Usina de etanol leva multa de R$ 12 mi por mega incêndio em canavial

COMBATE AO METANOL

Suspeita de morte por metanol, substância tóxica em bebidas alcóolicas, faz órgãos de MS se reunirem para alinhar estratégias de combate em decorrência de eventual aumento de casos

Ao fim do dia da última sexta-feira (03), o Governo de Mato Grosso do Sul, promoveu junto a Secretaria de Estado de Saúde (SES), uma reunião com o objetivo de pensar em estratégias para o combate a eventuais casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e da Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) também participaram do encontro.

Na discussão, foram levantada as seguintes pautas: medidas de fiscalização, fortalecimento do fluxo de atendimento aos pacientes e os procedimentos de coleta e análise laboratorial das amostras

O objetivo é integrar os órgãos envolvidos para garantir maior agilidade na identificação das ocorrências, para garantir prevenção e proteção à população, visto o aumento de casos no país.

Segundo a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, a junção interinstitucional é fundamental para ampliar a resposta do Estado em situações que envolvam risco à saúde pública.

Um dos objetivos principais é garantir que as unidades de atendimento estejam preparadas para seguir protocolos emergenciais e que os órgãos de fiscalização atuem nesse mesmo sistema em conjunto.

“A articulação interinstitucional fortalece a capacidade de resposta do Estado, garantindo que os protocolos de emergência sejam cumpridos pelas unidades de saúde e que os órgãos de fiscalização atuem de forma coordenada em prol da segurança da população”, afirmou Maymone.

METANOL (CHOH)

A substância que ganha notoriedade agora devido aos casos de intoxicação por ela, é um álcool com estrutura química parecida com a do etanol (CHCHOH) – utilizados em bebidas alcoólicas. No entanto, o metanol não é seguro para consumo humano.

Tem características parecidas com a do etanol, ambos são incolores e inflamáveis. Contudo, o chamado também de álcool metílico, o metanol, é altamente tóxico e tem função de matéria-prima, usada em indústrias químicas na fabricação de solventes, combustíveis, resinas e plásticos.

INTOXICAÇÃO

Os riscos de ingerir o metanol são graves e podem provocar sintomas que geram preocupação. Em média, eles começam a aparecer entre 12 e 24 horas após o consumo, mesmo que tenham sido ingeridas pequenas doses.

Entre seus sintomas estão:

Visão turva, que pode evoluir para cegueira irreversível;

Náusea e dor abdominal intensa;

Confusão mental e tontura;

Convulsões e rebaixamento do nível de consciência;

Morte por falência múltipla de órgãos;

Essa substância pode aparecer naturalmente em concentrações mínimas durante processos de fermentação, porém não pode ser adicionado a nenhuma bebida, considerado crime grave.

RECOMENDAÇÃO

Autoridades envolvidas no caso orientam a população consumidora e aos donos de estabelecimentos atenção aos sinais de adulteração antes de adquirir e ingerir bebidas alcoólicas.

Para reduzir os riscos, as recomendações são:

Confira o lacre e a vedação da garrafa;

Cheque rótulo e contrarrótulo, para verificar se trazem informações completas em português;

Compare a embalagem com a versão original da marca;

Desconfie de rótulos amassados, rasurados, garrafas riscadas ou embalagens de baixa qualidade;

Para comerciantes, é essencial que seus bares e restaurantes adquiram bebidas apenas de fornecedores oficiais, além de manter notas fiscais e registros, para evitar penalizações e garantir segurança aos clientes.

