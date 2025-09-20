UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Depois de participar no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto recebeu certificado internacional.

Com o objetivo de incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados, o reconhecimento é o resultado do projeto desenvolvido pela Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101.

Presentes em todas as etapas da ação, o enfermeiro e um dos idealizadores do projeto, Wellington Rodrigues destaca sobre os resultados que refletem o trabalho coletivo e o foco em indicadores específicos.

“Na primeira reunião definimos quais indicadores seriam trabalhados para obter melhores resultados. O primeiro deles foi a remoção precoce de dispositivos invasivos, quando não mais necessários. Para isso, realizamos avaliações completas dos pacientes, discutindo a necessidade ou não de remoção e a melhor prática a ser adotada”, detalha.

Ele ainda ressalta a importância das decisões feitas a partir das avaliações de quais indicadores seriam escolhidos. Entre os acertos, a remoção do cateter vesical, teve alcance de 93% durante o mês de março e a remoção do cateter central, iniciou em 85% e ficou em 87% de sucesso.

“Esse processo garantiu a eficácia dos indicadores e, em abril de 2025, alcançamos, por exemplo, 100% de assertividade nas remoções de cateter do tubo orotraqueal”, destaca.

O diretor-geral do Hospital Regional, Alex Marques, reforçou a necessidade e importância de juntar os esforços para melhoria na saúde daqueles que estão vulnerabilizados e internados.

“Esse reconhecimento internacional é fruto do empenho e da dedicação de cada profissional envolvido. Mostra que, quando unimos esforços, conseguimos resultados significativos e quem mais ganha com isso é a população, que recebe um cuidado cada vez mais qualificado e seguro”, afirmou.

O projeto de Gestão de Melhoria Contínua em Pacientes Críticos iniciou em setembro de 2024 e agora, após um ano foi concluído e reconhecido com o certificado os serviços prestados na unidade.

SOBRE A UTI

Localizado no centro de Ponta Porã, na Rua Baltazar Saldanha, nº 1501, o Hospital Regional da cidade, Dr. José de Simone Netto tem sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul.

Atualmente a unidade conta com 20 leitos, divididos em duas salas e atende não só a população ponta-porense, mas toda a microrregião sul de Mato Grosso do Sul. Ela também atende a pacientes paraguaios do município vizinho, Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com a cidade sul-mato-grossense.



