da seção 48, da 23ª Zona Eleitoral, foi substituída porque não reconhecia os eleitores. 

O boletim mostra ainda diversas ocorrências relacionadas ao nível crítico de bateria, especialmente em Ivinhema, além de registros de falta ou problemas de energia elétrica. Nesses casos, as soluções incluíram conexão de bateria externa, uso da bateria interna, troca de tomada e ajustes nos equipamentos.

A votação começou às 7h e teve encerramento previsto para as 16h em Mato Grosso do Sul, seguindo a padronização nacional pelo horário de Brasília. Eleitores que já estivessem na fila no momento do fechamento tiveram o direito de votar garantido mesmo após o horário oficial. A tendência é que o TRE-MS ainda divulgue um último boletim com os dados fechados.

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chuvarada

Energisa multiplicou por 5 número de equipes neste domingo

Conforme a empresa, todos os mais de 7 mil locais de votação foram mapeados e os quase 700 profissionais foram distribuídos de acordo com estes endereços

04/10/2026 11h48

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Forte chuva já estava prevista para este domingo e por isso a concessionária escalou quase 700 pessoas em locais estratégicos

Forte chuva já estava prevista para este domingo e por isso a concessionária escalou quase 700 pessoas em locais estratégicos

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Por conta das chuvas que desde a madrugada atingiram boa parte das regiões sul e central de Mato Grosso do Sul, a falta de energia atingiu pelo menos 19 dos 79 municípios do Estado neste domingo (4) de eleições gerais, segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

Segundo a Energisa, porém, “nenhuma cidade teve o fornecimento de energia interrompido por completo. As ocorrências tiveram início na madrugada, quando também começaram a ser atendidas pelas equipes de plantão. Às 07h, horário de início das eleições, apenas o município de Aral Moreira ainda seguia com impactos em áreas próximos aos locais de votação”.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mesmo sem energia, as urnas foram ligadas normalmente no horário previsto, uma vez que são equipadas com baterias que mantêm os aparelhos funcionando durante cerca de 12 horas.

Por isso, diz a Energisa, a falta de energia, não causou impacto na votação. Por volta das 11 horas, de acordo com a Energia, “mais de 80% dos casos já foram normalizados. Seguimos com atendimentos nas áreas ainda afetadas. As equipes seguem em campo. Seguimos monitorando e com comunicação direta com o TRE”.

De acordo com a Sejusp, houve registro de falta de energia nos municípios de Paranhos, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Caarapo, Campo Grande, Dourados, Iguatemi, Itaquirai, Ivinhema, Jateí, Maracaju, Nioaque, Laguna Caarapã, Nova Alvorada, Nova Andradina, Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo.

Além destas 19 cidades, no começo da manhã o Tribunal o Tribunal Regional Eleitoral informou também que ocorreram problemas de abastecimento de energia nos municípios de Brasilândia e Corguinho.

Conforme a Energisa, para este dia de eleições a distribuidora disponibilizou quase cinco vezes mais profissionais nas ruas do que num domingo normal. “Ao todo, são 686 profissionais atuando nesse domingo de eleições”, informou a empresa. 

De forma antecipada, segundo a empresa, foi montado “um plano de atuação, com mapeamento de todos os locais de votação no Estado, alocando equipes operacionais em pontos estratégicos, para agilizar e priorizar o atendimento nos locais de votação, para o caso de ocorrências devido as condições climáticas previstas para o Estado”. 

Além disso, a empresa também informou que mantém profissionais atuando no monitoramento técnico e climático e com contato direto com o TRE.

ELEIÇÕES 2026

Eleitora passa mal e morre em local de votação em Campo Grande

Mulher estava na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, quando sofreu um mal súbito na manhã deste domingo (4)

04/10/2026 10h25

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Idosa de 60 anos passou mal e morreu na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, local de votação na região do José Abrão, em Campo Grande

Idosa de 60 anos passou mal e morreu na Escola Municipal Sebastião Santana de Oliveira, local de votação na região do José Abrão, em Campo Grande Divulgação

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Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

Eleições em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

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