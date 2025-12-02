Vacina contra o vírus da bronqueolite chega em MS nesta quarta-feira

O primeiro lote de imunizantes começou a ser distribuído hoje em todo o Brasil - Divulgação/Ministério da Saúde

O primeiro lote com mais de 673 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) começou a ser distribuída a todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal nesta terça-feira (2).

Mato Grosso do Sul deve receber um total de 10.755 doses do imunizante, que já devem chegar ao Estado nesta quarta-feira (3).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a entrega aos municípios sul-mato-grossenses está programada para acontecer na quinta-feira (4), que dará início à vacinação de forma simultânea em todo o território de Mato Grosso do Sul.

Conforme estimativa do Ministério de Saúde, MS possui cerca de 39.989 gestantes, público-alvo da imunização.

A vacina passa a integrar o calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e compõe a estratégia nacional de enfrentamento ao VSR, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças até dois anos de idade no País.

A SES afirmou que as equipes de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) receberam treinamento e orientações sobre o acolhimento das gestantes, conferência da idade gestacional, organização das salas de vacina, registro adequado das doses e priorização do atendimento no pré-natal.

“Com a chegada da vacina contra o vírus sincicial respiratório em Mato Grosso do Sul, daremos um passo muito importante na proteção da primeira infância. Essa primeira remessa, com mais de 10 mil doses, permitirá o início imediato da vacinação das gestantes a partir da 28ª semana em todos os municípios, o que representa um avanço significativo na prevenção da bronquiolite e das pneumonias em bebês. Além de proteger as famílias, essa vacinação contribui para reduzir a sobrecarga nas emergências pediátricas, especialmente nos períodos de maior circulação do vírus. É uma ação preventiva, eficaz e essencial para garantir mais saúde às nossas crianças desde os primeiros dias de vida”, alegou o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes.

Ao todo, serão distribuídas 1,8 milhão de imunizantes contra o vírus em todo o Brasil, provenientes de um investimento de R$1,17 bilhão, distribuído em lotes para os estados brasileiros.

A meta do Governo Federal é imunizar, pelo menos, 80% do público alvo, composto por gestantes a partir da 28ª semana de gestação e crianças até 6 meses de idade.

Além das doses previstas para este ano, ainda é esperada a compra de mais 4,2 milhões até 2027.

A vacina não era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até agora e só foi possível a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil.

Assim, o país passa a fabricar a vacina e oferecê-la de forma gratuita à população pelo SUS, ao passo que na rede particular, pode chegar a R$ 1,5 mil.

Vacinação

O grupo prioritário para receber a vacina são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição para a idade da mãe e a recomendação é que seja tomada uma dose única a cada nova gestação.

A eficácia da estratégia foi comprovada a partir de estudos clínicos, que mostraram que a vacinação materna tem uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos até 90 dias após o seu nascimento.

“A vacinação durante a gestação é considerada estratégica porque permite a transferência de anticorpos da mãe para o bebê pela placenta, garantindo proteção desde o nascimento - fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias. A medida é decisiva para reduzir internações e complicações provocadas pela bronquiolite e contribui para aliviar a demanda pediátricas nos períodos de maior circulação do vírus”, ressaltou a SES

VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos em todo o Brasil.

Até o mês de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Em Mato Grosso do Sul, foram 1.991 casos da Síndrome causada pelo Vírus, 33,2% de todos os casos de SRAG.

No Estado, 52,37% dos casos de SRAG foram registrados em crianças de zero a nove anos de idade, mesma faixa etária que corresponde a 9,4% dos óbitos pela Síndrome.

Mato Grosso do Sul passou boa parte do primeiro semestre de 2025 em estado de alerta e alto risco para incidência da SRAG de acordo com vários boletins da Fiocruz, sendo freado, principalmente, pelas campanhas de vacinação contra a Influenza, que colocaram o Estado em destaque na cobertura vacinal do País.