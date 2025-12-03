Vacinação contra a bronquiolite começa hoje; Veja onde se imunizar

Com 10,7 mil doses de vacinas disponíveis para Mato Grosso do Sul, início de vacinação em gestantes para prevenção de bronquiolite na capital adiantou para esta quarta-feira (03) às 13h.
Na última terça-feira (02), conforme o Correio do Estado acompanhou, o estado sul-mato-grossense recebeu cerca de 10 mil doses. Para Campo Grande foram destinadas inicialmente 2.996 doses, que começarão a ser distribuídas a partir de hoje, anteriormente, a ação iniciaria apenas amanhã, na quinta-feira (04).
Destinada para a população gestante, estão aptas a receber a dose apenas aquelas que já estão acima da 28ª semana, em seu 7º mês de gestação. No município são 1,6 mil gestantes que estão dentro da condição de receber a vacina.
Segundo Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, os pontos que foram escolhidos para acontecer a vacinação foram estratégicos para garantir uma cobertura de toda a cidade.
“Adotamos como estratégia o referenciamento de uma unidade de saúde por distrito para garantirmos o atendimento às gestantes de toda a cidade, mas, gradativamente, a vacina estará disponível em todas as 74 unidades de saúde”, explica.
Por agora, a vacina está disponível em sete unidades. De acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde é necessário que as gestantes levem:
- documento pessoal;
- e carteira de vacinação
Entre as unidades escolhidas como pontos de vacinação estão:
- USF Noroeste Rua Dois Irmãos, 701 – Jardim Noroeste;
- USF Oliveira II Rua Antônio João Escobar, 390 – Oliveira II;
- USF Universitário Rua Marquês de Olinda, 295 – Universitário;
- USF Dona Neta Rua Cora, 100 – Guanandi;
- USF Paradiso Rua Hanna Abdulahad, 315 – Jardim Paradiso;
- USF 26 de Agosto Rua Rui Barbosa, 4.670 – São Francisco;
- USF Aero Itália Rua Rio Galheiros, 280 – Jardim Aeroporto.
Todos os pontos seguirão o horário de funcionamento das salas de vacinação. A maioria permanece aberta até às 16h45, com exceção da USF Noroeste, que segue até às 22h45.
Bronquiolite
Infecção viral aguda, causa inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões, os bronquíolos, o que afeta principalmente crianças com menos de dois anos de idade. Entre os sintomas estão:
- tosse;
- chiado no peito,
- febre
- e dificuldade para respirar
Seu principal causador é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite.
Com o objetivo de reforçar a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, período em que estão mais vulneráveis para às formas graves da doença, a vacina representa um avanço importante no combate e prevenção à bronquiolite.