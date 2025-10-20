Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Um mês após relatório, CPI do Ônibus ainda não surtiu nenhum efeito prático

Usuários do transporte coletivo relatam as mesmas dificuldades, como superlotação, sujeira e preço alto da passagem

Felipe Machado

20/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Entregue no dia 12 de setembro, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o contrato do transporte coletivo de Campo Grande conta com denúncias dos problemas que cercam o serviço e indiciamentos de ex-diretores e de agentes públicos.

Porém, mais de um mês depois da conclusão da investigação, nenhum efeito prático foi realizado até agora, tanto para os usuários como para os pedidos administrativos.

Nas ruas, as reclamações continuam. Marilda Sanches, de 59 anos, anda pela cidade utilizando o transporte público coletivo todos os dias. Ela cita que a superlotação é o maior problema e que chega a perder o seu ônibus por causa disso.

“Está muito lotado. Tem um horário que é antes do meu, às 17h15min, ele quase não para, aí só passa esse das 17h30min, que, às vezes, você não consegue nem entrar”, disse.

Uma das denúncias da CPI era justamente a superlotação e foi sugerida a elaboração imediata da Matriz Origem-Destino atualizada, essencial para o planejamento técnico-operacional, a fim de solucionar este e outros problemas relacionados. Mas, de acordo com Marilda, “não mudou nada, continua do mesmo jeito”.

Desde pequeno, com o benefício do passe de estudante, Gabriel Rodrigues, de 18 anos, utiliza o transporte coletivo, que agora ele usa para ir e voltar do trabalho. Diferente de Marilda, ele comenta outros dois problemas dos ônibus: preço da passagem e sujeira.

“Às vezes, os ônibus estão sujos, muito pichados, o que deixa o ônibus meio feio para mim. Além do preço”.

Hoje, a tarifa de ônibus está custando R$ 4,95. Gabriel também insiste em falar que não houve nenhuma mudança de setembro para agora, afirmando que os problemas continuam.

ENROLAÇÃO

Após apresentado à população, o relatório final foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

De acordo com os protocolos de envio, a Câmara Municipal demorou 18 dias até encaminhar o documento aos órgãos, visto que data do dia 1º de outubro. Ao Correio do Estado, o TCE-MS informou que não recebeu o relatório final da CPI.

Já o Ministério Público informou que o recebeu o documento, porém, ainda não dedidiu sobre os pedidos de indiciamentos.

“Em relação ao relatório da CPI do Transporte Coletivo, o material foi encaminhado à 25ª e à 43ª Promotorias de Justiça de Campo Grande, que estão analisando o conteúdo”, disse o MPMS em nota.

Já o MPT-MS informou que desde o dia 12 de junho abriu uma investigação sobre relatos feitos por ex-funcionários a respeito do Consórcio Guaicurus durante oitivas da CPI do Ônibus.

“Com base na compilação dos fatos relatados pelas testemunhas, mencionados tanto em ofício da Câmara Municipal, bem como nas publicações da imprensa, o MPT entendeu que havia necessidade de aprofundar as investigações e, desta forma, no dia 23 de junho, converteu a notícia de fato em um procedimento preparatório”, diz nota do MPT-MS.

“No dia 16 de outubro, foi juntado aos autos do procedimento o relatório final da CPI do Transporte Público, remetido ao MPT pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto.

Diante desse novo elemento, o MPT está analisando o conteúdo do documento para identificar se existem eventuais irregularidades não contempladas no escopo atual da investigação, para, eventualmente, incluí-las no procedimento e, então, definir os próximos encaminhamentos. Seguimos à disposição”, completou o órgão.

O QUE O RELATÓRIO DIZ?

Ao todo, o documento conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final. Integraram a comissão os parlamentares Dr. Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Maicon Nogueira (PP) e Luiza Ribeiro (PT).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização.

Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos.

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinicius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

*SAIBA

Entre os apontamentos do relatório, os vereadores indicaram que, caso os pedidos não sejam atendidos, há a possibilidade de intervenção municipal na concessão do transporte coletivo.

Assine o Correio do Estado

É DO BRASIL

Miguel Hidalgo é vice-campeão mundial de triatlo e coloca o Brasil pela 1ª vez no pódio

Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar

19/10/2025 22h00

Compartilhar
Miguel Hidalgo garante pódio para o Brasil

Miguel Hidalgo garante pódio para o Brasil Divulgação/World Triathlon

Continue Lendo...

O brasileiro Miguel Hidalgo fez história, na madrugada deste domingo, ao levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao pódio após o término do Circuito Mundial de triatlo.

Em uma prova de recuperação, o atleta de 25 anos chegou na quarta posição na oitava e derradeira etapa de Wollongong, na Austrália, e terminou em segundo lugar na classificação geral da modalidade.

"Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos, não vão faltar novas oportunidades", disse Hidalgo após conquistar o melhor resultado de um triatleta do país.

"Estou orgulhoso do que fiz. Precisei ter muito sangue frio porque hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike. Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas conseguir recuperar bem, tive um final de corrida muito bom."

Segundo colocado no ranking mundial, atrás do australiano Matthew Hauser, que dominou a temporada e levou o título, Miguel Hidalgo teve seu lugar no pódio ameaçado durante a prova, especialmente após encerrar a natação em 26º lugar e ampliar a distância em relação aos líderes depois dos 40km de ciclismo. A recuperação veio na corrida, superando seu principal concorrente pela prata, o português Vasco Vilaça, no último quilômetro.

Além da prova de superação neste domingo, repetindo o quarto lugar da Alemanha, Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar.

O triatleta foi medalhista em metade das oito etapas, incluindo uma inédita vitória brasileira em Alghero, na Itália. Também foi prata em Karlovy Vary, na República Checa, e bronze em Yokohama, no Japão, e na Riviera Francesa.

Os bons resultados deram a ele 3.769,95 pontos, entre os 4.250 de Hauser e os 3.690,12 de Vilaça, que completaram o pódio.

COLISÃO

Carreta carregada de minério danifica parte do Portal de Entrada de Corumbá

Bitrem colidiu com a estrutura na manhã deste domingo (19) e, após avaliação da Defesa Civil, trecho atingido terá que ser demolido para evitar riscos futuros

19/10/2025 17h00

Compartilhar
Carreta bitrem colidiu com estrutura que marca a entrada de Corumbá

Carreta bitrem colidiu com estrutura que marca a entrada de Corumbá Foto: Divulgação/Prefeitura de Corumbá

Continue Lendo...

Uma carreta bitrem foi responsável por danificar parte do monumento que marca a entrada de Corumbá após colidir com a estrutura na manhã deste domingo (19), resultando na demolição do trecho atingido após avaliação da equipe da Defesa Civil.

Assim como reportou jornais locais, o segundo reboque do bitrem, que estava carregado de minério, se soltou do caminhão e acabou atingindo a parte “amarela” da construção. O Portal de Entrada está localizado no principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama.

Avaliadores da Defesa Civil que estiveram no local constataram que a parte atingida deverá passar por demolição, visto que a manutenção da estrutura pode apresentar riscos futuros de novos acidentes, desta vez para a população.

Até por isso, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos realizaram estudos no local para saber qual seria a técnica mais adequada para retirada da parte danificada sem comprometer o restante do monumento. Inclusive, a retirada deve ser feita até esta segunda-feira (20).

Em nota, o executivo municipal informou que está apurando responsabilidade, além de desejar a restauração completa do patrimônio público da cidade.

“A Prefeitura destaca que as providências legais e administrativas cabíveis serão tomadas para apurar responsabilidades e viabilizar a recuperação do patrimônio público danificado. Pedimos atenção redobrada aos motoristas que circularem pela região e reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população”, informou a Prefeitura.

Ainda, estiveram no local equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) de Corumbá e Ladário, com objetivo de garantir a segurança da via, adotar as medidas necessárias para estabilizar a estrutura e liberar o tráfego com segurança.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?