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GUNS N' ROSES

Veja as melhores rotas para chegar no show do Guns N' Roses em Campo Grande

Leia todas as informações sobre o show como melhores trajetos, o que não pode levar e por onde entrar no Autódromo

Karina Varjão

Karina Varjão

08/04/2026 - 16h30
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Faltando pouco mais de 24 horas para o show mais esperado do ano em Campo Grande, o Correio do Estado preparou um guia com tudo o que você precisa saber para aproveitar a banda Guns N’ Roses nesta quinta-feira (9). 

Como chegar?

O show irá acontecer no Autódromo Internacional Orlando Moura. A única via de acesso ao local é pela BR-262, na saída para São Paulo. 

O espaço fica a 29 minutos de distância do centro da cidade. A melhor rota para chegar, saindo de bairros próximos à região central é passando pela Avenida Ministro João Arinos, na Chácara Cachoeira, e seguir, já que a Avenida se converge na rodovia no final da cidade. 

Região Norte

Para quem mora mais para cima, ao redor do bairro Monte Castelo, são três rotas alternativas até chegar na rodovia. A mais rápida é descendo a Avenida Ceará até a Avenida Ministro João Arinos e seguir até a BR. 

Outra alternativa é seguir pela Cônsul Assaf Trad, descer pela rua Cristóvão Lechuga Luengo, contornar o Parque Ecológico do Sóter pela rua Antônio Rahe, descer a Avenida Hiroshima até a rotatória para entrar no Parque dos Poderes. A partir daí, é só seguir pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entrar na Rodovia Dalton Derzi Wasilewski. No pontilhão, é só fazer o retorno e entrar na BR-262. 

A terceira opção é sair do bairro pela Avenida Julia Maksoud até a Rua Joaquim Murtinho e seguir até a rodovia. 

Para os fãs que moram na região Nordeste, no bairro Nova Lima e regiões, o melhor trajeto é pela Rua Alexandre Herculano e pegar a rodovia BR-163. No pontilhão, é só fazer o contorno e entrar na BR-262. 

Região Sul

Para os moradores do bairro Aero Rancho e região sudoeste de Campo Grande, também são três rotas de acesso à rodovia. 

O caminho mais rápido dura aproximadamente 43 minutos, dependendo do trânsito. O indicado é seguir pela Avenida Georges Chaia até chegar na Avenida Costa e Silva. Na rotatória da Coca-Cola, é só seguir pela esquerda, na Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade e entrar no bairro Rita Vieira e seguir até a Avenida Três Barras. No semáforo do posto Shell, siga à direita na Avenida Nogueira Viêira e entre à esquerda na Rua Soldado Reinaldo de Andrade. Logo à frente, é só seguir pela João Arinos até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Ernesto Geisel até a Avenida Fernando Corrêa da Costa. No cruzamento, entre na Rua Joaquim Murtinho e siga até a rodovia. O tempo estimado por esse caminho é de 45 minutos, dependendo do trânsito. 

A outra sugestão é pela Avenida Guaicurus até entrar na BR-163. Siga para o norte até o viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende e entre à direita na BR-262. 

Região Oeste

Na região oeste da cidade, nos bairros Jardim São Conrado, Taveirópolis, Tijuca, Santo Amaro e região, o mais indicado é seguir pela Avenida Afonso Pena e entrar na Rua Dr. Antônio Alves Arantes. Na rotatória, entre na Rua Raul Pires Barbosa até a Rua Coronel Cacildo Arantes. Ela irá diretamente até a Ministro João Arinos. No semáforo, entre à esquerda e siga até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Duque de Caxias até a Rua Antônio Maria Coelho. Depois, entre na Rua Pedro Celestino até a Rua Joaquim Murtinho. Siga em frente até a João Arino até chegar no Autódromo. 

Como entrar no autódromo?

O acesso ao evento será feito por três entradas principais: pelo estacionamento do EcoPark, que estará disponível para carros; a entrada de pedestres logo no início do Autódromo e a entrada do estacionamento oficial do show, logo após a entrada de pedestres. 

Para acessar os setores, são quatro entradas. A primeira é para o acesso aos camarotes. Logo à frente, fica o acesso ao Front Stage e a Experience. Bem do lado, é o acesso à arena. Ao final, o acesso aos bangalôs, no ponto extremo do mapa. 

No acostamento da rodovia, foi feita uma terceira via, destinada exclusivamente aos pedestres. 

O acesso ao estacionamento oficial do evento só será possível mediante ticket comprado antecipadamente. De acordo com a página da organização oficial, Santo Show, as vagas de estacionamento estão esgotadas. 

Ainda é possível comprar tickets de estacionamento no EcoPark pelo site App Ingressos. Os valores são de R$ 90 + taxas para carros e R$ 35 + taxas para motos. 

Pode e não pode

É obrigatório a apresentação de documento com foto na entrada e os comprovantes necessários para os tipos de ingresso. Para quem comprou meia entrada, é necessário o comprovante do benefício (carteira de identificação estudantil, laudo médico em caso de PcD, etc). Para os ingressos sociais, deve ser levado 1 kg de alimento não perecível. 

