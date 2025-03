Último dia de Carnaval tem Cordão Valu e desfile das escolas de samba em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Carnaval chega ao fim nesta terça-feira (4), e quem fecha a programação na Esplanada Ferroviária de Campo Grande é o bloco Cordão Valu, das 15h às 00h. O bloco conta com o "Valuzinho", a matinê infantil.

Dentre as atrações, estão a banda de marchinha do Cordão Valú, o Sambacaos e o grupo Sampri. A programação também conta com participação especial do cantor Silveira.

À noite, das das 19h às 00h, tem desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa. Desfilam nesta terça-feira (4) as escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela.

A Unidos do Cruzeiro desfila com um enredo que homenageia mães, trazendo uma conexão com as raízes africanas. A Deixa Falar, campeã do Carnaval de 2024, traz como tema "Ancestralidade", abordando a cultura africana no Brasil e os povos originários. A Cinderela Tradição do José Abrão tem como enredo a história de Corumbá, através da visão indígena.

A apuração das notas acontece no teatro Arena do Horto nesta quarta-feira (5), a partir das 17h.

Já a premiação será realizada na sexta-feira (7), a partir das 19h, no Armazém Cultural, localizado na Av. Calógeras, 3065.

