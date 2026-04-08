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contagem regressiva

Vai no show do Guns N' Roses? Veja os trechos que estarão interditados

Trechos ao redor da Praça do Rádio Clube estarão interditados pela Agetran a partir da noite desta quarta-feira e a PRF fará ação na BR-262

Karina Varjão

Karina Varjão

08/04/2026 - 14h15
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Em contagem regressiva para um dos maiores shows internacionais que já passaram por Campo Grande, a cidade já está em clima diferente. Além da logística operacional no Autódromo Internacional Orlando Moura, o trânsito da Capital também deve passar por mudanças a partir desta quarta-feira (8). 

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) deve realizar operações para garantir a fluidez do trânsito, que deve ficar mais intenso a partir da tarde de amanhã (8), já que, pelo menos, 35 mil pessoas devem se dirigir ao local do show. 

A partir da noite desta quarta-feira, a Agetran atuará na região da Praça do Rádio Clube, no centro da cidade, organizando trechos para embarque e desembarque de passageiros que irão ao Autódromo com ônibus especiais. 

A operação irá interditar as faixas de estacionamento em torno da praça para o uso dos ônibus que farão o transporte do público entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira (9). 

No dia do show, as equipes de trânsito começam a atuar às 14h, com pontos de apoio na saída dos perímetros urbanos nos seguintes pontos:

  • Semáforo do Bairro Maria Aparecida Pedrossian; 
  • Entrada do Bairro Maria Aparecida Pedrossian. 

O aumento do fluxo na cidade e, especialmente, nos locais das operações, a Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito. 

Além da Agetran, a Polícia Rodoviária Federal também deve montar uma operação na BR-262, caminho até o Autódromo. 

Para que o show ocorra, a PRF determinou que 16 exigências fossem atendidas pela organização do evento, incluindo: provisão de estacionamento adequado, garantia de operacionalização da via para o fluxo de veículos, travessia segura para pedestres, ambulâncias privadas no local, manejo ambiental de detritos para evitar acidentes, guinchos, etc

"Desde que tomamos ciência do acontecimento do evento, nós entramos em contato com a organizadora, fizemos as exigências. Todas elas devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma delas, dessas 16 que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado", disse o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno.

O policiamento ostensivo ocorrerá em um trecho de aproximadamente dez quilômetro da BR-262, que vai do anel viário até o autódromo.

Os policiais destacam veículos de carga pesada, como os caminhões grandes e cegonhas, não poderão transitar no trecho entre às 12h e 22h, para otimizar a fluidez do trânsito.

De acordo com o superintendente da PRF, o movimento de maior fluxo deve ser por volta das 16h em diante. Com isso, a orientação é para que os fãs vão com bastante antecedência para o autódromo.

Logística

Uma das principais estratégias para controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no evento foi a criação de um bolsão interno no autódromo, com capacidade para até 10 mil pessoas. Esse espaço funcionará como uma área de recepção antecipada, aberta ao público já na madrugada desta quarta-feira.

A ideia é evitar aglomerações na rodovia e permitir que o público aguarde com conforto dentro do complexo, com acesso a bebidas e alimentação.

O evento principal abre os portões às 16h, mas a recomendação da organização é chegar cedo. “Quanto mais cedo as pessoas chegarem, menor será o impacto no trânsito. É uma rodovia estreita, então, o ideal é evitar a chegada em cima da hora”, orienta Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show.

O estacionamento oficial terá capacidade para 3.000 carros, além de uma área específica para vans e ônibus fretados. Nesse sistema, os passageiros desembarcam próximo à entrada e os veículos seguem para um espaço reservado, evitando congestionamentos na frente do evento.

A recomendação é que grupos optem por transporte coletivo privado, como vans e ônibus fretados, ou aplicativos de transporte, reduzindo o número de veículos individuais.

Além disso, mais de 500 profissionais de segurança atuarão no evento, incluindo equipes uniformizadas e agentes à paisana. Também haverá diversos postos médicos distribuídos pelo espaço, com suporte de órgãos de saúde para atender possíveis emergências.

Visando conforto ao público, serão 200 banheiros na área de pista (100 femininos e 100 masculinos) e outros 600 na área VIP, além de seis praças de alimentação e 12 ilhas de bares.

Os setores premium incluem ainda 72 bangalôs com capacidade para até 20 pessoas cada, além de camarotes tradicionais e uma área especial chamada Experience, considerada uma novidade para eventos desse porte na cidade. 

O show está marcado para começar às 20h30, com a abertura dos portões às 16h. A abertura do show terá a apresentação da banda Raimundos. 
 