Adolescentes de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Para os de 17 anos, será autorizada a entrada acompanhado de qualquer adulto e é obrigatória a apresentação de autorização com firma reconhecida. 

Itens proibidos

Não será permitida a entrada dos seguintes itens:

  • armas, objetos cortantes, fogos, sinalizadores, correntes ou itens pontiagudos;
  • equipamentos eletrônicos profissionais, go pro, tablets, drones, bastão de selfies e lasers;
  • bebidas (exceto águas sem tampa), garrafas, latas, recipientes rígidos;
  • cartazes, bandeiras, camisetas de times, panfletos, fantasias volumosas;
  • drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição. 

Somente será permitida a entrada de alimentos industrializados lacrados para consumo próprio. 

Haverá revista na entrada do evento e a estrutura não conta com guarda-volumes. A organização reforça que itens proibidos serão descartados no local. 

Também não será permitido sair do local e entrar novamente, mesmo com o ingresso válido. 

Abertura dos portões

O estacionamento estará aberto a partir das 13h. Os portões estarão abertos às 16h para o público geral. A banda Raimundos se apresenta às 19h com clássicos e sucessos, esquentando o coração para a noite. O show do Guns está marcado para às 20h30. 

Caso sob investigação

Menino passou por "peregrinação" em Upas antes de morrer terá caso investigado

Sesau abriu investigação e informou que 'eventuais desvios de conduta serão apurados

08/04/2026 15h22

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Reprodução Redes Sociais

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O caso do menino João Guilherme Pires, de 9 anos, que morreu na madrugada de terça-feira (7), após procurar mais de uma vez atendimento em UPAs, será investigado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A criança procurou atendimento na UPA Tiradentes após sofrer uma queda e machucar o joelho, no dia 2 de abril. Depois de ser consultado, foi liberado.

Como não apresentou melhora, a peregrinação começou. No dia 3, ele retornou, desta vez à UPA Universitário, passou por atendimento médico e teve alta. Posteriormente, voltou nos dias 4 e 5.

No dia 5, um exame de raio X indicou uma lesão na região do joelho. Por isso, ele recebeu encaminhamento para a Santa Casa de Campo Grande, onde esteve no dia 6 para imobilizar a perna.

Durante a noite, o menino passou mal e foi levado desacordado para a UPA Universitário. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa. Durante a madrugada do dia 7, ele não resistiu e morreu às 1h05.

Sequência dos Atendimentos

 

  • Dia 2/4: UPA Tiradentes (raio-X normal, liberado com analgésicos).
  • Dia 3/4: UPA Universitário (liberado).
  • Dia 4/4: UPA Universitário (medicamento aplicado).
  • Dia 5/4: UPA Universitário (observação, novo raio-X com rachadura, imobilização na Santa Casa).
  • Dia 6/4: UPA Universitário (passou mal, transferido à Santa Casa).
  • Dia 7/4 (0h18): Santa Casa (óbito às 1h05).

Por meio de nota, a Sesau informou que o caso está sendo apurado.

“O caso está sendo investigado. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e do sigilo das informações de saúde, a secretaria não fornece dados ou esclarecimentos sobre atendimentos individuais de pacientes à imprensa ou a terceiros, mesmo que de forma indireta.

A pasta esclarece ainda que as informações estão sendo devidamente apuradas, com base em levantamentos de prontuários e registros médicos. Ressalta também que todas as responsabilidades serão rigorosamente verificadas e, caso sejam identificados eventuais desvios de conduta, as medidas cabíveis serão adotadas”, informou a Sesau.

A Santa Casa lamentou a morte da criança e informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às normas de sigilo médico, não pode divulgar informações referentes ao caso.

Estudante de música

O menino era aluno do coral da Fundação Ueze Zahran, que, por meio do Instagram, lamentou a morte de João Guilherme, lembrado pela sensibilidade que demonstrava com a música.

“É com profundo pesar que nos despedimos do querido João Guilherme Jorge Pires, aluno do Coral da Fundação Ueze Zahran em parceria com o Cica.

João Guilherme deixa entre nós lembranças marcadas por sua alegria, sensibilidade e amor pela música, tocando o coração de colegas, professores e de toda a comunidade da Fundação.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilharam de sua caminhada, desejando conforto, força e paz aos corações enlutados.

Que sua memória permaneça viva por meio da música e dos momentos que tivemos a alegria de compartilhar”.
 

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Caso Marilene

Acusado de assassinar subtenente tem prisão preventiva decretada

Gilberto Jarson, de 50 anos, é suspeito de feminicídio; a defesa irá recorrer

08/04/2026 15h15

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Marlene foi morta na última segunda-feira (6) com um tiro no pescoço

Marlene foi morta na última segunda-feira (6) com um tiro no pescoço Divulgação/ Montagem Correio do Estado

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Gilberto Jarson, de 50 anos, acusado de assassinar a namorada e subtenente da Polícia Militar, Marilene de Brito Rodrigues, teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (8). 

