Veículo pega fogo após bater contra muro na Avenida dos Cafezais

Um carro com oito ocupantes pegou fogo após colidir contra um muro, na madrugada deste domingo (10), na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande.

O homem que dirigia o carro, um Fiat Uno, fugiu após a batida.

Populares que passaram pela via registraram o veículo completamente tomado pelo fogo, quando a viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local e conseguiu extinguir as chamas.

O veículo ficou totalmente destruído.

As vítimas, que não tiveram as idades divulgadas, foram socorridas, e uma delas precisou ser levada para a Santa Casa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria dos bombeiros e com o hospital e aguarda atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes que estiveram no local realizaram o levantamento que deve ajudar a entender o que ocasionou o acidente.



