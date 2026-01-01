Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Vai colocar o lixo para fora? Atenção ao cronograma desta quinta (1)

Moradores precisam se organizar para evitar descarte irregular durante o feriado

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/01/2026 - 10h30
Quem ainda não colocou o lixo para fora de casa precisa ficar atento: não há coleta domiciliar nesta quinta-feira (1º de janeiro) em Campo Grande. A suspensão ocorre por conta do feriado de Confraternização Universal.

A informação é da Solurb, concessionária responsável pela coleta de resíduos na Capital. A empresa atende mais de 130 mil domicílios e orienta que os moradores se organizem para evitar o descarte irregular durante o feriado.

Na quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, o serviço foi realizado uma hora mais cedo que o habitual. A coleta será retomada normalmente nesta sexta-feira (2), conforme o cronograma de cada bairro.

Orientação aos moradores

Para evitar mau cheiro, presença de animais e sujeira nas calçadas, a orientação é que os resíduos sejam armazenados dentro das residências e colocados para coleta apenas no próximo dia previsto para o bairro.

A Solurb reforça ainda a importância da separação correta dos resíduos, especialmente após as confraternizações de fim de ano, período em que o volume de lixo costuma aumentar.

O cronograma completo de coleta por região pode ser consultado no site da empresa.

Contato

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da Solurb:

0800-647-1005

WhatsApp: (67) 99647-1005

MATO GROSSO DO SUL

MS inicia distribuição de kits escolares e uniformes para rede de ensino

Desde o início de dezembro de 2025 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, começou o envio dos itens, como nove rotas para a Capital e 15 pelo interior do MS

01/01/2026 07h48

aulas do ano letivo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar em 09 de fevereiro

aulas do ano letivo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar em 09 de fevereiro Reprodução/Divulgação SED/Cid.Nogueira

De forma antecipada, Mato Grosso do Sul já deu início à distribuição dos kits e escolares e uniformes, através da Secretaria de Estado de Educação (SED), que devem contemplar toda a Rede Estadual de Ensino neste ano letivo de 2026 que deve começar em breve. 

Importante anotar na agenda que, neste 2026, as aulas do ano letivo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul estão previstas para começar - como bem acompanha o Correio do Estado - em 09 de fevereiro, com as devidas entregas dos itens necessários aos alunos iniciando ainda no ano passado. 

Toda essa ação logística que contempla tanto a Capital quanto o interior do Estado, conforme repassado pela SED, garante que escolas rurais e indígenas, por exemplo, não recebam seus itens com atraso. 

Marcos Macarini é coordenador de Administração e Apoio Operacional da SED e responsável pela logística das entregas e, em nota divulgada pela Pasta, reforça a importância de considerar cada ponto de Mato Grosso do Sul ao tirar planos como esse do papel. 

“Organizamos as rotas considerando a expansão da Rede e a necessidade de atender cada escola no tempo certo. A antecipação reforça nosso compromisso em fazer com que nenhum estudante inicie as aulas sem o material necessário”, cita ele. 

Segundo Marcos, Campo Grande está contemplada por nove rotas que devem atender todas as unidades escolares, enquanto outras 15 garantem que a distribuição do material chegue também ao interior do Estado. 

Desde o início de dezembro de 2025 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, começou o envio de kits para as escolas do interior, sendo que na Capital, por exemplo, três das nove rotas já foram concluídas. 

Aulas em 2026

Conforme estabelecido pela resolução com as diretrizes do calendário escolar de 2026, o ano escolar terá 233 dias, com duzentos desses sendo letivos, distribuídos da seguinte forma: 

  • 1º Bimestre: 03/02/2026 a 30/04/2026 – 58 dias
  • 2º Bimestre: 04/05/2026 a 16/07/2026 – 53 dias
  • 3º Bimestre: 03/08/2026 a 1º/10/2026 – 43 dias
  • 4º Bimestre: 2/10/2026 a 9/12/2026 – 46 dias

Confira o calendário 2026 da REE-MS

  • 2 de fevereiro: confirmação de lotação e apresentação dos professores
  • 3 de fevereiro: início do ano letivo
  • 9 de fevereiro: início das aulas
  • 17 a 31 de julho: recesso escolar/férias do meio do ano
  • 10, 11, 14, 15 e 16 de dezembro: exames finais/recuperação
  • 17 de dezembro: Conselho de Classe Final
  • 9 de dezembro: término do ano letivo
  • 18 de dezembro: encerramento do ano escolar

 

Cidades

MEC regulamenta programa que fortalece formação profissional

Estudantes do ensino médio serão beneficiados

31/12/2025 22h00

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou na terça-feira (30) no Diário Oficial da União a portaria que regulamenta o Programa Juros por Educação.

