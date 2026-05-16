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Gigante da celulose toma empréstimo bilionário para reflorestamento em MS

Financiamento de R$ 1,5 bilhão está sendo concedido pelo BTG Pactual para o plantio de 54 mil hectares de eucaliptos na região de Batagussu

Neri Kaspary

Neri Kaspary

16/05/2026 - 12h30
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À espera de licença para instalação de uma nova fábrica de celulose em Bataguassu, a empresa Bracell, controlada pelo grupo asiático Royal Golden Eagle (RGE), de Singapura, tomou um empréstimo de R$ 1,5 bilhão junto ao BTG Pactual para o plantio de mais 54 mil hectares de florestas de eucalipto em Mato Grosso do Sul.

A previsão mais recente do Governo do Estado é de que em maio seja concedida a licença de instalação e a construção da fábrica comece ainda em 2026.  E, após investimentos da ordem de R$ 16 bilhões entre em operação após 38 meses de obras.

De acordo dom o projeto inicial, serão produzidas em torno de 2,8 milhões de toneldas de celulose por ano,  inclusível solúvel. Essa produção demandará em torno de 300 mil hectares de eucaliptos. Ou seja, o empréstimo de R$ 1,5 bilhão do BTG será suficiente para o plantiou de menos de 20% daquilo que será necessário para o consumo do fábrica. 

O financiamento integra o segundo leilão do Eco Invest Brasil, um programa do Governo Federal para atrair investimenos estrangeiros e privados à recuperação de áreas degradadas.  Por este programa, o tesouro federal oferece aos bancos recursos a um custo baixo (1% ao ano), exigindo em contrapartida que eles alavanquem esse dinheiro com captação de recursos privados.

Do total ofertado pelo banco, de R$ 4,9 bilhões, formado por 40% de recursos do Tesouro Nacional e o restante captado junto a investidores, o compromisso é viabilizar a restauração de 164 mil hectares, transformando essas áreas em sistemas de produção agropecuária e florestal.

O contrato firmado com a Bracell foi o primeiro assinado dentro dessa iniciativa e representa cerca de um terço da área total prevista pelo banco. 

ELO COM SP

Antes de definir a região da Bataguassu como local para instalação de sua nova indústria, a Bracell planejava construir sua fábrica em Água Clara, onde iniciou o plantio de pelo menos 50 mil hectares ainda em 2021.

Estas florestas, porém, serão industrializadas na fábrica de Lençóis Paulista (SP). Na última terça-feira (12) a câmara de vereadores de Três Lagoas aprovou a doação de quase nove hectares para que empresa construa um porto às margens do Rio Sucuriu. 

Deste porto será escoada a madeira rumo ao terminal de Pederneiras, próximo à fábrica em São Paulo. A previsão é de que sejam investidos R$ 97 milhões na instalação desta infraestrutura, que terá capacidade para operar até 24 horas por dia. 

Como contrapartida, a empresa deverá investir ao menos R$ 3 milhões em obras de infraestrutura pública no Parque da Cascalheira. O projeto prevê a geração de cerca de 200 empregos durante as obras e 130 postos de trabalho diretos na fase operacional.

A madeira a ser extraída na região de Água Clara será levada em caminhões até o porto e de lá seguirá em barcaças pela hidrovia Paraná–Tietê, evitando que as carretas percorram os quase 400 quilômetros que separam Três Lagoas de Lençóis Paulista. 

Após ser indagada pelo Correio do Estado se a construção do porto em Três Lagoas seria indicativo de um possível adiamento da construção da fábrica de Bataguassu, a Bracell enviou nota dizendo que  "o projeto industrial de uma futura fábrica em Bataguassu possui logística própria, baseada em floresta plantada no entorno da unidade, não havendo relação ou conflito com a iniciativa em Três Lagoas". 

