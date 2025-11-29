Vândalos causam "apagão" em decoração de Natal de mais de R$ 2 milhões - Divulgação Prefeitura de Bonito

Cerca de quatro dias após a inauguração da iluminação de Natal, que custou R$ 2.099.000,00, a Prefeitura Municipal de Bonito informou, neste sábado (29), que a iluminação da decoração foi desligada devido a atos de vandalismo.

Por meio de nota, o Executivo Municipal informou que parte da iluminação na Rua Pilad Rebuá foi afetada após os fios elétricos serem desconectados.

A empresa contratada para realizar o serviço verificou o local e constatou o problema. Ainda conforme a nota, a prefeitura pediu que a população auxilie na conservação da decoração natalina.

Leia a nota:

"O Município pede à população que ajude a cuidar da decoração natalina, um patrimônio coletivo que deixa nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora nesta época do ano.

A Prefeitura também solicitou à Guarda Municipal e à Polícia Militar que redobrem a atenção e intensifiquem a fiscalização nos locais decorados."

Polêmica sobre o custo

Devido à repercussão entre a população sobre o Natal Mais Bonito 2025, a prefeitura prestou esclarecimentos após a publicação da empresa vencedora do processo licitatório.

A manifestação ocorreu em outubro deste ano e destacou que se trata de um evento tradicional que embeleza o município durante as festividades.

O resultado do processo de escolha da prestadora de serviço responsável pela instalação da iluminação foi publicado no dia 29 de outubro, no Diário Oficial dos Municípios.

Embora o valor homologado seja de R$ 2.099.000,00, foi informado que apenas R$ 900 mil poderiam ser utilizados.

"A homologação do processo licitatório tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em montagem, manutenção e desmontagem, com locação de estrutura e fornecimento de materiais necessários para a decoração natalina em Bonito. O resultado do processo foi adjudicado e homologado em favor da empresa Line Up Comunicação Eventos e Tecnologia Ltda., com valor total de R$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais). Esse valor corresponde ao montante total da ata de registro de preços, que tem validade de um ano e pode ser prorrogada para 2026. No entanto, a expectativa é que, para a edição de 2025, o município invista cerca de R$ 900 mil dentro desse contrato, e não o valor total da ata", diz a nota.

Repercussão

Nas redes sociais, a publicação na página da Prefeitura de Bonito com fotos da decoração gerou debate. Alguns munícipes ironizaram o valor, alegando que os enfeites seriam reutilizados de anos anteriores

Os comentários ficaram divididos, com críticas e também elogios de outros usuários.

Antigos problemas

No ano anterior, também na rua Polád Rebuá, a principal avenida do município, parece ter virado palco para transtornos neste período, houve o problema de a iluminação ter sido arrancada mais de uma vez, conforme noticiou o Correio do Estado. Nesse caso, os danos ocorreram devido a veículos que não respeitaram o limite de altura da via.

Em 2024, a fiação foi arrancada por duas vezes, para evitar outros transtornos, a fiação chegou a ser instalada "mais esticada".

Além disso, foi relatado que, devido à imprudência de motoristas com veículos acima da altura permitida, a fiação foi completamente arrancada, danificando todo o trabalho realizado na via.

O Departamento de Trânsito de Bonito (Demtrat) teve quem entrar em cena e instalou várias placas sinalizando o limite de altura da via, fixado em 4 metros.