Preso desde segunda-feira (6), Gilberto é suspeito de feminicídio ao dar um tiro na namorada após uma discussão no bairro Estrela D’alva, em Campo Grande. 

A audiência foi realizada no Fórum Heitor Medeiros, onde a prisão foi convertida em preventiva. Ele será encaminhado ao Presídio de Campo Grande. 

De acordo com o advogado de Gilberto, Jeferson Soares, a defesa irá recorrer da decisão. 

“Nós acreditamos na declaração do suspeito de que o caso foi suicídio. O investigado tentou evitar e, infelizmente, não conseguiu. Foi encaminhado para o presídio e iremos recorrer da decisão da prisão”, afirmou ao Correio do Estado. 

Desde a primeira abordagem, feita pelo vizinho do casal, Gilberto apresentou versões contraditórias sobre os fatos. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) após o flagrante e o caso segue sendo investigado como feminicídio. 

“O crime não vai ser registrado como suicídio, a perícia no local sanou algumas dúvidas nossa junto com o pessoal que chegou na casa no momento da abordagem. Ele foi preso, encaminhado à DEAM em flagrante como feminicídio”, afirmou a delegada Analu Lacerda Ferraz. 

O caso

Marlene tinha 59 anos e foi encontrada morta na sala de casa, ainda fardada, com marca de tiro no pescoço. O namorado da vítima, de 50 anos, estava com a arma na mão. 

De acordo com as investigações, o casal se relacionava há um ano e quatro meses e morava na mesma casa há dois meses. 

Vizinhos relataram que Gilberto saiu para buscar Marlene no trabalho no fim da manhã. Ao retornarem, por volta das 11h30, foi ouvido um disparo. O vizinho do casal, que também é policial, pulou o muro da casa e viu a cena. 

O namorado afirmou que Marlene havia cometido suicídio, relato que apresentou contradições quando contado à polícia. Gilberto foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 1ª DEAM e maiores informações serão divulgadas quando o inquérito policial for concluído.

Marlene atuava na Ajudância Geral, no Comando Militar, e estava há 37 anos na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ela se formou na terceira turma de soldados femininos do Estado. 

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Marlene, ressaltando a alegria da mulher e “o jeito sub Marlene de ser”. 

“Todos a respeitavam e admiravam, não havia um inimigo contra ela, somente o crime, ah sim ela odiava o crime mas não o criminoso, de tão grande coração foi vítima dele . Eu fui amada por ela e amei também.”

Em outra postagem, uma amiga de Marlene afirmou que a subtenente sofria de depressão e por isso não conseguia enxergar o perigo que morava com ela. 

“Ela dedicou sua vida à luta por pessoas que sofriam do mesmo mal que ela ,sempre conseguiu esconder por trás de um sorriso...a depressão. Essa maldita doença,fez com que ela ficasse tão vulnerável que não conseguiu ver o perigo que vivia ao seu lado”. 

Feminicídios

Com a confirmação, a subtenente se torna a 9ª vítima de crime contra a mulher em Mato Grosso do Sul em 2026 e o 1ª caso em Campo Grande no ano. 

primeiro feminicídio de 2026 em Mato Grosso do Sul ocorreu em 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista. A vítima, Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, que em seguida tirou a própria vida.

Em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi assassinada a pauladas pelo marido em Corumbá.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas em Coxim. O principal suspeito é o próprio filho da vítima, de 22 anos.

No dia 25 de fevereiro, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada em Três Lagoas. O autor do crime foi o namorado da jovem, Wellington Patrezi, que procurou a polícia e confessou o feminicídio.

No início da manhã do dia 7 de março, em Anastácio, a 122 quilômetros de Campo Grande, Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta em casa, na Rua Professora Cleusa Batista. O principal suspeito é o marido da vítima, Edson Campos Delgado, que acabou preso.

Inicialmente, Edson disse às autoridades que havia encontrado a esposa sem vida e levantou a hipótese de suicídio. No entanto, durante as investigações, confessou ter asfixiado a mulher.

Também no dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser brutalmente agredida pelo marido em Três Lagoas.

Ela foi atacada com golpes de marreta no dia 3 de março. Após o crime, foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

Em 8 de março, Ereni Benites, de 44 anos, foi o sétimo feminicídio. Morta carbonizada no dia internacional da mulher pelo ex-companheiro.

Fátima Aparecida da Silva, de 58 anos, foi o 8º caso de feminicídio do Estado, e interrompeu 15 dias sem registros do crime. Ela foi encontrada morta em Selvíria, interior do Estado, a menos de 400 quilômetros de Campo Grande. 

Maurício da Silva, sobrinho da vítima, confessou que matou a tia após uma discussão com vários golpes aplicados com instrumentos contundentes na cabeça da vítima, entre quais foram usados uma panela e uma maquita. 

 

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