Universidade abre inscrições para curso de Letras-Libras gratuito em MS

O processo seletivo para a Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais), na modalidade semipresencial, está aberto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Com inscrições gratuitas, o interessado deve se atentar ao prazo, que teve início no dia 19 de dezembro e segue aberto até 23 de janeiro.

Ao todo, são 60 vagas no curso, que tem como objetivo formar professores de Libras - surdos e ouvintes - para atuação na educação básica e no ensino superior.

Vagas

Segundo o edital, a prioridade na ocupação das vagas será destinada a pessoas surdas - candidatas que, em razão da perda auditiva, interagem com o mundo predominantemente por meio de experiências visuais e manifestam sua cultura, principalmente, pelo uso da Libras.

Cabe ressaltar que, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar laudo médico com resultado de exame de audiometria que comprove a condição.

As vagas que não forem preenchidas por candidatos surdos serão ocupadas por pessoas ouvintes, por meio das seguintes modalidades:

ampla concorrência;

reserva de vagas.

A reserva de vagas é voltada a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012.

Classificação

A seleção será feita por meio de classificação, considerando a média aritmética das notas finais obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), cursadas no 3º ano do ensino médio. No momento da inscrição, o candidato deverá informar essa média.

Resultado

A divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 29 de janeiro de 2026.

Passado o período destinado à interposição de recursos, o resultado final será publicado no dia 2 de fevereiro.

A convocação para matrícula ocorrerá a partir de 9 de fevereiro, em edital específico a ser divulgado pela Coordenadoria de Gestão Acadêmica da UFGD.

Os interessados podem acessar o edital e demais documentos da seleção em: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/pssi/pssi-2026-libras.

Atendimento acessível

Candidatos que necessitarem de atendimento acessível em Libras para esclarecimento de dúvidas sobre o edital poderão solicitar o serviço pelo e-mail [email protected]

. As orientações serão prestadas em vídeo, por intérprete da Faculdade de Educação a Distância (FAEAD/UFGD).