Cidades

Prefeitura convoca 30 agentes sanitários para frear epidemia de chikungunya em Dourados

Atendimento aos convocados está marcado para a próxima segunda-feira, 13 de abril, às 8h

08/04/2026 14h45

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Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

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A Prefeitura de Dourados convocou 30 agentes de combate às endemias para atuar no enfrentamento à epidemia de chikungunya no município. A medida foi oficializada por meio do edital publicado em edição suplementar do Diário Oficial nesta quarta-feira (8), e prevê contratação temporária para reforçar as ações da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa ocorre em meio à situação de emergência em saúde pública decretada pelo município no 20 de março de 2026. Para dar agilidade ao processo, a administração optou por aproveitar a lista de candidatos aprovados e remanescentes do Concurso Público nº 1/2024, respeitando a ordem de classificação.

Os profissionais convocados irão atuar diretamente nas ações de vigilância epidemiológica, orientação à população, visitas domiciliares e no controle do mosquito transmissor da doença, ampliando a capacidade de resposta do município diante do avanço dos casos.

Os candidatos chamados devem comparecer ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Coronel Ponciano, nº 900, no Parque dos Jequitibás, para apresentação da documentação exigida.

O atendimento aos convocados está marcado para a próxima segunda-feira, 13 de abril, às 8h. A Secretaria alerta que o não comparecimento na data e horário estipulados pode resultar na desclassificação do candidato, conforme previsto nas normas do processo seletivo.

A Prefeitura reforça que as contratações têm caráter temporário e excepcional, válidas apenas enquanto durar a situação de emergência. O processo não altera a ordem de classificação do concurso vigente nem garante nomeação automática para cargos efetivos.

Segundo a administração municipal, a medida busca ampliar as equipes de campo e garantir maior eficiência no combate à doença, com o objetivo de reduzir os índices de chikungunya e proteger a população.

Fiscalização

Por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a prefeitura intensificou o combate a chikungunya em regiões com maior incidência de casos, na área urbana do município.

Os bairros que abrangem a ação são Terra Dourada, Parque das Nações I e II, Vila Progresso, Jardim Água Boa, Jardim Guaicurus e Harrison de Figueiredo.

Os pontos estratégicos são floriculturas, borracharias, cemitério e ferro velho.

Ao todo, 81 agentes fiscalizaram 1.314 imóveis e observaram:

  • 15 com focos do mosquito
  • 28 com possibilidade de notificação
  • 83 criadouros foram identificados e posteriormente tratados
  • 531 imóveis passaram por borrifação com máquina costal
  • 157 quarteirões receberam aplicação de inseticida com carro fumacê

A fiscalização ainda resultou em:

  • 132 notificações, com previsão de outras 180
  • 427 autos de infração
  • 24 multas em processo de emissão

Dourados já recebeu 200 armadilhas contra o mosquito Aedes Aegypti e a previsão é que receba mais mil armadilhas nos próximos dias.

Números 

 

Dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que 1.764 casos de Chikungunya foram confirmados entre 1° de janeiro e 1° de abril de 2026.

Até o momento, sete pessoas morreram vítimas da doença, no ano de 2026, em Mato Grosso do Sul. Desse número, 5 são de Dourados, 1 de Bonito e 1 de Jardim.

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OPORTUNIDADE

Funtrab reabre inscrições de curso de português para migrantes internacionais

O curso é parte do Programa UEMS Acolhe, que iniciou parceria com a Funtrab neste ano e oferece aos alunos o cadastro na fundação para se candidatarem às vagas de emprego

08/04/2026 14h00

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Reprodução Redes Sociais

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Nesta quarta-feira (8), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) reabriu as inscrições para mais uma turma do curso gratuito “Português para Migrantes Internacionais – Módulo Acolhimento”, no período vespertino.

O curso é parte do programa "UEMS Acolhe" da Universidade Estadual destinado a migrantes internacionais que vivem em Mato Grosso do Sul. A Funtrab integrou o programa ainda neste ano, em março, e agora é polo da iniciativa.

Com carga horária de 60 horas, o curso possui certificação e tem duração até junho. As aulas são presenciais das 14h às 16h30, na Fundação, localizada na rua 13 de maio, 2773, no Centro.

Serão aceitas inscrições até o dia 14 de abril, que devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/B4KPt8DwcEWPp1Ua8. A previsão é que as aulas dessa nova turma iniciem logo depois que as inscrições fecharem, no dia 15 de abril.

Em busca de ampliar o alcance do projeto, que já beneficiou mais de 5 mil pessoas em sete municípios sul-mato-grossenses, a iniciativa vai além do aprendizado, e funciona como espaço de acolhimento.

Durante as aulas, os participantes aprendem desde a gramática até expressões do cotidiano, com orientações que facilitam a adaptação ao Brasil, como ir ao mercado, acesso à serviços públicos e oportunidades de emprego, por exemplo.

Agora, com a parceria, após as aulas os participantes podem se cadastrar na própria Fundação e se candidatar a vagas de emprego para transformar o conhecimento do novo idioma em ponte para inserção no mercado de trabalho formal.

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