A iniciativa permite aos estados brasileiros reduzir os juros de suas dívidas com a União em troca de investimentos e metas de expansão de matrícula na educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio e melhorias na infraestrutura da oferta de cursos técnicos.

A iniciativa permite aos estados brasileiros reduzir os juros de suas dívidas com a União em troca de investimentos e metas de expansão de matrícula na educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio e melhorias na infraestrutura da oferta de cursos técnicos. 

Objetivo

O novo programa federal pretende criar condições para aumentar a produtividade e novas oportunidades profissionais, por meio do aumento de matrículas na educação técnica estadual, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE).

Serão beneficiadosestudantes do ensino médio articulado à EPT (nas formas integrada e concomitante), aqueles que já concluíram o ensino médio e desejam se matricular em um curso técnico (forma subsequente) e estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) no ensino médio, na forma integrada à educação profissional.

Metas

Após a renegociação das dívidas e definição de montantes disponíveis para investimento, os Estados e o Distrito Federal pactuarão com o Ministério da Educação(MEC) metas anuais de implantação e expansão de matrículas.

As metas são baseadas no déficit de matrículas de cada estado, ajustadas com base na  população do estado, considerando o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A portaria estabelece que serão consideradas apenas as matrículas nas redes estaduais ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Para cálculo do cumprimento da meta, serão admitidas somente as matrículas criadas após a adesão do estado ao programa federal. É obrigatório o registro de frequência do aluno para a validação.

Se o estado não cumprir a meta em um ano, o saldo devedor de matrículas é redistribuído para os anos seguintes.

Investimentos

Os estados devem destinar para o ensino técnico, no mínimo, 60% dos recursos economizados com a dívida com a União, a partir da adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O percentual poderá cair para 30% em casos excepcionais de impossibilidade de cumprimento integral do percentual mínimo de investimento definido.

Os recursos podem ser usados para:

  • capital: obras, ampliações de escolas estaduais que ofertam EPT; e compra de equipamentos/tecnologia.
  • custeio: pagamento de pessoal vinculado à expansão das matrículas, material didático, bolsas de permanência para alunos e formação de professores.

Plano de Aplicação

Os estados devem apresentar anualmente um Plano de Aplicação detalhando onde e como investirão o dinheiro (municípios, tipos de cursos, cronograma físico-financeiro).

O Plano de Aplicação deve ser enviado em até 30 dias após a adesão do estado ao Programa Juros por Educação.

Transparência

Os estados devem publicar balanços semestrais (janeiro e julho) e enviar um relatório anual ao MEC.

Todas as matrículas e planos de aplicação devem ser registrados oficialmente e validados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

Parcerias

O estado e o Distrito Federal podem oferecer os cursos diretamente ou por meio de parcerias com outras instituições de ensino da EPT, como o Sistema S, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ou escolas privadas. Porém, a responsabilidade pela qualidade e fiscalização permanece com a unidade da federação.

Juros por Educação

O Juros por Educação faz parte doPrograma de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag),instituído pelaLei Complementar nº 212/2025, que permite que estados e Distrito Federal renegociem suas dívidas com a União e façam investimentos em áreas estratégicas, como a educação profissional e tecnológica (EPT) nível médio.

Atualmente, as metas de desempenho coincidem com as metas estabelecidas para a educação profissional no Plano Nacional de Educação (PNE) vigente (metas 10 e 11).

Com o programa, o governo federal quer promover a formação de jovens para o mundo do trabalho e, com isso, fomentar a inclusão social e econômica por meio da educação.

