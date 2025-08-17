Vanessa da Mata se apresenta de graça neste domingo na Capital

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vanessa da Mata se apresenta, neste domingo (17), de graça no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A cantora de MPB é a atração principal de mais uma edição do projeto MS ao Vivo, que está previsto para iniciar às 17h com a o multi-instrumentista e compositor Kalélo.

O projeto do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS, busca valorização da música, arte e cultura.

Na edição de hoje terá uma novidade: a participação de uma intérprete de Libras surda durante o show. Alessandra Daniel (surda) vai fazer a interpretação do show com o auxílio de Bruno Ribeiro e Felipe Sampaio, coordenadora de acessibilidade do MS ao Vivo.

“A gente faz um esquema chamado tradução de espelho. Então vai ter um intérprete ouvinte ali na frente do palco e conforme a música, conforme as falas dos apresentadores forem chegando, a gente vai fazer então a tradução simultânea para a Alessandra, que é a pessoa surda que vai fazer essa interpretação em Libras automaticamente”, explica o coordenador.

Vanessa da Mata

A artista apresenta seu novo show "Todas Elas", que tem percorrido o país levando sua turnê. Trazendo novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour foi realizada em 24 de maio, no Rio de Janeiro.

“O público pode esperar desse disco mais poesia. A produção é minha, as músicas são todas minhas e terá parcerias maravilhosas, como Robert Glasper, Jota.pê e João Gomes. Robert é americano e considerado o primeiro cara do jazz no mundo, um nome para ficar atento. Uma participação linda do João Gomes em uma música que escrevi, um reggae maravilhoso com o Jota.pê”, conta a artista.

Kalélo

Autodidata, multi-instrumentista e compositor nato, natural de Campo Grande, Kalélo traz na bagagem uma vivência multicultural marcada pela juventude na Baixada Santista (SP), que influenciou sua sonoridade plural, mesclando música popular brasileira, rock, afrobeat, samba, maracatu e salsa.

Desde 2017, destacou-se como vocalista e compositor da banda Projeto Kzulo, com apresentações marcantes em eventos como o Festival de Inverno de Bonito, Festival América do Sul Pantanal, Bohemia Cultural, Reduto, Boca de Cena, Resista, Showlivre (SP) e no Cordão Valu, onde se apresentou para um público de mais de 50 mil pessoas.

Participou ainda de diversos projetos culturais envolvendo videoclipes, documentários e oficinas de composição musical, com circulação por cidades como Três Lagoas, Nova Andradina e Dourados.