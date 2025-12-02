Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VSR

Vacina contra o vírus da bronqueolite chega em MS nesta quarta-feira

Serão entregues ao Estado 10.755 doses do imunizante

Karina Varjão

Karina Varjão

02/12/2025 - 14h30
O primeiro lote com mais de 673 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) começou a ser distribuída a todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal nesta terça-feira (2). 

Mato Grosso do Sul deve receber um total de 10.755 doses do imunizante, que já devem chegar ao Estado nesta quarta-feira (3). 

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a entrega aos municípios sul-mato-grossenses está programada para acontecer na quinta-feira (4), que dará início à vacinação de forma simultânea em todo o território de Mato Grosso do Sul. 

Conforme estimativa do Ministério de Saúde, MS possui cerca de 39.989 gestantes, público-alvo da imunização.

A vacina passa a integrar o calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e compõe a estratégia nacional de enfrentamento ao VSR, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças até dois anos de idade no País. 

A SES afirmou que as equipes de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) receberam treinamento e orientações sobre o acolhimento das gestantes, conferência da idade gestacional, organização das salas de vacina, registro adequado das doses e priorização do atendimento no pré-natal. 

“Com a chegada da vacina contra o vírus sincicial respiratório em Mato Grosso do Sul, daremos um passo muito importante na proteção da primeira infância. Essa primeira remessa, com mais de 10 mil doses, permitirá o início imediato da vacinação das gestantes a partir da 28ª semana em todos os municípios, o que representa um avanço significativo na prevenção da bronquiolite e das pneumonias em bebês. Além de proteger as famílias, essa vacinação contribui para reduzir a sobrecarga nas emergências pediátricas, especialmente nos períodos de maior circulação do vírus. É uma ação preventiva, eficaz e essencial para garantir mais saúde às nossas crianças desde os primeiros dias de vida”, alegou o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes. 

Ao todo, serão distribuídas 1,8 milhão de imunizantes contra o vírus em todo o Brasil, provenientes de um investimento de R$1,17 bilhão, distribuído em lotes para os estados brasileiros.

A meta do Governo Federal é imunizar, pelo menos, 80% do público alvo, composto por gestantes a partir da 28ª semana de gestação e crianças até 6 meses de idade. 

Além das doses previstas para este ano, ainda é esperada a compra de mais 4,2 milhões até 2027. 

A vacina não era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até agora e só foi possível a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil. 

Assim, o país passa a fabricar a vacina e oferecê-la de forma gratuita à população pelo SUS, ao passo que na rede particular, pode chegar a R$ 1,5 mil. 

Vacinação 

O grupo prioritário para receber a vacina são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição para a idade da mãe e a recomendação é que seja tomada uma dose única a cada nova gestação. 

A eficácia da estratégia foi comprovada a partir de estudos clínicos, que mostraram que a vacinação materna tem uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos até 90 dias após o seu nascimento. 

“A vacinação durante a gestação é considerada estratégica porque permite a transferência de anticorpos da mãe para o bebê pela placenta, garantindo proteção desde o nascimento - fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias. A medida é decisiva para reduzir internações e complicações provocadas pela bronquiolite e contribui para aliviar a demanda pediátricas nos períodos de maior circulação do vírus”, ressaltou a SES

VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos em todo o Brasil. 

Até o mês de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Em Mato Grosso do Sul, foram 1.991 casos da Síndrome causada pelo Vírus, 33,2% de todos os casos de SRAG. 

No Estado, 52,37% dos casos de SRAG foram registrados em crianças de zero a nove anos de idade, mesma faixa etária que corresponde a 9,4% dos óbitos pela Síndrome. 

Mato Grosso do Sul passou boa parte do primeiro semestre de 2025 em estado de alerta e alto risco para incidência da SRAG de acordo com vários boletins da Fiocruz, sendo freado, principalmente, pelas campanhas de vacinação contra a Influenza, que colocaram o Estado em destaque na cobertura vacinal do País. 

Cidades

Prefeitos recebem ônibus escolares para reforçar a frota em MS

Durante a segunda etapa do programa Caminho da Escola, na tarde desta terça-feira (2), o Governo do Estado fez a entrega dos coletivos

02/12/2025 16h14

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Programa Caminho da Escola aos Municípios, na tarde desta terça-feira (2), entregou coletivos que irão atender 36 cidades do interior do Estado, em evento realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O presidente da entidade, Thalles Tomazelli, disse ao Correio do Estado que a nova frota vem para fortalecer o transporte escolar, em uma ação que contou com alinhamento entre o Governo do Estado e os parlamentares.

“Uma parceria muito firme entre a Assomasul, o Governo do Estado e toda a bancada federal. Hoje pudemos atender trinta e seis municípios numa segunda remessa de entrega dos ônibus, já olhando para o calendário escolar de 2026”, explicou Thalles, que completou:

“Logo de imediato falamos com o secretário de Estado de Educação, Hélio, e com o governador Eduardo Riedel, para que a gente pudesse acelerar e otimizar. Eles foram perfeitamente compreensivos nesse processo, que é necessário.”

Durante a assinatura do termo de entrega, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sergio Luiz Gonçalves, destacou a importância dos veículo como garantia de qualidade no transporte dos estudantes.

“Estamos fortalecendo o acesso dos nossos estudantes à escola, garantindo mais segurança e qualidade no transporte escolar. Este é um investimento que chega na ponta e transforma a educação em nosso Estado.”

Cada município recebeu dois ônibus, sendo veículos com capacidade para 44 e 59 estudantes, respectivamente, dentro da frota total de 70 ônibus escolares destinados aos municípios.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Entrega

O município de Santa Rita do Pardo recebeu um modelo de 44 lugares, que, conforme destacou o prefeito Lúcio Costa, é equipado com ar-condicionado e Wi-Fi.

“É importante porque somos o décimo primeiro maior município em extensão territorial. Temos quase 3 mil quilômetros de estrada municipal, e com esse ônibus vamos buscar a criançada com maior carinho e segurança. Hoje veio um ônibus e, no começo do ano, receberemos outro”, afirmou Lúcio.

No início deste ano, os municípios já haviam recebido coletivos após processo de licitação e destinação de emenda da bancada para aquisição, sendo esta a segunda etapa.

No município de Angélica, o prefeito Edinho Cassuci informou que um dos ônibus permanecerá na sede enquanto o outro atenderá a população do distrito de Ipezal. Segundo ele, os veículos chegam em momento oportuno, devido à necessidade de renovar a frota.

“Olha, os ônibus a gente cuida, faz reposição, manutenção, mas são usados todos os dias, nos 200 dias letivos do ano. Então, a vinda de um ônibus novo para nós vem ao encontro da necessidade de atender melhor os alunos, evitar que o ônibus fique quebrado. Com isso, ganha a educação, tanto do município quanto do Estado”, pontuou Edinho.

Em Inocência, o vice-prefeito, Henrique César Líria Alves, relatou que o município, que possui 16 ônibus adquiridos com recursos próprios, vive um momento de crescimento. Com o aumento populacional, a demanda por transporte escolar também cresceu, e o reforço chega em boa hora.

“Esse ônibus vem para somar à frota nova, para atender nossas crianças com muito carinho e atenção, oferecendo mais conforto e segurança.”

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação Foto: Izaias Medeiros

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

