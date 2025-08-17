Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MS ao Vivo

Vanessa da Mata se apresenta de graça neste domingo na Capital

O show acontece no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h, em mais uma edição do projeto MS ao Vivo

Taynara Menezes

17/08/2025 - 14h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vanessa da Mata se apresenta, neste domingo (17), de graça no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A cantora de MPB é a atração principal de mais uma edição do projeto MS ao Vivo, que está previsto para iniciar às 17h com a o multi-instrumentista e compositor Kalélo.

O projeto do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS, busca valorização da música, arte e cultura.

Na edição de hoje terá uma novidade: a participação de uma intérprete de Libras surda durante o show. Alessandra Daniel (surda) vai fazer a interpretação do show com o auxílio de Bruno Ribeiro e Felipe Sampaio, coordenadora de acessibilidade do MS ao Vivo.

“A gente faz um esquema chamado tradução de espelho. Então vai ter um intérprete ouvinte ali na frente do palco e conforme a música, conforme as falas dos apresentadores forem chegando, a gente vai fazer então a tradução simultânea para a Alessandra, que é a pessoa surda que vai fazer essa interpretação em Libras automaticamente”, explica o coordenador.

Vanessa da Mata

A artista apresenta seu novo show "Todas Elas", que tem percorrido o país levando sua turnê. Trazendo  novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour foi realizada em 24 de maio, no Rio de Janeiro.

“O público pode esperar desse disco mais poesia. A produção é minha, as músicas são todas minhas e terá parcerias maravilhosas, como Robert Glasper, Jota.pê e João Gomes. Robert é americano e considerado o primeiro cara do jazz no mundo, um nome para ficar atento. Uma participação linda do João Gomes em uma música que escrevi, um reggae maravilhoso com o Jota.pê”, conta a artista.

Kalélo

Autodidata, multi-instrumentista e compositor nato, natural de Campo Grande, Kalélo traz na bagagem uma vivência multicultural marcada pela juventude na Baixada Santista (SP), que influenciou sua sonoridade plural, mesclando música popular brasileira, rock, afrobeat, samba, maracatu e salsa.

Desde 2017, destacou-se como vocalista e compositor da banda Projeto Kzulo, com apresentações marcantes em eventos como o Festival de Inverno de Bonito, Festival América do Sul Pantanal, Bohemia Cultural, Reduto, Boca de Cena, Resista, Showlivre (SP) e no Cordão Valu, onde se apresentou para um público de mais de 50 mil pessoas.

Participou ainda de diversos projetos culturais envolvendo videoclipes, documentários e oficinas de composição musical, com circulação por cidades como Três Lagoas, Nova Andradina e Dourados.

Oportunidade

IFMS oferece cursos profissionalizantes gratuitos nos níveis médio e fundamental

Algumas modalidades têm duração de três meses. O interessado deve se atentar ao prazo de inscrição, que se encerra no dia 7 de setembro

17/08/2025 13h53

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando 1.145 vagas em cursos gratuitos para estudantes do nível médio e fundamental, com duração de três meses, que vão desde assistente administrativo, vendedor até operador de computador.

Os módulos oferecem oportunidade para quem precisa de capacitação em diversas áreas e são oferecidos pela Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EAD).

Em alguns cursos, as vagas são ilimitadas e estão distribuídas entre os 23 municípios de Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 7 de setembro para se inscrever.

Os candidatos devem ficar atentos, pois a oferta varia de acordo com cada município. Para se matricular em alguns cursos, é necessário ter o ensino fundamental completo; em outros, basta ter concluído o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano).

Cursos ofertados

Saiba como se inscrever

O processo de inscrição é totalmente gratuito e deve ser feito pela Página da Central de Seleção clicando aqui, até 7 de setembro.

É necessário informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e seguir os seguintes passos:

1. Cadastro

  • Entrar na Página do Candidato da Central de Seleção;
  • Preencher os campos com os dados pessoais;
  • Conferir se o nome e a data de nascimento estão corretos;
  • Clicar em “Enviar Cadastro”;
  • Quem já tem cadastro deve clicar em “Atualizar Meus Dados”, verificar se as informações estão corretas e, em seguida, clicar em “Enviar Cadastro”.

2. Inscrição

  • Entrar na aba “Inscrições Abertas”;
  • Procurar o edital da seleção (Edital nº 61/2025) e clicar em “Efetuar Inscrição”;
  • Escolher o local e o curso que pretende fazer;
  • Confirmar as escolhas e clicar em “Enviar a Inscrição”;
  • Ao final, a confirmação será enviada para o e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS ou aos polos EAD nos municípios para realizar a inscrição em um computador da instituição. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no Anexo III do edital.

Divulgação dos candidatos selecionados

O processo de seleção será feito por sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 11 de setembro.

A primeira chamada será divulgada no dia 17 de setembro, e as aulas terão início em outubro. O Anexo I do edital traz o cronograma completo do processo seletivo.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Confira o edital
 

 

Assine o Correio do Estado

CIDADE MORENA

No dia do Patrimônio, Campo Grande se divide entre restaurações e abandonos arquitetônicos

Descaracterizações e demolições irregulares são acompanhadas pela Promotoria de Justiça da Capital

17/08/2025 12h30

Compartilhar
Capital anota casos de recuperações importantes e casas ainda abandonadas

Capital anota casos de recuperações importantes e casas ainda abandonadas Reprodução/MPMS

Continue Lendo...

Celebrado neste 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico relembra a importância da preservação de símbolos que contam a história das cidades, que no caso de Campo Grande se divide entre restaurações e abandonos arquitetônicos. 

Como bem rememora o Ministério Público em nota sobre o tema, a data homenageia o historiador Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que desde 1937 age pela preservação de bens culturais nacionais. 

Nesse sentido, há a 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, que atua para defender o patrimônio histórico-cultural campo-grandense, em união de esforços para que a identidade coletiva se mantenha forte e a memória urbana seja preservada. 

Para isso, a 26ª Promotoria fica realiza o acompanhamento dos casos de demolições daqueles imóveis que são protegidos pela classificação como "Zona Especial de Interesse Cultural" (ZEIC II). 

Um desses casos era o imóvel de número 285 que ficava na Rua Vasconcelos Fernandes, casa histórica que foi demolida e, hoje, dá lugar a um terreno vazio já coberto por mato. 

Diante desse caso, por exemplo, foi instaurado inquérito civil para investigar a demolição do imóvel que é considerado de relevância histórico-cultural no PDDUA do município. 

Importante explicar que é necessário procurar informação antes de qualquer demolição, sendo que a denúncia da não preservação do patrimônio cultural pode ser feita por qualquer cidadão, em casos de descaracterizações e demolições irregulares de imóveis com valor histórico, que pode ser feita diretamente no site da ouvidoria do Ministério Público de MS ou pelo telefone 127. 

Restaurações e abandonos

Na contramão das demolições, como bem acompanhou o Correio do Estado, a restauração de uma casa de 80 anos ganhou destaque após o trabalho da arquiteta responsável, Thathyane Sangali, que descobriu que o imóvel tratava-se de uma edificação catalogada na ZEIC II. 

Nessa obra, a equipe de restauração descobriu tesouros históricos, já que as pesquisas levantaram as pessoas que moraram na casa e, com isso, as descrições da disposição original de cada cômodo - como banheiro e cozinha externos, comuns à época - e de elementos arquitetônicos considerados raros.

Do outro lado, uma casa tombada há menos de uma década por seu valor arquitetônico é alvo das ações do tempo, como publicado pelo Correio do Estado, já que ficou "esquecida" no número 1.334 da rua Antônio Maria Coelho.

Construída por um espanhol, Inácio Gomes, a casa tem características particulares do estilo eclético que, conforme o arquiteto especialista Ângelo Arruda em seu portal, é possível ser notado em diversas outras edificações campo-grandenses. 

Segundo o arquiteto, esse estilo do imóvel tombado foi implantado na década de 1920, ou seja, há mais de um século, provável período em que a Vivenda Ignácio Gomes teria sido erguida em Campo Grande. 

Em 22 de agosto de 2018, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) de Campo Grande publicava o tombamento do imóvel que inclusive possui nome de batismo:  "Vivenda Ignácio Gomes", como bem acompanhou o Correio do Estado à época. 

Esse tombamento aconteceu graças ao valor arquitetônico da construção, vindo com uma série de exigências que podem gerar inclusive multa em caso de comprovação do dano causado ao imóvel. 

E isso vale para qualquer processo de destruição, mutilação ou transformação e até mesmo reparos, pinturas e restauração, com a multa podendo alcançar o dobro do valor do dano causado. 

À época, inclusive, foi dito que o proprietário comunicasse ao município, caso não possuísse recursos para obras de conservação reclamadas e, se comprovado, o Executivo ficaria a cargo dessas tarefas. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

2

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 1 dia

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6801, sexta-feira (15/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

5

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo
LEVANTAMENTO

/ 2 dias

Municípios mais ricos do agro em MS têm baixa qualidade de vida, aponta estudo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos