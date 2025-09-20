Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PONTA PORÃ

UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

Hospital iniciou há 12 meses melhorias na gestão de pacientes que estão internados

Noysle Carvalho

20/09/2025 - 12h20
Depois de participar no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto recebeu certificado internacional.

Com o objetivo de incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados, o reconhecimento é o resultado do projeto desenvolvido pela Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101.

Presentes em todas as etapas da ação, o enfermeiro e um dos idealizadores do projeto, Wellington Rodrigues destaca sobre os resultados que refletem o trabalho coletivo e o foco em indicadores específicos.

“Na primeira reunião definimos quais indicadores seriam trabalhados para obter melhores resultados. O primeiro deles foi a remoção precoce de dispositivos invasivos, quando não mais necessários. Para isso, realizamos avaliações completas dos pacientes, discutindo a necessidade ou não de remoção e a melhor prática a ser adotada”, detalha.

Ele ainda ressalta a importância das decisões feitas a partir das avaliações de quais indicadores seriam escolhidos. Entre os acertos, a remoção do cateter vesical, teve alcance de 93% durante o mês de março e a remoção do cateter central, iniciou em 85% e ficou em 87% de sucesso.

“Esse processo garantiu a eficácia dos indicadores e, em abril de 2025, alcançamos, por exemplo, 100% de assertividade nas remoções de cateter do tubo orotraqueal”, destaca.

O diretor-geral do Hospital Regional, Alex Marques, reforçou a necessidade e importância de juntar os esforços para melhoria na saúde daqueles que estão vulnerabilizados e internados.

“Esse reconhecimento internacional é fruto do empenho e da dedicação de cada profissional envolvido. Mostra que, quando unimos esforços, conseguimos resultados significativos e quem mais ganha com isso é a população, que recebe um cuidado cada vez mais qualificado e seguro”, afirmou.

O projeto de Gestão de Melhoria Contínua em Pacientes Críticos iniciou em setembro de 2024 e agora, após um ano foi concluído e reconhecido com o certificado os serviços prestados na unidade.

SOBRE A UTI

Localizado no centro de Ponta Porã, na Rua Baltazar Saldanha, nº 1501, o Hospital Regional da cidade, Dr. José de Simone Netto tem sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul.

Atualmente a unidade conta com 20 leitos, divididos em duas salas e atende não só a população ponta-porense, mas toda a microrregião sul de Mato Grosso do Sul. Ela também atende a pacientes paraguaios do município vizinho, Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com a cidade sul-mato-grossense.
 

Compartilhar
Continue Lendo...

Assine o Correio do Estado.

Compartilhar

Continue Lendo...

