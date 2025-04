Unidades do Exército em MS terão reforço de 200 blindados

Chefe do Estado Maior do Exército Brasileiro, General Richard Fernandes Nunes, detalhou os planos de investimento para a região do CMO - Gerson Oliveira

As unidades do Exército em Mato Grosso do Sul terão o reforço de mais de 200 viaturas blindadas no curto prazo, revelou nesta terça-feira (22) o chefe do Estado-Maior do Exército, general Richard Fernandes Nunes. A informação foi trazida durante evento com autoridades do Estado, entre elas o governador Eduardo Riedel, para mostrar parte dos planos estratégicos da maior das Forças Armadas para o Comando Militar do Oeste (CMO) até 2027.

O reforço maior é endereçado à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, de Dourados, que é uma das que mais receberão equipamentos até 2027.

Blindado Guarani, do Exército Brasileiro

Está prevista a chegada de pelo menos 75 blindados do tipo Guarani, sendo que a maioria será de viaturas de transporte, mas também estão previstas viaturas para posto de comando, ambulância, artilharia antiaérea e engenharia.

A unidade em Dourados é uma das mais equipadas da fronteira oeste do Brasil e é base da única unidade operacional do Sistema de Vigilância da Fronteira (Sisfron), projeto da década passada que ainda está em fase de implantação pelas Forças Armadas, após várias idas e vindas devido a restrições orçamentárias.

Também terão um importante reforço, com os blindados Centauro — que estão sendo importados da Itália — os Regimentos de Cavalaria Mecanizada de Ponta Porã e Amambai. Cada batalhão terá 12 unidades desse modelo de blindado.

A nova geração dos blindados Cascavel, velho conhecido da população brasileira, também terá unidades em Mato Grosso do Sul. O Regimento de Cavalaria Blindada de Bela Vista será contemplado com esses veículos.

Os blindados do modelo Guaicurus, desenvolvidos no Brasil e que têm se destacado por sua agilidade e mobilidade, também virão para os quartéis já citados de Bela Vista, Ponta Porã e Amambai.

Mais investimentos

Futuramente, também não se descarta que os modernos helicópteros Black Hawk, importados dos Estados Unidos, venham para o Batalhão de Aviação do Exército (Bavex), em Campo Grande.

O Comando Militar do Oeste ainda deve receber investimentos como a implantação do Sisfron na área da Brigada de Infantaria do Pantanal, em Corumbá, e na Brigada de Infantaria Motorizada de Cuiabá (MT).

Ainda segundo o chefe do Estado-Maior do Exército, estão previstos investimentos para prosseguir com a implantação do 6º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Campo Grande; do 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, também na Capital de MS; na modernização de todos os pelotões de fronteira da área do CMO; e na implantação do Núcleo de Estudos Estratégicos do CMO.

Apesar da baixa densidade populacional, a faixa de fronteira faz do CMO um dos comandos mais estratégicos para o Exército Brasileiro. O Comando Militar do Oeste guarda 14,8% do território nacional e uma faixa de fronteira superior a 3 mil quilômetros, com Bolívia e Paraguai.

A título de comparação, a faixa de fronteira sob responsabilidade do CMO, com sede de comando em Campo Grande, é superior à fronteira México–Estados Unidos, que tem aproximadamente 3 mil quilômetros de extensão.

Necessidade

Richard falou da importância de se investir permanentemente em defesa. Ao comentar o custo dos equipamentos adquiridos pelo Exército, lembrou que são caros, porém necessários. Também comparou o percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que o Brasil gasta com defesa — aproximadamente 1% — com o de outros países, apontando que é um valor muito inferior.

“Pergunta lá para os europeus hoje se eles não gostariam de ter gastado mais um pouco na Defesa há alguns anos, para não estarem vivendo o que estão vivendo hoje”, ponderou.

E complementou, durante a apresentação, ao falar dos investimentos: “Ou o Brasil tem autonomia para preservar a soberania, ou vai correr o risco de ter outros coturnos pisando no nosso solo que não sejam de soldados brasileiros”, alertou.



Destino dos novos blindados em MS, por modelo:

Centauro:

11º RC Mec Ponta Porã: 12 viaturas

17º RC Mec Amambai: 12 viaturas

Cascavel NG:

10º RC Mec Bela Vista: 12 viaturas

Guarani:

4ª Bgda de Cavalaria Mecanizada Dourados: 75 blindados

Guaicurus:

10º RC Mec Bela Vista: 32 viaturas

11º RC Mec Ponta Porã: 32 viaturas



Centauro II é o mais moderno blindado da América do Sul em Operação, e virá para MS

