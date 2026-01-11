Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Veículo pega fogo após bater contra muro na Avenida dos Cafezais

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (11); três pessoas ficaram feridas e o condutor fugiu

Laura Brasil

11/01/2026 - 10h00
Um carro com oito ocupantes pegou fogo após colidir contra um muro, na madrugada deste domingo (10), na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande.

 O homem que dirigia o carro, um Fiat Uno, fugiu após a batida.

Populares que passaram pela via registraram o veículo completamente tomado pelo fogo, quando a viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local e conseguiu extinguir as chamas.

O veículo ficou totalmente destruído.

As vítimas, que não tiveram as idades divulgadas, foram socorridas, e uma delas precisou ser levada para a Santa Casa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria dos bombeiros e com o hospital e aguarda atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes que estiveram no local realizaram o levantamento que deve ajudar a entender o que ocasionou o acidente.
 

 

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul lamentou a partida da jovem de 38 anos, que não resistiu

11/01/2026 08h14

O Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS) emitiu nota de pesar, na manhã deste domingo (11), pela morte da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos, que lutava contra o câncer.

A jovem foi diagnosticada com câncer de mama e teve complicações neurológicas. O diagnóstico veio em agosto de 2025 e apontava metástase óssea, que evoluiu para metástase na medula, o que agravou o quadro de saúde.

O velório ocorre na manhã deste domingo (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O enterro está previsto para as 9h45.


Confira a nota do CRF-MS:

 “Com profundo pesar, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) comunica o falecimento da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos. Gabrielly atuava no HU de Campo Grande.

 Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, desejando força, paz e conforto aos corações.”

No Facebook, o Humap-UFMS Esbert lamentou o falecimento da profissional, classificado como “irreparável”, e se solidarizou com familiares e amigos que passam pela dor da perda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criminoso rende motoentregadora e rouba motocicleta em Campo Grande

A trabalhadora de 32 anos foi cercada por um homem armado, na noite deste sábado (10), ao estacionar a moto para fazer uma entrega

11/01/2026 08h00

Uma mulher de 32 anos foi cercada por um criminoso quando estacionou a moto para fazer uma entrega, na noite deste sábado (10), e teve o veículo, o celular e a bag roubados em Campo Grande.

A vítima relatou à equipe do Choque que o homem se aproximou armado e anunciou o assalto. O criminoso levou uma moto Mottu/Sport, de cor preta, além de pertences usados pela trabalhadora nas entregas.

O homem, que até o momento não foi identificado, levou também os documentos da mulher.

Por meio de denúncia anônima, a equipe recebeu a informação de que o suspeito entrou em uma área de mata com a moto e a caixa de entrega nas costas.

Os policiais do Choque foram até o local e localizaram a moto abandonada em um terreno baldio, com o capacete e a bag cor-de-rosa.

A equipe fez buscas na região, mas o autor do roubo não foi encontrado. Após o encerramento das buscas, a moto e os pertences da vítima foram entregues na Defurv para o registro de praxe.

