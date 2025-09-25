Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

adecoagro

Usina leva multa de R$ 4,8 milhões por incêndio em canavial

Fogo, em 23 de agosto, destruiu mais de 1,4 mil hectares de lavouras, pastagens e áreas de preservação ambiental em Angélica

Neri Kaspary

Neri Kaspary

25/09/2025 - 11h29
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um incêndio de grandes proporções em um canavial que no dia 23 de agosto provocou correria e pânico no município de Agélica, na região sul do Estado,  resultou na aplicação de uma multa por crime ambiental no valor de R$  4,83 milhões.

A punição foi aplicada pela Polícia Militar Ambital com base no tamanho da área atigida pelo fogo, que começou pela manhã e somente foi controlado em torno de 12 horas depois. Conforme a PMA, foram destruídos pouco mais de 1,4 mil hectars, sendo a maior parte de lavora de cana já colhida, uma parte que ainda estava em pé. 

Ainda de acordo com a polícia ambiental, o fogo começou em uma máquina que estava sendo utilizada na colheita da cana na fazenda Ouro Verde e se espalho rapidamente por conta da forte ventania que ocorria naquele dia na região. 

No total, foram atingidos 1.464 hectares, sendo 1.401 de lavouras de cana e pastagens e  63 hectares de vegetação nativa, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) da própria fazenda e de áreas vizinhas. 

O cálculo da multa considerou R$ 3 mil por hectare destruído em áreas de cultivo e pastagem e R$ 10 mil por hectare de vegetação nativa perdida. Além da penalidade, a empresa terá de apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) ao órgão ambiental estadual. 

A multa foi aplicada à usina Adecoagro, que desde 2008 produz etanol em Angélica. Junto com a unidade de Ivinhema, na mesma região, a multinacional industrializa a cana de mais de 70 mil hectares em diferentes municípios da região sul. Somente a unidade de Angélica tem capacidade para processar em torno de 5,6 milhões de cana por safra.

No dia do incêndio, produtores rurais chegaram a remanejar seus rebanhos bovinos e chegaram a abandonar suas chácaras por causa do risco de o fogo atingir os imóveis e os animais. Dezenas de brigadistas da Adecoagro, de empresas da região e produtores rurais participaram do combate às chamas e implantação de aceiros. 

 

Assine o Correio do Estado

EDUCAÇÃO

Campo Grande abre seleção de professores temporários

Interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra às 23h59 do dia 03 de outubro

25/09/2025 12h30

Compartilhar
Provas escritas/objetivas têm prazo de duração de três horas e avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025

Provas escritas/objetivas têm prazo de duração de três horas e avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025 Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira, através das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi) o Executivo da Capital publicou no Diário Oficial de Campo Grande a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Com inscrições gratuitas desde às 09h desta quinta-feira (25), conforme previsto no edital n° 12/2025, professores interessados devem ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h59 do dia 03 de outubro. 

Importante destacar que, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site de Concurso da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapec), sendo essa inclusive uma etapa eliminatória, bem como a prova escrita objetiva, que é o próximo passo. 

Para participar, há uma série de requisitos básicos que presicam ser cumpridos, como: 

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • Ter no mínimo 18 anos completos;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);
  • Não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos;
  • Possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.

Com o processo prevendo cotas para candidatos negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%), aqueles selecionados no processo seletivo formarão um cadastro reserva de professores temporários da REME, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Processo seletivo

Como descrito em edital, esse processo terá avaliações escritas/objetivas que devem durar até três horas, com 40 questões no total, sendo: 10 de conhecimentos específicos com peso quatro, além de 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos, cinco de conhecimentos de legislação e dez de língua portuguesa, todas com peso 02. 

Essa avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025 e será realizada no Município de Campo Grande/MS, período vespertino, em horários e endereços a serem divulgados posteriormente nos
endereços eletrônicos: concurso.fapec.org e campogrande.ms.gov.br/semed.

Há uma série de pontos que, se desobedecidos, podem levar à eliminação do candidato, como por exemplo o caso de um celular ou aparelho eletrônico produzir qualquer alarme durante a realização da prova escrita. 

Sendo que a nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos, com os casos de desempate seguindo os critérios de: 

  1. Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;
  2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
  3. Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;
  4. Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
  5. Maior pontuação na prova de legislação;
  6. Maior pontuação na prova de títulos;
  7. Ser efetivo da REME;
  8. Maior idade.

Cabe frisar que o candidato precisa estar atento a todas as etapas, sendo que, enquanto houver validade do processo seletivo, o professor temporário poderá permanecer na lotação desde que haja a vaga disponível na unidade escolar, com parecer da avaliação de desempenho favorável. 

 

Assine o Correio do Estado

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

TJ rejeita ação contra sindicalista que denuncia rombo milionário na Sanesul

Sanesul apresentou queixa-crime contra o presidente do Sindágua porque ele denunciou repasse supostamente irregular de R$ 40 milhões a empresa terceirizada

25/09/2025 12h27

Compartilhar
Sanesul estaria pagando pelo tratamento de esgoto em cerca de 160 mil imóveis que nem mesmo estão conectadas à rede de coleta

Sanesul estaria pagando pelo tratamento de esgoto em cerca de 160 mil imóveis que nem mesmo estão conectadas à rede de coleta

Continue Lendo...


A segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve, por unanimidade, a rejeição a uma queixa-crime que a direção da Sanesul havia feito em maio do ano passado contra o presidente do Sindágua, Lázaro de Godoy Neto. Ele foi alvo da ação judicial porque denunciou, por meio de reportagens do Correio do Estado, o repasse supostamente irregular de R$ 40,4 milhões da estatal para a empresa Ambiental MS Pantanal. 

A decisão dos desembargadores José Ale Ahmad Netto, Waldir Marques, Carlos Eduardo Contar e do Juiz Alexandre Corrêa Leite foi tomada na terça-feira (23) e acatou praticamente os mesmos argumentos que o juiz de primeira instância já havia pontuado. 

"Como bem demonstrado pelo juiz "a quo", da notícia acima transcrita, dessume-se que a parte recorrida não imputou qualquer fato ofensivo à querelante, "tendo, tão somente, em nome do Sindágua, apresentado denúncia à parlamentar da Assembleia Legislativa Estadual com questionamentos a respeito da forma que a Sanesul estaria remunerando a "MS Pantanal", bem como sustentou que o pagamento deveria ser de outra forma.", escreveu o relator do caso no TJ, o desembargador Waldir Marques. 

Caso fosse condenado, o sindicalista poderia ser afastado do comando do Sindágua e ser demitido da Sanesul. Ele foi alvo da ação judicial depois de publicação de reportagem publicada pelo Correio do Estado na qual apontava suposto erro nos repasses da Sanesul à empresa privada do Grupo Aegea.

De acordo com esta denúncia, a Sanesul estaria remunerando a MS Pantanal, empresa com a qual fez Parceria Público Privada em 2021, com base em todo o volume de água fornecido aos cerca de 642 mil clientes da estatal nas 68 cidades e 61 distritos onde atua. 

Porém, segundo ele, a coleta e tratamento de esgoto só é feita em cerca de 60% destes imóveis. Então, o cálculo para pagamento da Sanesul à empresa deveria ser somente com base no volume de água fornecido a esta parcela dos clientes.

Lázaro estima que a Sanesul esteja pagando à MS Ambiental pela coleta e tratamento de esgoto em cerca de 160 mil imóveis que não estão conectados à rede de esgoto. 

O suposto rombo apontado na reportagem também foi conteúdo de um pedido de explicações que a deputada petista Gleice Jane conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa e que foi encaminhado à Sanesul.

E, além da reportagem, o sindicalista gravou um vídeo e publicou em suas redes sociais no qual repete as informações repassadas do Correio do Estado e no qual cobra explicações da empresa pública.

 Por conta disso, o comando da estatal entendeu que o sindicalista estava difamando a empresa e recorreu à Justiça para que ele fosse punido.

As decisões judiciais de primeira e segunda instância não entram no mérito dos repasses, já que a ação judicial não trata disso, mas, segundo Lázaro de Godoy, os cálculos para o repasse da Sanesul à MS Pantanal continuam sendo feitos da mesma forma e o valor supostamente pago irregularmente já ultrapassa os R$ 90 milhões, já que os R$ 40,4 milhões eram relativos a maio de 2021 até janeiro de 2023.

Na ação judicial contra o sindicalista, os advogados da Sanesul alegam que ele deve ser punido porque não apresentou provas dos supostos repasses irregulares. Na ação protocolada em maio do ano passado, a Sanesul informa que em três anos repassou R$ 181 milhões à MS Pantanal pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto.  

O voto dos desembargadores favorável ao sindicalista levou em consideração o parecer da Procuradoria de Justiça, que concluiu que a "notícia jornalística possui apenas conteúdo informativo...", e por isso não havia motivos para que o sindicalista fosse punido. 

Por acreditar que a direção da Sanesul ainda possa recorrer a instâncias superiores, Lázaro de Godoy afirma que existe uma clara "tentativa de calar a diretoria do Sindágua com o uso de ações judiciais com mero propósito de intimidação e coação. Atitudes que cada dia se tornam mais comuns por diretores que não conseguem contrapor as informações e as denúncias". 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 1 dia

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS
Operação Ultima Fumus

/ 19 horas

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros