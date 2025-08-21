Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Vanguard entrega Mondo no Jardim Bela Vista em Campo Grande

Residencial Mondo, 35ª torre da Vanguard em Campo Grande, une localização, lazer e estilo de vida no Jardim Bela Vista.

Da Redação

Da Redação

21/08/2025 - 09h20
Entrega do Mondo abre mês de aniversário de Campo Grande.

O mês do aniversário de Campo Grande começa com um marco para o setor imobiliário: neste sábado, 2 de agosto, a Vanguard, do Grupo Plaenge, entregou oficialmente o Mondo, sua 35ª torre na Capital. Localizado no Jardim Bela Vista, o novo residencial simboliza mais que uma nova moradia — é uma entrega de valor para toda a cidade, como destaca Vanessa Scaff, superintendente regional da Vanguard.

“Esse é um momento muito simbólico. São 18 anos da Vanguard em Campo Grande e essa é a 35ª torre entregue. Isso mostra nosso compromisso com a cidade e, principalmente, com cada cliente que sonhou com esse dia. O Mondo representa o cuidado com o urbano, com a paisagem e com as conexões humanas. É um projeto aberto à cidade, que dialoga com a luz, com o entorno e com o que a gente acredita como ideal de morar bem.”

Com 25 andares e plantas de 84 m² e 103 m², o Mondo oferece estrutura completa de uso comum: academia, piscinas, coworking, áreas gourmet, espaço kids, espaço pet e muito mais.

Equipamentos que pontuaram para a decisão de compra do pecuarista Álvaro Boeira. Ele adquiriu uma unidade para o filho, João Ricardo, estudante de Odontologia na Uniderp, a poucos minutos dali.

Localização estratégica no Jardim Bela Vista.

“A localização foi decisiva. Ele não precisa de carro, consegue ir a pé para a faculdade. E o prédio oferece tudo: academia, piscina, churrasqueira. Ele vai poder conhecer gente, fazer amizades. É uma estrutura pensada para quem quer viver bem e se conectar.”

Depoimentos de moradores e investidores.

A engenheira civil Marisa Mielo também escolheu o Mondo para o filho morar com a esposa e o neto recém-nascido. Para ela, confiança foi o diferencial: “É tudo muito bem equipado. Você não precisa investir além. A infraestrutura surpreende, e se fosse buscar no mercado, não encontraria algo assim com facilidade. A localização e qualidade foram essenciais e a confiança que a gente tem no grupo. Isso foi determinante.”

Já para a jovem Ana Carolina Aguilera, estudante de Medicina, morar no Mondo é o início de uma nova fase. Será seu primeiro lar em um apartamento e, segundo ela, um passo cheio de significado:

“Sempre morei em casa, mas aqui senti um aconchego, um ar de lar desde as primeiras visitas, quando ainda estava em obras. Agora ver tudo pronto me emociona. A academia aqui é maravilhosa, e tudo foi pensado para o bem-estar — até a ventilação natural, que evita aquele ar fechado. Estou muito animada com essa nova vida.”
 

Depoimento de corretor:

O corretor de imóveis Leonardo Maruyama, que faz parte do time da Vanguard desde 2022, destaca a satisfação de acompanhar o ciclo completo — da venda no papel à entrega real:

“O Mondo é o primeiro empreendimento da Vanguard acima de 100 m², e vender no papel e ver agora as pessoas felizes com a entrega é gratificante. A experiência de mostrar tudo pronto, os espaços pensados com tanto carinho, reforça que valeu a pena. Eu brinco que o Jardim Bela Vista virou o novo centro, as pessoas que são mais urbanas estão migrando pra cá.”

Um projeto que conecta, inspira e valoriza o entorno.

 

Entrega do residencial Mondo no Jardim Bela Vista em Campo Grande

 

 

