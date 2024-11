Ureia desenvolvida em Campo Grande tem fórmula única e é exportada para 17 países

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma empresa campo-grandense se tornou referência global na suplementação proteica para rebanhos com o desenvolvimento de uma ureia extrusada com fórmula exclusiva. Atualmente, o produto, que é único no mercado, é exportado para 17 países.

A Amireia Pajoara, empresa com quase 30 anos de mercado, desenvolveu o produto inicialmente de forma empírica, ou seja, baseado em observações e experiências. O maquinário próprio para a produção da receita também foi desenvolvido pela empresa.

O atual CEO da empresa e filho do criador da fórmula da ureia extrusada, João Paulo M. Piotto, revelou que a forma com que o produto foi desenvolvido chega a ser inexplicável, porque o pai tinha muito "feeling" durante o trabalho.

“A gente nem sabe explicar direito, mas ele identificava pelo toque, pelo cheiro; foi desse jeito que tudo começou. Hoje, a Amireia 200 S, que é um produto único, tem alta tecnologia fabril e atende a suplementação proteica do rebanho, elevando a capacidade digestiva dos ruminantes e minimizando o custo de produção”. O produto, além de trazer segurança para o uso durante todo o ano, é uma fonte de Nitrogênio Não Proteico (NNP) protegida e garantida.

A ureia, que é conhecida mundialmente como a fonte mais econômica de proteína para ruminantes, serviu como ponto de partida para a empresa, que se dedicou a pesquisar alternativas de lenta degradação.

Após uma extensa investigação, a Amireia Pajoara encontrou na tecnologia STAREA uma resposta promissora. A tecnologia, desenvolvida na Universidade Estadual de Kansas, nos Estados Unidos, combina a extrusão da ureia com o milho, resultando em um produto altamente estável, seguro e com lenta degradação no organismo dos animais.

Com esse avanço, a Amireia Pajoara tornou-se a primeira empresa no mundo a produzir industrialmente ureia extrusada, utilizando essa tecnologia.

A fórmula única e pioneira desenvolvida em Campo Grande, coloca o Brasil no mapa da inovação agropecuária, reafirmando o potencial do país na produção de tecnologias eficientes e sustentáveis para a nutrição animal.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior, a empresa exemplifica o espírito inovador e empreendedor do campo-grandense.

“Temos muitas empresas aqui em Campo Grande, que são modelo para outras, por isso é tão importante termos políticas públicas que fortaleçam esses empresários, que transformam a cidade. Dentro da cidade já implementamos a Lei da Liberdade Econômica, a Lei das Franquias e seguimos trabalhando para aprimorar a Lei Municipal da Inovação, por exemplo”, ressalta.

Outra iniciativa importante é fortalecer as relações entre os países e fomentar o mercado exterior. Para isso, desde agosto de 2022 foi inaugurado em Campo Grande o Escritório Internacional CGR Business. Desde então, passaram por lá, autoridades e empresários das mais diversas cadeias produtivas de 43 países. O gestor do CGR Business, Paulo César Fialho, explica que o principal objetivo do Escritório Internacional é conectar a Capital aos mais relevantes centros de desenvolvimento político e econômico globais.

Em 2024, as exportações de Campo Grande somam US$ 320,416 milhões de dólares. Já as importações somam US$ 233,980 milhões de dólares. A corrente de comércio atinge US$ 554,397 milhões e o saldo comercial chega a US$ 86,436 milhões.

Em relação aos países integrantes da Rota de Integração Latino-Americana (RILA) – Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai –, o comércio exterior de Campo Grande com estes países atingiu US$ 14,387 milhões em agosto de 2024 (cerca de 17,9% do movimento total da capital). O comércio entre Campo Grande e os países da RILA continua positivo para a capital, com saldo comercial de US$ 9,825 milhões no mês, demonstrando o grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com estes países está proporcionando. No ano, Campo Grande já acumula US$ 101,665 milhões transacionados com os países da RILA.

