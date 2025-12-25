Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Universidade abre inscrições para curso de Letras-Libras gratuito em MS

Com prioridade para candidatos surdos, o curso semipresencial está com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro; saiba mais

Laura Brasil

25/12/2025 - 14h33
O processo seletivo para a Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais), na modalidade semipresencial, está aberto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Com inscrições gratuitas, o interessado deve se atentar ao prazo, que teve início no dia 19 de dezembro e segue aberto até 23 de janeiro.

Ao todo, são 60 vagas no curso, que tem como objetivo formar professores de Libras - surdos e ouvintes - para atuação na educação básica e no ensino superior.

Vagas

Segundo o edital, a prioridade na ocupação das vagas será destinada a pessoas surdas - candidatas que, em razão da perda auditiva, interagem com o mundo predominantemente por meio de experiências visuais e manifestam sua cultura, principalmente, pelo uso da Libras.

Cabe ressaltar que, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar laudo médico com resultado de exame de audiometria que comprove a condição.

As vagas que não forem preenchidas por candidatos surdos serão ocupadas por pessoas ouvintes, por meio das seguintes modalidades:

  • ampla concorrência;
  • reserva de vagas.

A reserva de vagas é voltada a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012.

Classificação

A seleção será feita por meio de classificação, considerando a média aritmética das notas finais obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), cursadas no 3º ano do ensino médio. No momento da inscrição, o candidato deverá informar essa média.

Resultado

A divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 29 de janeiro de 2026.

Passado o período destinado à interposição de recursos, o resultado final será publicado no dia 2 de fevereiro.

A convocação para matrícula ocorrerá a partir de 9 de fevereiro, em edital específico a ser divulgado pela Coordenadoria de Gestão Acadêmica da UFGD.

Os interessados podem acessar o edital e demais documentos da seleção em: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/pssi/pssi-2026-libras.

Atendimento acessível

Candidatos que necessitarem de atendimento acessível em Libras para esclarecimento de dúvidas sobre o edital poderão solicitar o serviço pelo e-mail [email protected]
. As orientações serão prestadas em vídeo, por intérprete da Faculdade de Educação a Distância (FAEAD/UFGD).
 

Ampliação

Governo estadual amplia vale-creche e inclui cuidadores particulares; benefício é de R$ 600

Mães poderão receber o benefício desde que apresentem, no ato da inscrição, declaração e recibo de pagamento do serviço prestado pelo cuidador

25/12/2025 11h45

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou o Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família e passou a permitir que mães beneficiárias do Mais Social cadastrem cuidadores particulares ao programa. A mudança foi oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23).

Com a ampliação, as mães poderão receber o benefício desde que apresentem, no ato da inscrição, declaração e recibo de pagamento do serviço prestado pelo cuidador. A medida busca atender famílias que optam pelo cuidado domiciliar, ampliando o alcance do programa.

Para ter acesso ao vale-creche nessa modalidade, a beneficiária deverá apresentar a documentação completa do cuidador, incluindo documento de identificação com foto, certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, comprovante de residência atualizado e uma declaração assinada pelo profissional, comprometendo-se a cumprir as normas do programa e a zelar pelo bem-estar da criança.

O decreto também exige que a mãe indique formalmente o local onde a criança será cuidada. Esse endereço poderá receber visitas periódicas de acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis. Em caso de troca do cuidador, a beneficiária deverá apresentar imediatamente a documentação do novo profissional, sob pena de desligamento do programa.

“O benefício poderá ser suspenso se for comprovado que a criança deixou de frequentar a escola ou não está sendo atendida pelo cuidador cadastrado”, prevê o texto do decreto. A regra vale tanto para crianças matriculadas em estabelecimentos de ensino quanto para aquelas assistidas em ambiente domiciliar.

Entre as alterações, o governo também incluiu novos critérios de priorização. Terá preferência no recebimento do benefício a mulher com maior número de filhos menores de 4 anos, no caso específico do vale-creche previsto no programa.

Além disso, o decreto reforça que as beneficiárias devem manter as crianças matriculadas em ambientes de cuidado que promovam o aprendizado individual, seja em unidades de ensino regular equivalentes aos Centros de Educação Infantil, seja sob os cuidados de cuidador particular em casa.

O vale-creche integra o Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família e é destinado a mães em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Mais Social, com o objetivo de facilitar o acesso ao trabalho e garantir a proteção e o desenvolvimento das crianças.

Cidades

Em bicicleta elétrica, ciclista morre ao colidir com caminhonete

Carro estava na preferencial e pista foi invadida pela bicicleta

25/12/2025 11h00

Divulgação/PMMS

Um homem de 26 anos, identificado como Flávio Irineu dos Santos, morreu após se envolver um acidente na madrugada desta quinta-feira (25), no cruzamento da Rua José Heitor com a Rua José Gomes da Rocha, em Nova Andradina.

Flávio estava em uma bicicleta elétrica quando colidiu lateralmente com uma caminhonete. Conforme apurado pelo jornal Nova News, o condutor da caminhonete relatou que trafegava pela via preferencial e que, ao alcançar o cruzamento, a bicicleta elétrica teria avançado a sinalização de parada obrigatória, causando o acidente.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos, sendo constatados apenas danos materiais no veículo. A bicicleta elétrica ficou completamente danificada e o ciclista ficou inconsciente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou atendimento à vítima, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