(Com informações do Portal da Celulose)

MATO GROSSO DO SUL

Integrante de facção criminosa é morto em confronto com a Polícia Militar

Caso é o segundo confronto da semana com policiais e homem morto era de facção rival ao primeiro morto na última quinta-feira

16/05/2026 10h00

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Reprodução

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Um homem morreu na tarde de ontem (15) após confronto com a Polícia Militar, durante operação realizada no bairro Orestinho, em Três Lagoas. O homem era suspeito de integrar uma facção crimiosa e teria reagido à abordagem policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência e sites locais, Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos e conhecido como "FB" estava foragido, com um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, ele estava em regime semiaberto, mas ao não retornar tornou-se evadido e a Justça expediu mandado para que retonarasse em regime fechado.

De acordo com a informações da polícia, a equipe recebeu denúncia por volta das 16h20 de que "um foragido de alta periculosidade" estaria escondido no conjunto habitacional Engenheiro Alexander, conhecido por "predinhos".

No local os policiais identificaram o suspeito, que fugiu para o interior de um imóvel ao notar a presença da viatura. Os agentes registraram em boletim que o homem teria sacado uma arma e apontado para eles, e por isso dispararam dois tiros contra o suspeito.

Os policiais então levaram Fabrício até o Hospital Auxiliadora para que recebesse socorro, mas assim que deu entrada na unidade foi constatado seu óbito.

Em outro boletim de ocorrência de 2019, Fabrício aparece como investigado do 2º Batalhão da Equipe Militar (BPM), por participar do sequestro de um homem conhecido por "Neguinho".

Neste caso, a vítima teria sido levado para um chamado "tribunal do crime" organizado por integrantes da facção Pimeiro Comando da Capital (PCC), que FB faria parte e lá 'julgariam' o homem.

Segundo registro policial da época, Neguinho teria sido colocado no porta-malas e levado à uma residência no bairro Paranapungá. A polícia esteve no local em que resgatou a vítima e o nome de Fabricio apareceu. Além do sequestro, o suspeito possuía ficha criminal com homicídio e tráfico de drogas, motivo pelo qual esteve preso antes de sua morte.

O local em que houve o confronto foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia criminal. A investigação do caso, bem como se deu o confronto e a morte de Fabrício ainda está em investigação.

Confronto

Durante esta semana, na madrugada da última quinta-feira (14), um outro homem também foi morto em confronto por agentes da Polícia Militar.

Apontado como um dos líderes regionais do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso do Sul, Lucas Adriano Caniza Santos, conhecido como “Lucão” ou “Zoião” foi morto em confronto com o BOPE.

Assim como no caso do interior do Estado, o suspeito teria sacado uma arma e apontado para os agentes, que reagiram disparando contra o indíviduo.

Em coletiva de imprensa acompanhada pelo Correio do Estado e noticiada, o comandante do Bope, tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva destacou a preocupação das forças de segurança com o avanço das facções criminosas na região norte do Estado.

Ele ainda afirmou que as operações de monitoramento e combate às organizações criminosas continuam em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

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Ivinhema

Polícia investiga morte por atropelamento na BR-376

O motorista do veículo envolvido no acidente, fugiu sem prestar socorro

16/05/2026 09h30

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Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376

Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376 Foto: Ivinoticias

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Um homem de 56 anos, identificado como Ailton da Silva Nogueira, foi encontrado morto às margens da BR-376, em Ivinhema, na saída para Deodápolis, cerca de 302 quilômetros da Capital. O caso aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (15). 

De acordo com o Ivinoticias, no local do acidente além do corpo, foram encontrados alguns pertences pessoais, como o tênis que ele utilizava no momento da fatalidade. 

Foi identificado também pedaços de parachoque, que ao tudo indica pertence a um caminhão. A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para identificar o autor do crime.  

Ailton era bastante conhecido na região, no passado ele atuava como goleiro e defendeu profissionalmente a equipe do Ivinhema. 

Além de jogar pelo Azulão do Vale, Vaca como era conhecido, também acumula passagens por times amadores da região. 

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