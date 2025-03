Vacina da gripe ficará disponível o ano todo para crianças, idosos e gestantes

problema crônico

Segundo a direção do hospital, dívidas somam R$ 66,7 milhões, mas os créditos junto ao Executivo municipal somam R$ 72,8 milhões

O MPE convocou encontro do poder público e o comando da Santa para esta quinta-feira (6)

Em ofício enviado à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, no dia 6 de fevereiro, a direção da Santa Casa diz ter créditos junto à prefeitura em valor superior às dívidas que fizeram com que centenas de cirurgias fossem suspensas a partir dos últimos meses do ano passado.

O comando do hospital admite dívidas que somam R$ 66,7 milhões com médicos (29 milhões), fornecedores de materiais médicos e hospitalares (20,7 milhões), fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais (13 milhões) e com prestadores de serviços (4 milhões).

Ao mesmo tempo, alega ter um crédito de R$ 72,8 milhões com a administração municipal. A maior parte deste valor, R$ 47,8 milhões, o Tribunal de Justiça já teria decidido que a prefeitura de Campo Grande deve pagar ao hospital.

Se a administração municipal aceitasse fazer o pagamento antes que o valor virasse precatório, o hospital propôs até um desconto de 10% sobre o valor. Porém, não obteve resposta.

Além disso, outros R$ 25 milhões que a administração municipal estaria devendo por ter interrompido desde janeiro de 2023 um repasse mensal especial de R$ 1 milhão acordado em julho do ano anterior.

E por conta das dívidas, cerca de três mil procedimentos cirúrgicos nas áreas de ortopedia, cirurgias plásticas, cardiovasculares e urológicas deixaram de ser realizadas desde setembro do ano passado. Até transplantes de rim estão suspensos.

Por conta da gravidade da situação, no ofício do dia 6 de fevereiro a direção do hospital reclamou da ausência da prefeita Adriane Lopes em uma reunião com a equipe da Sesau e fez até uma espécie de ameaça.

“A manifestação da Gestora do Município, pela gravidade da situação, deve ser imediata pois que a Santa Casa não terá mais condições de manter em sigilo os desajustes que vem transcorrendo desde julho/2024, uma vez que a renovação do convênio 03-A foi prorrogada sem reajuste havendo desequilíbrio do contrato”.

O hospital chegou a convocar uma entrevista coletiva com a imprensa para o dia 13 de fevereiro para supostamente acabar com o sigilo, mas acabou cancelando o evento sob a alegação de que o assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, ocorrido na noite anterior, havia gerado muita comoção.

DÉFICIT

Mas os problemas da Santa Casa são bem maiores que as dívidas de R$ 66,7 milhões elencadas no ofício enviado à prefeita. Em documentos anexados a um inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual, o hospital alega déficit mensal de R$ 13,2 milhões.

E, para acabar com este déficit, tanto prefeitura quanto governo do Estado teriam de dobrar os repasses mensais. Todos os meses a prefeitura de Campo Grande repassa de R$ 5 milhões e o Governo do Estado, R$ 9 milhões. Estes repasses, segundo a Santa Casa, estão em dia.

O caos no hospital já foi tema de uma reunião no último dia 19 de fevereiro entre autoridades municipais, MPE e a direção do próprio hospital. Como não houve avanço nas negociações para possível aumento nos repasses, o MPE voltou a convocar outro encontro, para esta quinta-feira (6).